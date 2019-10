37 Den Gästen fehlt aktuell vollkommen der Zugriff in den Zweikämpfen, sie laufen nur hinterher. Auch im Mittelfeld können sich die Duisburger den Ball recht unbedrängt zuschieben und leicht Raum nach vorne gewinnen.

34 Nach über einer halben Stunde ergibt sich in der Tabelle ein Bild, das die Duisburger freuen dürfte: Der MSV steht aktuell punktgleich mit den Hachingern auf Platz 1. Kaiserslautern ist durch die beiden Gegentore momentan hinter Uerdingen auf die 16 gerutscht.

31 Wieder Stoppelkamp! Kaiserslautern kann eine Flanke von der linken Seite nicht verteidigen und am Fünfer springt Vermeij unter dem Ball durch, touchiert ihn nur leicht. Das reicht aber, dass er beim Zehner landet, der dann aus der Kurzdistanz an Lennart Grill im Tor scheitert.

29 Alles funktioniert bei den Zebras aber auch nicht: Mickels schlägt im Sechzehner ein Luftloch über den Ball. Daraus ergibt sich die Nachschusschance für Stoppelkamp aus ähnlicher Position, wie bei seinem Tor, aber auch er trifft das Leder nicht gut.

27 Der FCK spielt eigentlich nicht schlecht, es fehlt aber die letzte Konsequenz in den meisten Zweikämpfen. Die hat wiederum Duisburg und ist dazu auch noch eiskalt vor dem Tor.

24 Tooor für MSV Duisburg, 2:0 durch Moritz Stoppelkamp

Zehntes Saisontor für Stoppelkamp! Lukas Daschner zieht von der rechten Seite nach innen und legt den Ball am Sechzehner quer. Aus zentraler Position zieht Stoppelkamp direkt ab und dreht die Vorlage wunderbar um seinen Gegenspieler herum unten rechts ins Eck.

20 Daschner hat Sternberg eigentlich schon ausgedribbelt und ist auf dem Weg zum Tor. Doch dann gibt es doch noch den Kontakt am Fuß des Lauteres, der auf dem Bauch landet. Daschner will es zwar nicht wahrhaben, aber es gibt Offensivfoul.

17 Auf dem rechten Flügel wird Jonjic nicht angegriffen und so kann er bis zur Grundlinie durchmarschieren. Von dort aus sucht er Kühlwetter in der Mitte mit eine hohen Zuspiel. Beim Abschluss fehlt dann die Präzision und Kühlwetter köpft drüber.

14 Marco Fritz steht bei einem Lauterer Angriff unfreiwillig im Weg und behindert so die Vorwärtsbewegung. Er greift zur Pfeife und gibt das Spiel dann mit einem Schiedsrichterball für den FCK wieder frei.

11 Tooor für MSV Duisburg, 1:0 durch Lukas Daschner

Die Zebras gehen in Führung! Mickels bringt das Leder von der rechten Seite in hohem Bogen vors Tor, wo sich zwei Duisburger gegen einen Lauterer befinden. Daschner wird nicht gedeckt und kann die Flanke aus wenigen Metern einnicken.

8 Zum ersten Mal der FCK! Pick kann von der linken Seite in den Sechzehner flanken, wo sich Boeder dann beim Kopfball verschätzt. Die Hereingabe landet bei Kühlwetter, der volley aus der Luft schießen will, den Ball dann aber nur unsauber trifft.

5 Daschner windet sich durch zwei Gegenspieler hindurch und wird dann von Hemlein attackiert. Der Duisburger geht zu Boden, um den Freistoß herauszuholen, doch Schiedsrichter Fritz steht daneben und lässt laufen.

3 Die Duisburger kommen zum ersten Mal in den Strafraum, aber noch nicht zum Abschluss. Leroy-Jacques Mickels hebt den Ball auf die rechte Seite, dort bleibt Vermeij dann am Gegenspieler hängen.

1 Der Ball rollt! Schiedsrichter Marco Fritz gibt die Partie frei.

1 Spielbeginn

Torsten Lieberknecht sprach auf der Pressekonferenz in Bezug auf die Leistungen der letzten Spiele von einer "Phase, die man haben kann, die man aber auch überstehen muss." Heute soll dann mit den Fans im Rücken und mit Leidenschaft die Trendwende geschafft werden: "Wir wollen das Herz in die Hand nehmen", so der Trainer der Zebras. Sein Gegenpart Boris Schommers erwartet ein "sehr kampfbetontes Spiel" und lobte im gleichen Atemzug die Qualität der Duisburger. Der MSV werde Kaiserslautern bestimmt nicht unterschätzen.

In der 3.Liga kommt es heute zum allererstem Mal zur Begegnung der Zebras mit den Roten Teufeln. Beide Vereine waren Gründungsmitglieder der Bundesliga im Jahr 1963 und spielten im Oberhaus für 26 Jahre gemeinsam. Auch in der 2.Liga und im Pokal gab es schon ein paar Duelle. Durch den stetigen Abstieg zweier großer Traditionsvereine geht es nun wieder eine Klasse tiefer zur Sache. Insgesamt hat Kaiserslautern die Nase vorn: Der Aufsteiger-Meister von 1998 gewann 31 der 70 Duelle, Duisburg gewann 20 Mal.

Wettbewerbsübergreifend haben die Duisburger nun schon drei Spiele in Folge verloren, sie befinden sich in einer kleinen Krise. Vor der Pokalniederlage gingen schon die beiden Ligaauftritte gegen Meppen und Chemnitz verloren, jeweils mit 1:3 aus Zebra-Sicht. Kaiserslauter dagegen hat am letzten Spieltag gegen Schlusslicht Jena gewonnen und damit Boris Schommers den ersten Sieg seiner noch recht kurzen Amtszeit beschert. Allerdings ist dieser Erfolg der einzige der letzten 5 Ligaspiele.

Obwohl Länderspielpause war, heißt es natürlich nicht, dass sich die Mannschaften ausruhen konnten. Beide Teams waren am letzten Wochenende im Einsatz: Duisburg trat im Niederrhein-Pokal beim Oberligisten SSVg Velbert an und flog mit 2:0 aus dem Wettbewerb. Erfolgreicher lief es für Kaiserslautern. Gegen den Europa League-Teilnehmer aus Luxemburg, F91 Düdelingen, gewann man im Testspiel mit 4:0.

Beim FCK sieht die Welt ein wenig düsterer aus: Die Roten Teufel haben mit bisher 13 Zählern eine eher mäßige Ausbeute eingefahren und liegen auf Platz 15 am Ende des Mittelfeldes. Aber aufgepasst: Die Abstiegszone ist nur zwei Punkte entfernt und wenn es heute die fünfte Saisonniederlage geben sollte, dann könnte es unter den Strich gehen.

In der Tabelle belegt der MSV Duisburg den vierten Platz und ist nah dran an den Aufstiegsplätzen. Die Zebras haben diese Position vor allem ihrer Angriffsabteilung zu verdanken, die mit 24 Toren die beste der Liga ist. Mit einem Sieg heute kann man zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze springen.