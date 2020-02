Luftloch von Terrazino an der eigenen Eckfahne - und Bochum bekommt einen Eckstoß geschenkt.

Wenig überraschend, dass die ersten Torchancen noch auf sich warten lassen. In diesem wichtigen Vergleich will niemand den ersten Fehler machen.

...und los! Die Gäste haben in weißen Trikots angestoßen, Dresden ist in Gelb unterwegs.

Schiedsrichter der Partie ist Lasse Koslowski. Der Berliner pfeift damit zum sechsten Mal in dieser Spielzeit Zweitligafußball, hatte mit den heutigen Teams aber keinen Kontakt. An den Seitenlinien unterstützen ihn Dr. Max Burda und Henry Müller, vierter Offizieller ist Roman Potemkin. Für die Videobildschirme sind Sven Waschitzki und dessen Assistent Markus Wollenweber verantwortlich.

„Wir wissen, in welcher Situation wir uns befinden. Aber auch, in welcher unser Gegner aktuell steckt. Beide haben Druck“, äußert sich VfL-Coach Thomas Reis zum Kellerduell. „Wir wollen Dresden beschäftigen, mutig agieren und sie vor Probleme stellen, die wir dann natürlich auch direkt ausnutzen wollen.“

Das letzte Heimspiel von Dynamo ging 2:3 (1:3) verloren – weil man in der ersten Hälfte kaum präsent war. „Wir wollen an die zweite Halbzeit des Darmstadt-Heimspiels anknüpfen“, sagt Trainer Markus Kauczinski. Diesmal möchte man aber mehr rausholen, das ist klar. „Wir müssen uns auf dem Platz insgesamt steigern“, so Kauczinski.