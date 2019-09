4 In den allerersten Minuten ist kein allzu großes Abtasten der Mannschaften zu erkennen, sie spielen sofort zielstrebig nach vorne. Zu einem Torschuss kam es noch nicht.

1 Der Ball rollt!

1 Spielbeginn

Mit etwas Verspätung kommen die Mannschaften auf den Rasen der Düsseldorfer Arena. Es musste noch auf Schiedsrichter Alexander Sather gewartet werden. Jetzt ist der 32-jährige Sachse aber da und führt die Teams nach draußen.

„Ich weiß natürlich um die Konstellation, aber ich gehe emotional völlig unbelastet in die Partie", sagte der Krefelder Cheftrainer Heiko Vogel und betont, dass von damals kaum noch jemand dabei ist. "Auf beiden Seiten sind viele neue Gesichter da. Wir gehen in das Spiel genauso wie in andere Spiele." Angesprochen auf den zweiten Saisonsieg gegen Zwickau meint Vogel, dass jede Serie mit einem Sieg beginne und gibt damit natürlich auch die Route für heute Abend vor: Uerdingen will wieder gewinnen.

In den 80ern und 90ern gab es einige Duelle in der ersten und zweiten Bundesliga, besonders denkwürdig ist aber das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine. Im Mai 2018 spielte man um den Aufstieg in die 3.Liga: Uerdingen gewann das Hinspiel mit 1:0 und zum Rückspiel ging es dann nach Mannheim. Kurz vor dem Ende brach dort im Waldhof-Block ein heftiges Pyro-Feuerwerk aus und Böller flogen auch auf den Rasen. Schiedsrichter Patrick Ittrich sah sich irgendwann gezwungen, abzubrechen und die Partie wurde für Uerdingen gewertet.

Am letzten Spieltag riss für Waldhof eine beeindruckende Serie. Die Baden-Württemberger verloren gegen Würzburg mit 1:2 und kassierten ihre erste Niederlage nach 29 Spielen ohne. Uerdingen spielte ebenfalls 1:2, gewann aber mit diesem Ergebnis in Zwickau und sicherte sich damit den zweiten Saisonsieg. Seit dem Auftakterfolg am ersten Spieltag gegen Halle, musste der KFC auf einen Dreier warten.

Ein kurzer Blick auf die Tabelle: Mit den bisherigen Ergebnissen ist Mannheim auf Platz neun mit 13 Punkten, eine insgesamt gute Bilanz für den Aufsteiger. Waldhof hat schon drei Siege und vier Unentschieden erzielt, nur einmal wurde bisher verloren. Weiter unten befindet sich der KFC Uerdingen, der mit neun Punkten in der Blitztabelle nur 17. ist. Die Krefelder haben schon drei Niederlagen hinnehmen müssen, können mit einem Sieg heute aber direkt unter die Mannheimer springen.