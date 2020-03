40 Die Hannoveraner versuchen etwas mehr Ruhe in ihr Spiel zu bekommen und lassen den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Die Kieler laufen hinterher.

38 Die Kieler reklamieren Handspiel im Strafraum der Hausherren! Mühling zieht wuchtig aus dem Hinterhalt ab und Hübers bekommt das Ding an den angelegten Arm. Keine Diskussion, vor allem weil zuvor eine Abseitsposition vorlag.

35 Seit der Führung der Roten geht offensiv nahezu nichts mehr beim Team von Kenan Kocak. Die schnellen Außenbahnspieler Jung und Horn kommen nicht mehr entscheidend durch, bekommen aber auch nicht mehr so viel Raum wie zu Beginn der Partie.

33 Hannover hat mittlerweile Glück, dass es noch 1:0 steht. Die Störche sind aktuell die bessere Mannschaft, können ihre Chancen aber noch nicht nutzen.

31 Özcan verpasst freistehend! Der Mann mit der Nummer 13 wird von der rechten Seite bedient und hat etwa 13 Meter zentral vor dem Tor der Gastgeber jede Menge Platz. Er zieht direkt ab, sein Schuss wird aber geblockt. Glück für 96!

29 Lattenkracher von Iyoha! Reese dribbelt sich auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch und legt dann halbhoch zurück auf Özcan. Der trifft mit seinem Schuss nur einen Gegenspieler, der das Ding blockt. Das Spielgerät fällt Iyoha vor die Füße und der ehemalige Erzgebirgler hämmert das Ding an die Querlatte!

27 Zieler souverän! Reese sucht mit einer butterweichen Flanke von der linken Seite einen Mitspieler im Zentrum. Der 96-Schlussmann pflückt die Kugel aber locker aus der Luft.

26 Schöner Schuss von Emmanuel Iyoha! Der Mann, der neu in die Startelf gerückt ist, marschiert entschlossen von der rechten Seite nach innen und zieht aus der zweiten Reihe einfach mal ab. Zieler hat aber keine Probleme mit dem unplatzierten Schuss!

25 Holstein Kiel kommt immer besser ins Spiel und Hannover wirkt nicht mehr so dominant wie du Beginn. Die Kieler lassen den Ball jetzt etwas besser laufen und sorgen für mehr Bewegung im Mittelfeld. So können die Störche die Pressingreihe von 96 überspielen.

23 Özcan mit einer klasse Aktion! Der 22-Jährige zieht von der linken Seite mit Tempo nach innen und tanzt Bakalorz aus. Aus halblinker Position zieht er ab, verfehlt das Tor aber mit seinem strammen Schuss!

20 Da war der Winkel zu spitz! Johannes van den Bergh hat auf der linken Seite an der Strafraumgrenze jede Menge Platz. Er findet mit einer flachen Hereingabe Lee am kurzen Pfosten. Der Südkoreaner touchiert das Spielgerät mit der Fußspitze, aber der Ball fliegt links am Kasten vorbei!

18 Wir sehen bislang eine äußerst unterhaltsame Partie mit zwei Mannschaften, die mit offenem Visier agieren. Die Mannschaft von Kenan Kocak zeigt einen entschlossenen und bärenstarken Auftritt, der trotz des ordentlichen Auftrittes in Bielefeld so nicht unbedingt zu erwarten war.

15 Anton per Kopf! Nach einem Eckball von der rechten Seite schraubt sich der Verteidiger hoch, köpft das Leder aus zentraler Position aber deutlich links am Tor vorbei!

14 Reese macht Dampf auf der Gegenseite! Der Mann mit der Nummer elf marschiert die linke Seite entlang und legt das Ding dann flach in den Rückraum. Dort findet er aber nur einen Gegenspieler als Abnehmer. Ein 96-Verteidiger klärt zur Ecke, die ungefährlich bleibt.

13 Nächste Gelegenheit für die Niedersachsen! Wieder sorgt Jung für Gefahr, diesmal aber, indem er selbst abschließt. Sein Kopfball verfehlt das Tor aber deutlich. Da hat er nicht genug Druck hinter den Ball bekommen.

11 Tooor für Hannover 96, 1:0 durch John Guidetti

Mit einem klasse Angriff gehen die Hausherren in Führung! Anton schlägt einen schönen Ball rechts auf den Flügel, wo Jung das Spielgerät wunderbar mitnimmt. Er schlägt anschließend eine maßgenaue Flanke in die Mitte, wo der Torschütze am kurzen Pfosten per Kopf zur Stelle ist! Guidetti nickt die Kugel in die rechte Torecke!

10 Auch Kiel hat die Möglichkeit zur Führung! Todorović flankt das Leder aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum. Dort steht Mühling goldrichtig und nimmt das Ding Volley mit der Innenseite. Sein Abschluss aus elf Metern ist aber nicht druckvoll genug und die Kugel fliegt dem Keeper in die Arme.

9 Es passiert das, was niemand sehen wollte. In der Fankurve der Gastgeber werden Transparente gezeigt, die Sprüche gegen die TSG Hoffenheim und RB Leipzig enthalten. Wir hören zudem entsprechende Gesänge. Stegemann unterbricht die Partie kurz, dann kann es aber weitergehen.

8 Teuchert mit der ersten Chance! Der 23-Jährige schlägt vor der Sechzehnerkante einen Haken und zieht aus halblinker Position flach ab. Der Ball rauscht haarscharf am rechten Pfosten vorbei!

7 Die Gäste tun sich in den ersten Minuten im Spielaufbau äußerst schwer. Sie bekommen den Ball gar nicht hinten raus, weil der jeweils ballführende Spieler früh unter Druck gesetzt wird.

6 Mit satten zwanzig Punkten in der Fremde bilden die Störche das zweitbeste Team der Liga. Nur der Tabellenführer aus Bielefeld ist noch besser. Hannover 96 tut sich vor allem im eigenen Stadion sehr schwer und konnte erst zehn Zähler im eigenen Stadion holen.

3 Beide Mannschaften gehen von der ersten Sekunde an hohes Tempo und scheinen entschlossen zu sein. Sowohl die Mannschaft in den roten Trikots als auch die Störche ziehen bereits tief in der gegnerischen Hälfte ein aggressives Pressing auf.

1 Auf geht's! Der Ball rollt.

1 Spielbeginn

Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen.

Der leitende Unparteiische der Begegnung ist Sascha Stegemann. Unterstützt wird er von den beiden Linienrichtern Frederick Assmuth und Bastian Börner sowie dem vierten Offiziellen Robin Braun. Der Video-Assistent ist Lasse Koslowski.

Das Hinspiel am 7. Spieltag gewann Hannover mit 2:1 in Kiel. Ducksch brachte die Niedersachsen kurz vor dem Pausenpfiff in Führung, ehe Teuchert kurz nach dem Wiederanpfiff auf 2:0 erhöhte. Lee konnte anschließend nur noch den Anschlusstreffer erzielen.

Ein kurzer Blick auf die Aufstellungen der beiden Teams: Die Hannoveraner agieren voraussichtlich in einem 3-4-1-2-System. Dabei bilden Elez, Hübers und Anton die defensive Dreierkette, vorne spielt Teuchert hinter den Spitzen Maina und Guidetti. Kiel tritt wohl in einem 4-1-4-1 mit Ignjovski auf der Sechs und Lee als einzige echte Spitze an.

Die 96er verloren am vergangenen Spieltag beim Tabellenführer Arminia Bielefeld mit 0:1. Die Niedersachsen wurden für einen engagierten, mutigen Auftritt nicht belohnt, sondern keine zehn Minuten vor dem Ende mit dem entscheidenden Gegentreffer bestraft. Eine bittere Niederlage aus Sicht von 96, das damit weiter in den Abstiegssumpf rutscht.

Die Hausherren versuchen mit allen Mitteln, die völlig verkorkste Saison zu retten und den drohenden Abstieg zu verhindern. Die Mannschaft von Kenan Kocak hat lediglich magere zwei Punkte Vorsprung vor dem Karlsruher SC, der auf dem Relegationsplatz 16 steht.

Die Kieler waren in der Begegnung mit den Heidenheimern zwar weitestgehend spielbestimmend und tonangebend, aber vorne mangelte es immer wieder an Durchschlagskraft. Die Offensive um Reese, Serra und Lee strahlte zu wenig Gefahr aus und zeigte sich überwiegend ideenlos. Das Gegentor eine knappe Viertelstunde bedeutete gleichzeitig den Endstand der Partie.

Kann Holstein Kiel den Anschluss an die Aufstiegsränge mit einem Dreier gegen Hannover 06 halten? Starke neun Zähler aus den vergangenen vier Partien stehen beim aktuellen Tabellen-8. zu Buche. Am vergangenen Spieltag musste die Elf von Ole Werner allerdings gegen den 1. FC Heidenheim eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen.