21 Diesmal ist Willi Evseev per Kopf zur Stelle und verschafft seiner Mannschaft immerhin mal eine Verschnaufpause.

20 Der KFC kann das Geschehen nun für längere Zeit in die gegnerische Hälfte verlagern. Vieles läuft über Roberto Rodríguez, der sich das Leder jetzt aus ähnlicher Position wie beim Führungstreffer zum Freistoß hinlegen darf.

19 Aus der zweiten Reihe kommt Boubacar Barry zum Abschluss. Ein Meppener wirft sich dazwischen, doch die Kugel bleibt im Spiel und landet wieder bei Rodríguez, der prompt die nächste Ecke herausholt.

18 Das ist mal ein toller Ball auf den links gestarteten Roberto Rodríguez. Der Schweizer kann an der Torauslinie immerhin einen Eckball herausholen und macht sich selbst zur Ausführung bereit.

17 Der neu in die Startelf gerückte Adam Matuszczyk holt sich das Leder mit einer starken Grätsche zurück. Einen vernünftigen Angriff können die Gäste aber nicht aufziehen.

15 Die Neidhart-Elf hat nun deutlich mehr Ballbesitz als noch in den ersten Minuten. Der KFC muss aufpassen, sich nicht zu weit in die eigenen Hälfte drängen zu lassen.

13 Beide Male fehlen Julius Düker nur wenige Zentimeter. Das Abwehrverhalten der Gäste wirkt nicht souverän.

12 Meppen wird stärker. Willi Evseev darf auf rechts gleich zweimal zum Eckball antreten.

11 Ali Ibrahimaj nimmt im Mittelfeld das Bein sehr hoch. Der SVM führt den Freistoß schnell aus und schickt Julius Düker und Marco Komenda auf die Reise. Der frühere Braunschweiger steht im Abseits und überlässt Komenda, der das Leder am linken Pfosten aber nicht mehr kontrollieren kann.

10 Viel Tempo ist noch nicht im Spiel, zahlreiche Ballverluste prägen das Geschehen. Es ist bezeichnend, dass der frühe Treffer nach einem Standard fiel.

8 Nun legt Bittroff den Vorwärtsgang ein und schlägt von seinem rechten Flügel eine Hereingabe in die Mitte. Der harmlose Ball landet aber in den Armen von Erik Domaschke.

7 Jetzt gelingt Marcus Piossek mal ein Steilpass auf den rechts mtgelaufenen Markus Ballmert. Alexander Bittroff kann jedoch im Zentrum klären.

5 Der SV Meppen findet noch nicht wirklich in die Partie. Kaum haben die Hausherren mal den Ball, schlagen sie ihn uninspiriert nach vorne.

3 Tooor für KFC Uerdingen 05, 0:1 durch Tom Boere

Der KFC legt einen Blitzstart hin! Roberto Rodríguez bringt aus halbrechter Position und rund 25 Metern eine scharfe Freistoß-Hereingabe in die Mitte. Tom Boere steht am besten und kann von der zentralen Fünfmeterraumkante relativ unbedrängt einnicken!

3 Die Gäste legen den etwas engagierteren Start hin. Auf dem tiefen Rasen tun sich beide Teams aber noch schwer.

1 Michael Bacher pfeift die Begegnung an, Tom Boere führt den Anstoß für die schwarz gekleideten Gäste aus!

1 Spielbeginn

Man darf sich heute auf eine Regenschlacht einstellen. Trotz des spätherbstlichen Wetters haben sich viele Zuschauer eingefunden.

In der Tabelle befinden sich beide Teams wie schon in der Vorsaison nah beieinander. Meppen hat allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto und kann sich auch in der Nachholpartie am Mittwoch in Duisburg noch Luft verschaffen. Uerdingen könnte die Emsländer mit einem Auswärtssieg zumindest vorübergehend überholen.

Beim SVM fehlt Max Kremer weiterhin verletzt, Deniz Undav verpasst die Partie gesperrt. Dafür ist Marcus Piossek wieder fit und rückt für Luka Tankulić in die erste Elf. Auf Uerdinger Seite wurde Manuel Konrad nicht in den Kader berufen, nachdem er Interna aus der Kabine per WhatsApp-Sprachnachricht preisgegeben hat. Für Osayamen Osawe kommt ein Einsatz von Beginn an zu früh, der Angreifer sitzt aber auf der Bank.

Von der damaligen Startelf sind beim KFC heute allerdings nur noch zwei Akteure dabei: Christian Dorda und der Schweizer Roberto Rodríguez. Auf Meppener Seite sind es immerhin sechs Akteure. Erik Domaschke, Hassan Amin, Markus Ballmert, Marco Komenda und René Guder werden auch heute von Christian Neidhart aufgeboten.

Unglücklicher hätte es für den gebürtigen Landshuter damals kaum laufen können: Seine Uerdinger führten durch Treffer von Maximilian Beister und Osayamen Osawe nach 75 Minuten nach 2:0, doch Nick Proschwitz mit einem Doppelpack und Max Kremer drehten die Partie in der Schlussviertelstunde noch zugunsten der Emsländer. Der entscheidende Elfmetertreffer von Proschwitz fiel gar in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Der ehemalige Stürmer und frühere Co-Trainer Stefan Reisinger hat heute zumindest interimistisch die Aufgabe, den langjährigen Bundesligisten aus der Abstiegszone zu hieven. Es ist nicht das erste Mal, dass der 38-Jährige aushilft: Schon Anfang des Jahres wurde Reisinger nach der Entlassung von Stefan Krämer für kurze Zeit zum Chefcoach ernannt und musste damals wie heute beim SV Meppen antreten.

Der KFC Uerdingen konnte seinen letzten Dreier in der Fremde einfahren. Mit 2:1 setzten sich die Krefelder vor zwei Wochen in Zwickau durch. Es handelte sich dabei allerdings um die Ruhe vor dem Sturm, denn am Montag unterlag der KFC im Düsseldorfer Ausweichstadion mit 0:3 gegen Aufsteiger Waldhof Mannheim, was zur Entlassung von Heiko Vogel führte.

Schon zuvor hatte die Neidhart-Elf vor eigenem Publikum mit 3:0 gegen Carl Zeiss Jena gewonnen. Einzig auf fremdem Platz waren die Emsländer zuletzt nicht erfolgreich und unterlagen am vergangenen Freitag mit 2:3 in Würzburg.

Besonders der letzte Heimsieg wird wohl in die Geschichtsbücher des Meppener Fußballs eingehen. Mit 6:1 fegte der SVM den 1. FC Kaiserslautern vom Platz und sorgte bei den Roten Teufeln gar für eine Trainerentlassung - Sascha Hildmann musste nach dem Schützenfest seinen Hut nehmen. Einzig Valdet Rama erzielte vom Punkt einen Doppelpack, ansonsten konnten sich mit Hassan Amin, Luka Tankulić, Markus Ballmert und Florian Egerer diverse Torschützen eintragen.