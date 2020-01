Schon mit einem Unentschieden bliebe der DSC mindestens bis zum Wochenende Tabellenführer. Sollte er verlieren, zöge der HSV am Donnerstag mit einem Heimsieg gegen Nürnberg an den Ostwestfalen vorbei.

Den Mannschaften ist noch anzumerken, dass sie in den letzten Wochen pflichtspielfrei gewesen sind. Hüben wie drüben passieren in der Anfangsphase viele einfache Fehler.

Der VfL Bochum muss 16 Spieltage vor dem Saisonende um den Verbleib in der 2. Bundesliga bangen, schließlich liegt er doch lediglich einen Zähler über dem 16. Tabellenplatz. Die Blau-Weißen, die seit Anfang September von Thomas Reis trainiert werden, haben bisher nur vier Siege vorzuweisen und verpassen eine bessere Bilanz in erster Linie wegen ihrer schwachen Defensive, die schon 34 Treffer zugelassen hat.

"Die Trainingsbedingungen waren perfekt. Wir haben die letzten Dinge, die in den Testspielen aufgetaucht sind, abgearbeitet und gehen gut vorbereitet in das Duell", zeigt sich Uwe Neuhaus von der Vorbereitung, von der ein Teil im spanischen Benidorm stattgefunden hat, zufrieden. Mit Torhüter Oscar Linnér (AIK Solna) und Nachwuchsangreifer Sebastian Müller (1. FC Köln) ist die Arminia auf dem Wintertransfermarkt zweimal tätig geworden.

Der DSC Arminia Bielefeld führt die 2. Bundesliga seit dem ersten Advent an. Er hat von den bisherigen 18 Ligabegegnungen lediglich zwei verloren und konnte so die Aufstiegsfavoriten Hamburger SV und VfB Stuttgart im Laufe der Hinrunde hinter sich lassen. Nach elf Jahren Abstinenz könnten die Schwarz-Weiß-Blauen tatsächlich in das Oberhaus zurückkehren, sollten sie ihr bisheriges Niveau noch leicht erhöhen und die Konkurrenz weiter nicht ihr Optimum erreichen.

Mit jeweils vier Begegnungen am heutigen Dienstag und am morgigen Mittwoch sowie einer Partie am Donnerstag meldet sich das nationale Fußball-Unterhaus aus der spielfreien Zeit zurück, konnte sich wegen des früheren Saisonstarts im Sommer etwas länger erholen als die Eliteklasse. Ab Freitag geht es dann mit Spieltag 20 im normalen Rhythmus weiter – mit welchem Tabellenführer, entscheidet sich in erster Linie in Ostwestfalen.