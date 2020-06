In jedem Fall treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Bochum ist elf Punktspiele in Serie ungeschlagen, gewann sechs davon. Die letzte Niederlage setzte es Mitte Februar zu Hause gegen den VfB Stuttgart (0:1). Auswärts hat der VfL im Jahr 2020 lediglich eine Partie verloren – Ende Januar in Bielefeld (0:2). Danach punktete das Team von Thomas Reis in der Fremde sieben Mal in Folge – in vier fällen sogar dreifach. So auch zuletzt in Osnabrück (2:0) und Aue (2:1). Eben bei diesen Erzgebirglern fing sich Hannover jüngst eine 1:2-Pleite ein. Dafür sind die Niedersachsen daheim in der Rückrunde ohne jede Niederlage. Letztmals ging man auf eigener Wiese Ende November leer aus – beim 1:2 gegen Darmstadt. Danach blieben die 96er neun Mal ungeschlagen und gewannen zuletzt drei Heimspiele in Serie.