6 Insgesamt wirken die Hausherren in der Anfangsphase frischer. Mit viel Dampf geht es über beide Außenbahnen. Derweil befinden sich die Chemnitzer noch in Lauerstellung. Interimscoach Sreto Ristić scheint auf Konterfußball zu setzen.

4 Erstes dickes Ding! Ein langer flacher Ball erreicht aus der Hachinger Hintermannschaft heraus Sascha Bigalke im Zentrum. Auf Höhe der Sechzehnerkante lässt der Ex-Herthaner die Murmel dann cool durch seine Beine laufen. Dadurch kommt Felix Schröter der Ball, doch kurz vor dem Abschluss aus kürzester Distanz verspringt ihm das Leder in die Arme von Jakub Jakubov.

2 Unterhaching, das offensiv über ein 4-4-2 kommt, muss sein Spiel auf die linke Seite verlagern. Doch dort kriegt Moritz Heinrich das Spielgerät nicht unter Kontrolle, sondern gibt es an Tarsis Bonga ab.

1 Los geht's! Landet Chemnitz endlich seinen ersten Sieg oder fährt Unterhaching erwartungsgemäß seinen nächsten Dreier ein?

1 Spielbeginn

Florian Heft nimmt heute das Heft des Handelns in die Hand. Der Unparteiische begleitet die Begegnung gemeinsam mit seinen Assistenten Fynn Kohn und Markus Büsing. Als gelernter Bankkaufmann auf den Rasen spazierend folgen ihm die 22 Protagonisten augenblicklich geschwind. Der Anpfiff unter dem Hachinger Flutlicht kann sich nur noch um Minuten handeln.

Bei den Gästen schafft es ein Neuling in die Startformation. Last-Minute-Transfer Philipp Hosiner erhält als einzige Sturmspitze den Vorzug vor Dejan Bozic, der genau wie Pascal Itter und Daniel Bohl lediglich von der Bank aus zuschaut. Folgerichtig finden Tom Doyle und Tobias Müller den Weg in die erste Elf.

Dabei setzt der 50-Jährige nicht ganz auf seine Derbysieger-Elf. Max Dombrowka macht auf der rechten Verteidigungsseite Platz für Jim-Patrick Müller. Zudem darf Moritz Heinrich von Beginn an ran. Jannik Bandowski nimmt zunächst nur auf der Bank platz.

"Wir haben bisher einen Zwei-Punkte-Schnitt und wollen an dieser Statistik weiterarbeiten", erklärte Claus Schromm entschieden. Dennoch mache es die Lage des unberechenbaren Gegners schwierig, sich auf die Partie vorzubereiten. "Wir sind gewarnt", versprach Schromm, der genau deshalb "voll motiviert" ins Spiel gehen will.

Beim 0:3 zuhause gegen Halle gab es zwar vor heimischer Kulisse einen herben Dämpfer, aber die SpVgg zeigte daraufhin, wie es Rückschläge wegzustecken gilt. Ausgerechnet im Derby gegen die Zweitauswahl der Münchner gewann Haching mit 2:1. Ein erneuter Sieg heute wäre gleichbedeutend mit Rang drei.

Einen Fokus werden die Blau-Weißen auch brauchen, um in Unterhaching zu bestehen. Die Oberbayern knüpfen nahtlos an die letzten Saisons an. Denn während es in der Rückrunde bisher immer rapide bergab ging, sieht man in der Hinserie rund um Claus Schromm und seine Mannschaft nur fröhliche Gesichter.

"Früher wurde ich um meine Meinung gefragt. Jetzt muss ich ein paar mehr Entscheidungen treffen", blickte Ristić auf seine anstehende Aufgabe als Coach. "Ich habe in dieser einen Woche nicht alles auf den Kopf gestellt. Es waren auch in der Vergangenheit viele gute Sachen dabei, jedoch fehlte das Ergebnis", erklärte der 43-Jährige, welcher den Fokus damit zugleich wieder auf den Fußball richtete.

Nach einer Auseinandersetzung mit rechtsextremen Teilen der Chemnitzer Fanszene sahen sich Trainer David Bergner sowie Sportdirektor Thomas Sobotzik zu einer Amtsniederlassung gezwungen. Interimshalber sitzt in Unterhaching Co-Trainer Sreto Ristić, der schon seit einer Woche das Training leitet, auf der Bank.

In der richtigen Tabelle ist es der vorletzte Platz und das kommt nicht von ungefähr. Noch kein einziges Mal durfte der krisengeplagte Aufsteiger in der laufenden Spielzeit einen Sieg bejubeln. Hinzu kommen Unstimmigkeiten bis hin zu Skandalen im Verein, welche in den letzten Wochen die Schlagzeilen beherrschten.

Der FC Viktoria Köln und auch Waldhof Mannheim leben das vor, was dem Chemnitzer FC derzeit verwehrt bleibt: Sich als Neuling in der Liga zu etablieren. Wobei der Ostklub eben auch nicht ganz so unbekannt daherkommt. In der ewigen Tabelle der 3.Liga belegen die Chemnitzer nach wie vor den neunten Rang.