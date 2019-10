52 Gute Gelegenheit! Kevin Holzweiler macht es im Mittelfeld stark und spielt Mike Wunderlich in aussichtsreicher Position, rund 15 Meter vor dem Tor, an. Wunderlich schießt aus halblinker Position auf den Kasten, aber Erik Domaschke wehrt das Leder nach links ab. Dort kommt es zum Foul von Marcel Gottschling und es gibt Freistoß für Meppen.

52 Gelbe Karte für Marcel Gottschling (Viktoria Köln)

Markus Ballmert ist nach der Gelegenheit zuerst am Ball und Marcel Gottschling rauscht deutlich zu spät in ihn hinein. Daher die verdiente Gelbe Karte.

49 Gelbe Karte für Steffen Puttkammer (SV Meppen)

Simon Handle hat ordentlich Tempo drauf und läuft auf der linken Seite allen davon. Dann kommt Steffen Puttkammer und stoppt ihn mit einem Tackling. Der sieht dafür seine 3. Gelbe Karte in dieser Saison und hat Glück, dass auf gleicher Höhe noch Mitspieler unterwegs waren.

46 Katrin Rafalski eröffnet die zweite Halbzeit. Ohne Veränderungen sind beide Teams zurück auf dem Rasen. Kann Meppen an die starke erste Hälfte anknüpfen oder kommt nun Viktoria zu besseren Offensivaktionen?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit einer 1:0-Führung geht der SV Meppen gegen Viktoria Köln in die Kabine. Über weite Strecken der ersten Hälfte waren die Emsländer das bessere und aktivere Team. So belohnte man sich bereits in der 12. Minute durch einen Treffer von Steffen Puttkammer. Zwar hatte auch Viktoria Köln zwischenzeitlich eine stärkere Phase, kam aber nicht zu klaren Torchancen. Meppen hingegen verpasste einige Male die Möglichkeit auf das 2:0.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Der SV Meppen bekommt noch einmal einen Freistoß von der rechten Seite, aber die Hereingabe aus knapp 30 Metern wird direkt von den Gästen aus der Gefahrenzone befördert.

42 Da ist fast das 2:0. Willi Evseev bringt von der linken Seite eine Ecke hinein und Daniel Mesenhöler kommt nicht an seinen Mitspielern vorbei an den Ball. Der landet dann vor den Füßen von Marco Komenda, der aber mit zu viel Rücklage das Spielgerät aus acht Metern über das Tor schießt.

39 Viktoria kann sich erneut befreien und macht das Spiel schnell. Simon Handle marschiert über die linke Seite und zieht von dort in Richtung Zentrum. Aus halblinker Position versucht er es mal mit einem Fernschuss aus 20 Metern, aber die Kugel fliegt rechts am Tor vorbei.

34 Auch in der Hintermannschaft vom SV Meppen stimmt es. Albert Bunjaku kommt kurz vorm Strafraum in eine aussichtsreiche Schussposition, aber gleich drei Spieler werfen sich in den Ball und entschärfen die Situation.

30 Gelbe Karte für Deniz Undav (SV Meppen)

Deniz Undav holt sich seine 2. Gelbe Karte in dieser Saison ab, nachdem er Marcel Gottschling von den Beinen holt, in der Hälfte der Gäste rüde von den Beinen holt.

28 Nun dreht sich das Spiel wieder in Richtung Meppen. Die Gastgeber setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest und Viktoria kommt kaum hinterher. In den entscheidenen Pässen ist aber die Verteidigung der Gäste oftmals einen Schritt schneller.

24 Meppen fährt einen Entlastungsangriff, nachdem Viktoria zuletzt mehr Spielanteile hat. Die Kugel kommt zentral vor dem Tor am Strafraum zu Willi Evseev, der auf Florian Egerer passt. Egerer zieht aus halbrechter Position ab, aber sein flacher Schuss zischt dann doch einige Meter links vorbei.

20 Die erste gute Freistoßposition für Viktoria. Mike Wunderlich schlägt die Kugel von der rechten Seite in den Strafraum. Das Leder erreicht Torjäger Albert Bunjaku am zweiten Pfosten, aber der Ball ist etwas zu hart geschossen, sodass dieser die Kugel nicht auf den Kasten bringen kann und links vorbeiköpft.

17 Die Gäste sind bemüht den Gegentreffer schnell wieder auszugleichen und spielen munter nach vorne. Die Hereingaben, überwiegend von der rechten Seite, finden aber keinen Abnehmer. Meppen gelingt es dagegen immer wieder mal einen Konter nach schnellem Ballgewinn zu fahren.

14 Viktoria Köln erholt sich recht schnell von dem Schock und spielt nach vorne. Mike Wunderlich kommt in halblinker Position aus 18 Metern zum Schuss, aber Erik Domaschke ist rechtzeitig unten in der rechten Ecke.

12 Tooor für SV Meppen, 1:0 durch Steffen Puttkammer

Die verdiente Führung für Meppen! Aus halblinker Position kommt der Freistoß in den Strafraum, wo Kapitän Thilo Leugers das Kopfballduell gegen Lars Dietz gewinnt und die Kugel zum völlig freistehenden Steffen Puttkammer bringt. Der knallt den Ball aus zehn Metern in die rechte Torecke und erzielt damit seinen ersten Saisontreffer.

11 Gelbe Karte für Lars Dietz (Viktoria Köln)

Viktoria Köln setzt sich vorne fest, aber verliert dann den Ball. Den Konter stoppt Lars Dietz und holt sich dafür seinen 3. gelben Karton in dieser Saison.

8 Die erste Torchance für den SVM liegt in der Luft, aber es hapert noch in der letzten Präzision beim Abschluss. Zuletzt war es Marius Kleinsorge, der aus knapp 17 Metern in die Arme von Daniel Mesenhöler schoss.

5 Nach einer schnellen Anfangsphase kommt jetzt zunächst etwas Ruhe ins Spie und die Mannschaften lassen die Kugel auch mal durch die eigenen Reihen laufen. Insgesamt wirkt der Gastgeber etwas spritziger in seinen Aktionen und gewinnt mehr Bälle im Mittelfeld.

3 Die Punkte zu teilen ist keineswegs das Ziel vom SV Meppen. Die nehmen gleich Tempo auf und spielen zielstrebig nach vorne. Köln lauert aber und schaltet schnell um. Im letzten Drittel haben aber die Verteidiger auf beiden Seiten alles im Griff.

1 Der Ballo rollt in Meppen. Der SVM spielt in Blau zunächst von rechts nach links. Die Gäste aus Köln tragen Rot. Wer macht einen großen Sprung in der Tabelle?

1 Spielbeginn

Für Meppen lief es zuletzt nicht all zu gut. Nach dem fulminanten 6:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern, verlor man drei von vier Partien. Der Sieg gelang allerdings gegen den MSV Duisburg. Bei Viktoria Köln möchte man auch endlich wieder siegen. Nach drei Siegen in Folge, ist man nun seit drei Spielen sieglos. Gegen Eintracht Braunschweig und Waldhof Mannheim spielte man aber immerhin Remis.

Auf der anderen Seite wechselt Pavel Dotchev gleich auf fünf Positionen. Zwischen den Pfosten steht steht nach Zwangspause wieder Daniel Mesenhöler. Sebastian Patzler nimmt wieder auf der Bank Platz. Für Fabian Holthaus, Jan-Lukas Funke, Kai Klefisch und Sven Kreyer stehen außerdem Mike Wunderlich, Kevin Holzweiler, Dario De Vita und Mart Ristl in der ersten Elf.

Beide Trainer wechseln im Vergleich zu den Spielen vor der Länderspielpause munter durch. Christian Neidhart wechselt auf drei Positionen. Verletzungsbedingt müssen Marcus Piossek (Leistenprobleme) und Valdet Rama (Kapselverletzung am Zeh) der Startformation weichen. Zudem nimmt Yannick Osee zunächst auf der Bank Platz. Dafür ist Kapitän Thilo Leugers nach langer Pause direkt wieder auf dem Rasen. Außerdem beginnen René Guder und Marco Komenda, der nach einer Oberschenkelverletzung zurückkehrt.

Die Spielleiterin der Begegnung ist Katrin Rafalski. Die 37-jährige vom TSV Besse pfeift ihre 10. Partie in der 3. Liga und wird an der Seitenlinie von Christian Ballweg und Patrick Glaser unterstützt.

Die Partie am heutigen Abend ist eine Premiere: Weder in einem Pokalspiel noch in der Meisterschaft standen sich die beiden Clubs bisher gegenüber. Daher statt dem Blick auf die Spielbilanz ein Blick auf die Torverhältnisse der beiden Mannschaften. Denn obwohl der Viktoria Köln besser platziert ist, haben die Meppener mit +5 zu +3 das bessere Torverhältnis. Die Gäste waren in der Offensive um ein Tor besser und erzielten 22 Saisontore. Davon schoss neun Tore Stürmer Albert Bunjaku. Man kassierte allerdings 19 und der SVM nur 16.

Für den SVM ist der Heimvorteil kein Erfolgsgarant. Nur zwei von fünf Spielen gewann die Neidhart-Elf und steht damit in der Heimtabelle sogar auf einem Abstiegsrang. Viktoria Köln fühlt sich dafür auf fremden Rasen äußerst wohl und sammelte zehn von 18 Punkten auswärts. Nur ein Spiel ging verloren. Das macht Rang sechs in der Auswärtstabelle.

Für den SV Meppen entscheidet sich mit dieser Partie ein wenig, in welche Tabellenrichtung sie sich orientieren müssen. Mit einem Sieg würden die Emsländer, die derzeit auf dem 14. Platz stehen, bis auf den 10. Rang vorrücken und damit den direkten Anschluss an die obere Tabellenregion und den heutigen Gegner halten. Ansonsten bliebe es bei nur zwei Punkten auf einen Abstiegsrang. Viktoria Köln hat den 9. Platz inne und kann ebenfalls einen riesigen Sprung machen. Es besteht die Möglichkeit mit dem Viertplatzierten aus Braunschweig gleichzuziehen. Motivation dürfte daher auf beiden Seiten ausreichend vorhanden sein.