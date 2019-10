10 Die Emsländer haben eigentlich vielversprechend losgelegt und in den ersten Momenten Vorteile gehabt, doch nun laufen sie schon einem Rückstand hinterher.

7 Christian Neidhart stellt nach der 1:2-Heimniederlage gegen den KFC Uerdingen 05 dreimal um. Marius Kleinsorge, Steffen Puttkammer und Deniz Undav bekommen den Vorzug vor Yannick Osee, René Guder und Julius Düker.

5 Tooor für MSV Duisburg, 1:0 durch Lukas Daschner

Die Zebras gehen früh in Führung! Nach einem abgefälschten Stoppelkamp-Schuss von der halbrechten Strafraumkante landet die Kugel vor Albutats Füßen. Der schiebt flach vor den Kasten auf den freien Daschner, der aus gut sechs Metern mit dem linken Fuß in die Maschen vollendet.

4 ... Evseevs Ausführung ist viel zu flach und wird am ersten Pfosten durch Compper per Kopf geklärt.

3 Undav holt über rechts den ersten Eckball des Abends heraus...

2 Torsten Lieberknecht hat im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg beim FC Carl Zeiss Jena eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Arne Sicker (Rotsperre) beginnt Migel Schmeling.

1 Duisburg gegen Meppen – auf geht's in der Schauinsland-Reisen-Arena!

1 Spielbeginn

Die 22 Hauptdarsteller betreten den Rasen.

Schiedsrichter des Duells zwischen MSV und SVM ist Florian Exner. Der 28-jährige ist ein Neuling in der 3. Liga und hat sein Debüt auf diesem Level erst vor wenigen Tagen gefeiert. Die Linienrichter heißen Jörn Schäfer und Patrick Holz.

Meppen trifft heute übrigens zum zehnten Mal in einem Pflichtspiel auf Duisburg; das letzte Match fand im März 1996 in der 2. Bundesliga statt. Die Bilanz spricht klar für die Zebras, denn die gewannen bei drei Unentschieden und nur einer Pleite vier der acht Begegnungen im Unterhaus und triumphierten auch in der 1. Runde des DFB-Pokals im Sommer 1986.

Der SV Meppen ist als Tabellen-15. in die Metropolregion Rhein-Ruhr gereist. Infolge des denkwürdigen 6:1-Heimsiegs gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren die Emsländer sowohl beim FC Würzburger Kickers 1907 (2:3) als auch gegen den KFC Uerdingen 05 (2:1) und sind damit in die Nähe der Abstiegsränge gerutscht. In Duisburg wären sie deshalb sicherlich schon mit einem einfachen Punktgewinn zufrieden.

Nachdem die Zebras beim 1. FC Magdeburg in der Nachspielzeit einen Sieg verspielt hatten, drehten sie in den jüngsten beiden Begegnungen gegen den TSV 1860 München und beim FC Carl Zeiss Jena (jeweils 2:1) Rückstände und holten die Erfolge fünf und sechs nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga – in Thüringen triumphierten sie trotz 86-minütiger Unterzahl nach eine frühen Roten Karte gegen Arne Sicker.

Der MSV Duisburg geht mit einem positiven Gefühl in diese Mittwochspartie, schließlich winkt ihm die Tabellenführung der 3. Liga. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht hat nach neun Spielen 19 Zähler auf dem Konto und zöge mit einem Heimdreier an den drei vor ihr postierten Vereinen aus Unterhaching, Halle und Braunschweig vorbei – da am Sonntag mit dem Chemnitzer FC der Vorletzte wartet, stünden die Chancen dann gut, Erster zu bleiben.

Seit Anfang September ist die Tabelle der 3. Liga schief, denn wegen eines Dachschadens an der Schauinsland-Reisen-Arena konnte die Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Meppen nicht am ursprünglichen Termin stattfinden. Heute wird sie begradigt, so dass sich die Klubs vor der zweiten Länderspielpause am übernächsten Wochenende in einer Englischen Woche befinden.