Die Fouls nehmen zu, Dorsch ist gleich zweimal in Folge der Täter. Trotzdem sieht Heidenheims Mittelfeldmotor noch keine Karte.

Jetzt kontern die Gäste, Mohr gibt von der linken Seite in die Mitte ab. Schnatterer nimmt die Kugel mit, verzögert kurz und will sie dann durch die Schnittstelle spielen. Kempf verhindert einen Pass auf Kleindienst.

Heidenheim kommt mal, Schnatterer flankt von der rechten Seite zu weit. Mohr holt sich die Kugel und bringt sie nochmal auf den zweiten Pfosten. Dort setzt sich Kleindienst zwar in der Luft durch, kommt aus spitzem Winkel aber nicht an Kobel vorbei.

Die erste Chance: González kann aus der linken Strafraumhälfte abziehen, setzt aber zu mittig an. Müller klatscht den 13-Meter-Abschluss nach vorne weg.

Starker Sprint von Nicolás González, der Flügelflitzer überrennt auf der linken Seite gleich zwei Gegenspieler. Dann will er flach reingeben, bleibt aber an Oliver Hüsing hängen.

Der Ball rollt! Heidenheim hat in blauen Trikots angestoßen, Stuttgart trägt weiße Jerseys.

Schiedsrichter der Partie ist Florian Badstübner. Der 28-Jährige absolviert seinen sechsten Saisoneinsatz im Unterhaus, darunter der 1:0-Heimerfolg von Heidenheim gegen Darmstadt (7. Spieltag). Mit Stuttgart hatte er keinen Kontakt. Die Seitenlinien gehören Patrick Hanslbauer und Roman Potemkin, vierter Offizieller ist Tobias Schultes. An den Videobildschirmen sitzen Michael Bacher und Steffen Brütting.

Man hätte den Trainer in dieser Spielzeit sicher nicht ausgetauscht, wenn der Absteiger sein volles Potenzial ausgeschöpft hätte. „Wenn alles normal läuft in so einem Spiel, kann man davon ausgehen, dass der VfB Stuttgart seine Heimspiele gewinnt, egal gegen wen, auch gegen uns“, weiß auch Heidenheims Trainer Frank Schmidt. „Aber 2. Liga ist nicht immer normal.“