21 Aber diese bringt nichts ein.

21 Ronstadt holt die nächste Ecke für die Kickers heraus. Nach 20 Minuten bereits die Vierte.

20 Nach einem Zweikampf bleibt Magdeburgs Top-Torschütze Christian Beck am Boden liegen. Nach einigen Sekunden steht er aber auf und kann weitermachen.

17 Morten Behrens fängt eine flache Kaufmann-Flanke von rechts sicher ab. Trotz der vielen Abschlüsse, hatten beide Torhüter bislang nur sehr selten ihre Hände am Ball.

16 In der Anfangsviertelstunde ging es hier hin und her. Mal gucken, ob beide Teams das Tempo aufrecht erhalten können.

14 Bevor das Spiel einschläft, versucht es Rico Preißinger aus der Distanz. Gut 21 Meter vor dem Tor bekommt er den Ball zugespielt, legt ihn kurz auf den linken Fuß und visiert den linken Winkel an. Sein Schuss fliegt aber ebenfalls knapp über die Latte.

11 Jetzt ist es wieder Würzburg. Albion Vrenezi wird in der Magdeburger Hälfte alleingelassen und kann einfach durchs Mittelfeld marschieren. Aus relativ großer Distanz zentraler Position zieht er dann einfach mal ab. Der abgefälschte Schuss fliegt aber über das Tor.

9 Nächste gefährliche Aktion für Magdeburg. 25 Meter vor dem Tor steckt Preißinger durch die Mitte auf Bertram durch, der von der Strafraumgrenze flach am rechten Pfosten vorbeischießt.

8 Verstappen pennt und fast das 1:0! Seelenruhig nimmt er einen Rückpass an, verarbeitet ihn, schaut in die Ferne und holt aus. In seinen Abschlag springt aber Christian Beck, von dessen Bein der Ball auf die Latte springt.

7 Wieder findet die Flanke von Vrenezi seinen Kapitän Schuppan. Diesmal segelt das Leder aber einige Meter über das Tor hinweg.

7 Kaufmann holt gegen Conteh den nächsten Eckstoß für die Kickers heraus.

5 Und auch Würzburg mit der ersten Chance! Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld segelt in den Sechszehner der Mageburger, wo Schuppan am Elfmeterpunkt alleingelassen wurde. Seinen Kopfball kann Behrens gerade so über die Latte lenken.

2 Erste Ecke für Magdeburg herausgeholt von Christian Beck, ausgeführt von Sören Bertram. Die Flanke findet Koglins freien Kopf zehn Meter vor dem Tor. Dessen Abschluss fliegt aber knapp am rechten Pfosten vorbei.

1 Spielbeginn

Und schon führt Asmir Osmanagic beide Mannschaften aufs Feld.

Kurz vor dem Anpfiff lohnt sich auch ein Blick auf Schiedsrichter Asmir Osmanagic. Während der FCM noch nicht das Vergnügen mit dem 27-jährigen hatte, kennen die Kickers Osmanagic relativ gut. Im April zückte er bei der 0:2-Niederlage beim FSV Zwickau gleich zwei Rote Karten. Und auch bei den restlichen Spielen mit seiner Beteiligung gelang den Würzburgern kein einziger Sieg.

Dass das gelingen könnte, ist auch Kickers-Trainer Michael Schiele bewusst. Entsprechend warnt er vor den traditionell lautstarken Fans des Gegners: "Das Auswärtsspiel in Magdeburg ist eine große Aufgabe. Der FCM hat eine echte Wucht, zudem sind viel Power sowie Emotionen im Spiel. Über 90 Minuten herrscht eine Top-Stimmung in der Arena."

Auch Magdeburg-Coach Stefan Krämer zeigt sich nach zuletzt drei Unentschieden in Folge nicht gerade in Wechsellaune: In der Offensive rückt Rico Preißinger für Manfred Osei-Kwadwo in die Startformation. Ansonsten vertraut er der Elf aus dem Kaiserslautern-Spiel. Weiterhin fehlen Jürgen Gjasula, Dustin Bomheuer, Alexander Brunst und Mario Kvesić für die heutige Partie. "Nichtsdestotrotz wollen wir das Heimspiel am Freitag gewinnen", gibt Krämer die Marschrichtung vor.

Der Schwung der Kickers spiegelt sich auch in der Aufstellung von Cheftrainer Michael Schiele wieder. Sowohl Eric Verstappen als auch Dave Gnaase sind rechtzeitig fit geworden, sodass Würzburg unverändert zu den Spielen in Mannheim und Meppen starten kann. Bis auf die Langzeitverletzten Dominic Baumann und Yassin Ibrahim können die Bayern darüber hinaus aus dem Vollen schöpfen.

Ähnlich sieht es bei den Würzburger Kickers aus, die sich ebenfalls zwölf Punkte erspielten. Im Gegensatz zum 1. FCM haben die Bayern aber noch kein einziges Mal Remis gespielt, sondern ihre Spieltage ausnahmslos in Siege und Niederlagen unterteilt. Immerhin gelangen ihnen zuletzt gegen Waldhof Mannheim und den SV Meppen zwei Siege in Folge. Würzburg hofft also, diese kleine Serie weiter ausbauen zu können.

In der MDCC-Arena werden heute über 15.000 Zuschauer erwartet, die den dreimaligen DDR-Meister nach vorne peitschen wollen – was bislang nur mit mäßigem Erfolg gelang. Für den Tabellenachten stellt sich derzeit die Frage: Ist das Glas halbvoll oder halbleer? Einerseits ist man seit dem ersten Spieltag ungeschlagen, auf der anderen Seite spielte man schon sechsmal Unentschieden. So steht man mit zwölf Punkten zwar in der oberen Tabellenhälfte, hat aber auch nur drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.