35 Gute Chance! Dumić scheitert mit einem Flachschuss aus 19 Metern im rechten Eck an Bredlow, der Torwart lässt nach vorne abprallen. Mehlem läuft an und schließt sofort ab, findet aber ebenfalls kein Vorbeikommen am Keeper.

32 Scharfe Flanke von Ascacíbar, die Verteidiger haben mächtig zu kämpfen. Letztlich schießen sich Dumić und Höhn gegenseitig an und haben Glück, dass der Ball anschließend über dem Kasten landet.

29 Ein 25-Meter-Schuss von Förster rollt mittig auf den Kasten. Schuhen hat die Kugel im Nachfassen sicher.

27 Eine Flanke von der rechten Seite wird lang und länger, Endo will per Kopf wieder reinlegen. Dumić setzt sich in der Luft durch.

25 Das Tor tut den Gästen natürlich nicht gut. Man wirkt etwas ratlos.

21 Tooor für SV Darmstadt 98, 1:0 durch Tobias Kempe

Die Hausherren führen! Herrmann schaltet schnell und wirft einen Einwurf sofort ins Zentrum. Mehlem leitet direkt in die Spitze weiter, Kempe läuft davon und schließt direkt mit Links ab. Das Leder schlägt unhaltbar für Bredlow im linken Toreck ein.

17 Weil Kempe das Leder in der Spitze geschickt passieren lässt, taucht Stark plötzlich in Schussposition auf. Aus halbrechter Position fliegt der 19-Meter-Schuss deutlich am langen Eck vorbei.

15 Kempes Freistoßflanke landet in den Handschuhen von Bredlow.

13 Eckball für den VfB: Castro spielt das Leder von der rechten Seite kurz aus, Sekunden später ist die Situation beendet.

10 Fernschussposition für Förster, aus 24 Meter fasst er sich ein Herz. Holland wirft sich dazwischen.

7 Hoppla! Bredlow hämmert das Leder einfach mal halbhoch durch die Mitte, Castro kann es nicht kontrollieren. Der Angespielte hat Glück, dass es daraufhin zu Badstuber prallt.

3 Erstmals taucht Förster mit der Kugel in der linken Strafraumhälfte auf, wird aber geblockt.

1 ...und los! Die Hausherren haben in blauen Trikots angestoßen, Stuttgart ist in Rot unterwegs.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Patrick Ittrich. Der 40-Jährige zählt an den Seitenlinien auf die Unterstützung von Sascha Thielert und Marcel Pelgrim, vierter Offizieller ist Oliver Lossius. Sollte der Videobeweis zum Einsatz kommen, sind Lasse Koslowski und dessen Assistent Henry Müller verantwortlich.

Beim VfB wurde zudem gestern auch ein neuer Präsident ins Amt gewählt. Claus Vogt heimste 64,83 Prozent der Stimmen ein. Eine weitere wichtige Info für Stadiongänger im Schwabenland: die Stuttgarter haben in der kommenden Saison einen neuen Bierpartner.

Die Spiele der Konkurrenten hat man sich beim VfB sicherlich angeschaut. Dennoch sorgten Trainer Tim Walter und seine Assistenten dafür, dass das wichtigste Thema die eigene Partie war. „Wir schauen immer nach vorne und fokussieren uns auf Montag. Wir haben den Anspruch, dass wir immer gewinnen wollen."

Favorit sind die Gäste. Trotzdem mahnt SVD-Coach Dimitrios Grammozis, dass man sich nicht einigen darf. „Wir müssen selbst auch mutig und aktiv sein und einen guten Mix aus stabiler defensiver Defensive und Offensivspiel finden. Wenn wir ihnen nur den Ball überlassen, dann laufen wir nur hinterher.“

In der Saison 2015/2016 standen sich die beiden Teams erstmals seit über 35 Jahren wieder gegenüber. In Stuttgart setzten sich die Hausherren mit 2:0 durch, das Rückspiel am Böllenfalltor endete 2:2.

Mit einem Dreier könnte der VfB auf einen direkten Aufstiegsplatz springen, weil Hamburg am gestrigen Sonntag nicht in Sandhausen (1:1) gewinnen konnte. In Darmstadt geht der Blick derweil wohl weiterhin eher nach unten. Drei weitere Zähler würden den Abstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz auf sechs Punkte erhöhen.