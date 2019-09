60 Gelbe Karte für Nico Neidhart (Hansa Rostock)



59 Trainer Jens Härtel reagiert und vollzieht den Doppelwechsel. Mit Pedersen und Verhoek kommen zwei frische Offensivkräfte.

59 Einwechslung bei Hansa Rostock: John Verhoek

59 Auswechslung bei Hansa Rostock: Pascal Breier

59 Einwechslung bei Hansa Rostock: Rasmus Pedersen

59 Auswechslung bei Hansa Rostock: Nik Omladič

58 Gefährlicher Ball für die Kogge. Vollmann schlägt einen Freistoß aus dem Mittelfeld weit nach vorne in den Strafraum der Zwickauer, wo Rieble aus ca. zwölf Metern zum Kopfball kommt. Der Aufsetzer hat allerdings weder die nötige Wucht noch die Platziertheiot, um Kolke zu fordern, der sicher zupackt.

56 Die Sachsen haben nach dem Ausgleich Blut geleckt und spielen munter nach vorne. Im Moment drückt der FSV auf das zweite Tor, findet aber die Lücke in der Rostocker Defensive nach wie vor nicht.

53 Die Zeiger sind wieder auf Null gestellt in diesem spannenden und intensiv geführten Match zwischen dem ersten DDR-Meister aller Zeiten und dem letzten. Rostock scheint den Treffer erst noch verdauen zu müssen. Bislang weichen die Ostseestädter von dem Fokus auf der eigenen Defensive nicht ab. Das Spielgerät läuft vorwiegend durch die Reihen der Schwäne.

50 Tooor für FSV Zwickau, 1:1 durch Fabio Viteritti

Aus dem Nichts bringt Fabio Viteritti den FSV zurück ins Spiel und egalisiert auf 1:1. Körpertäuschung gegen Butzen im Strafraum und dann ein gekonnter Rechtsschuss aus ca. 15 Metern Tordistanz ins lange, rechte Eck. Keinerlei Chance für Kolke und definitiv ein Highlight für die schönsten Tore des Spieltags. Ein vielversprechender Auftakt der zweiten Halbzeit.

47 Die erste Chance des zweiten Durchgangs haben aber die Hausherren. Ein Breier-Zuspiel kann Opoku allerdings knapp nicht aufs Tor bringen. Aus halbrechter Position geht der Ball aufs lange Eck knapp am zweiten Pfosten vorbei. Zu schwach für einen Torabschluss und zu steil für eine Ablage. Der mitgelaufene Nartey hat ebenfalls keine Chance, an den Ball zu kommen.

46 Unverändert kommen beide Mannschaften wieder auf den Platz. 45 Minuten hat der FSV Zwickau noch Zeit, sich gegen die Niederlage im 64. Ostduell zu stemmen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der FC Hansa Rostock geht mit einer 1:0-Führung ohne Nachspielzeit in die Pause. Pascal Breier erzielte nach dem ersten Eckball des Spiels nach unglücklicher Ballverlängerung von René Lange den 400. Drittligatreffer der Ostseestädter. Nach ca. fünf Minuten Tiefschlafphase entwickelte sich dann ein offenes und sehr intensives Spiel, das von hohem Tempo, harten Zweikämpfen und insgesamt wenig Torraumszenen geprägt war. Individuelle Fehler gab es vorwiegend bei den Hausherren, die sich gerade auch bei Kolke-Aussetzer nach Eckball nicht über den Ausgleich hätten beschweren dürfen. Insgesamt war zumeist aber noch ein zweiter Rostocker da, der Nachlässigkeiten der Spielkameraden stets auszubügeln wusste. Wirklich zwingend kam der FSV dadurch nicht vors Tor der defensiv sehr gut stehenden Ostseestädter.

45 Ende 1. Halbzeit

44 Zwickau scheint erkannt zu haben, dass über die rechte Seite etwas gehen könnte. Zum wiederholten Male kommt Morris Schröter auf dem Flügel durch, bringt den Ball dann allerdings nicht am zweiten Rostocker Defensivmann vorbei. Hansa lässt den Gästen kaum Platz zum Atmen und verteidigt das Ganze sehr eindrucksvoll.

41 Auf der anderen Seite ist nun Markus Kolke zur Stelle. Morris Schröter setzt sich nach schnell ausgeführtem Einwurf an der rechten Grundlinie im Dribbling durch und kommt zur Flanke, die sich vom Tor wegdreht. Markus Kolke macht am kurzen Pfosten genau die richtigen Schritte und pflückt die Kugel weg, ehe im Zentrum etwas anbrennen kann.

40 Nach längerer Zeit kommt Hansa mal wieder vors Tor der Gäste. Das Zuspiel auf Opoku ist aber nicht präzise genug. Der Offensivmann bekommt den Kopf nicht hinter den Ball, sodass aus der vielversprechenden Situation keine Chance entsteht.

38 Gelbe Karte für Leon Jensen (FSV Zwickau)

Jetzt holt sich Leon Jensen nach hartem Einsteigen gegen Pascal Breier, dem ein eigener Ballverlust voranging, die erste Gelbe Karte des Spiels ab. Es ist eine Karte mit Folgen. Der Neuzugang aus Düdelingen fehlt gelbgesperrt nächste Woche gegen Viktoria Köln.

36 Stück für Stück verlagert sich das Geschehen ins Drittel der Hansa-Kogge, die den Sturm der Zwickauer aber im Keim zu ersticken weiß. Die neongelben Gäste finden partout kein Durchkommen und gewinnen zudem kaum zweite Bälle.

33 Zwickau erhöht den Druck und geht früher ins Pressing, um die Rostocker zu Fehlern zu zwingen. Die Hausherren stehen aber insbesondere im eigenen Drittel extrem stabil und sind auch im Umschaltspiel sehr schnell, sodass der FSV nach wie vor die eigene Deckung aufrechthalten muss. Das Spiel ist durchaus intensiv.

30 Bei allen Komplimenten für den FSV, der hier voll dagegen hält, muss aber auch der FC Hansa Rostock ein Lob erhalten. Die Ostseestädter leisten sich zwar hier und da vereinzelte Nachlässigkeiten, haben das Geschehen aber insgesamt sehr gut im Griff, sodass die Schwäne uns die erste zwingende Chance aus dem Spiel heraus nach wie vor schuldig sind.

27 Zwickau hat den frühen Rückschlag gut weggesteckt und legt eine eindrucksvolle Mentalität an den Tag. Immer wieder pushen sich die Spieler nach gewonnenen Zweikämpfen gegenseitig und beziehen auch die mitgereisten Fans ein. An der Einstellung der Schwäne liegt es ganz gewiss nicht.

24 Schon wieder kommt Bülow gegen Jensen zu spät - und völlig überraschend bleibt bei einem erneut sehr harten Einsteigen die Gelbe Karte schon wieder stecken. Dass der Schiedsrichter, der heute sein Profidebüt gibt, in vier Saisoneinsätzen im Amateurfußball nur eine einzige Gelbe Karte gezeigt hat, wundert angesichts einer solch nachsichtigen Spielleitung sicherlich niemanden mehr.

22 Kai Bülow senst Leon Jensen hart um, ohne den Ball zu spielen. Schiedsrichter Florian Exner lässt die erste Gelbe Karte in seiner Drittliga-Geschichte dennoch stecken, ermahnt den Rostocker Defensivmann aber eindringlich.

20 Glück für Rostock. Markus Kolke erlaubt sich einen heftigen Schnitzer und greift am ersten Pfosten bei einem FSV-Eckball völlig daneben. Im Zentrum muss Julius Reinhardt eigentlich bloß noch ins leere Hansa-Tor einnicken, bekommt aber möglicherweise etwas zu überrascht den Kopf nicht mehr hinter die Kugel. Definitiv viel Dusel für den Kogge-Keeper, der das Gegentor zu 100% auf seine Kappe hätte nehmen müssen.

19 Den gegen Braunschweig noch so starken Pepić vermisst heute jedenfalls noch niemand. Nartey bekleidet die Rolle als Stellvertreter mustergültig, ist stets anspielbar, strahlt eine hohe Ballsicherheit aus und mimt derzeit den Dreh- und Angelpunkt im Rostocker Aufbauspiel.

16 Obschon sich die Spielanteile zunehmend gen Zwickau verlagern, behalten die Ostseestädter den Zugriff auf das Match und bleiben griffig. Fehler im FSV-Aufbauspiel bestrafen die Rostocker sofort mit schnellen Gegenstößen, während sie defensiv wenig zulassen. Das Spiel findet somit vorwiegend im Zentrum statt.

13 Nach fünf Minuten im Tiefschlaf ist der FSV inzwischen im Spiel angekommen und erarbeitet sich zunehmend mehr Spielanteile. Etwas Zwingendes ist allerdings noch nicht mit dabei.

10 Mit etwas mehr Power im Schuss hätte es nun durchaus den Ausgleich geben können. Nach wiederholtem Fehlpass im Aufbauspiel kann Morris Schröter gen Hansa-Tor marschieren und hat die Wahl, entweder ins Dribbling gegen den letzten Rostocker Hintermann zu gehen oder es aus der Distanz zu probieren. Er versucht Letzteres, erwischt das Spielgerät allerdings nicht allzu optimal. Der eher schwache Schuss aufs lange Eck stellt Markus Kolke vor keine allzu großen Probleme, der abtaucht und den Ball sicher hat.

8 Der Ball läuft gut durch die Rostocker Reihen. Nach stürmischen fünf Minuten sind die Hausherren nun aber bemüht, das Tempo ein Stück weit rauszunehmen.

5 Zwickau versucht, dagegen zu halten. Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld kommt von René Lange gut auf den zweiten Pfosten, wo Leon Jensen das Kopfballduell gewinnt. Letztlich geht der Ball zwar deutlich am Tor vorbei, dennoch ist es zumindest ein wichtiges Lebenszeichen der Schwäne.

4 Was für ein Auftakt! Und Hansa hat noch lange nicht genug. Der neu reingekommene Nartey steckt auf Opoku durch, der aus ca. 15 Metern nur knapp am Zwickauer Keeper scheitert. Der FSV schwimmt in diesen ersten Minuten gegen ein perfekt eingestelltes Rostock.

2 Tooor für Hansa Rostock, 1:0 durch Pascal Breier

Der FC Hansa Rostock geht mit 1:0 in Führung. Das Tor entsteht aus der ersten Ecke, die René Lange im Dress der Zwickauer unglücklich per Kopf ins Zentrum verlängert. Dort steht am Elfmeterpunkt Pascal Breier, der die Kugel volley aus der Luft fischt und aus elf Metern den Ball im Kasten des chancenlosen Johannes Brinkies unterbringt. Es ist der 400. Drittligatreffer der Kogge.

1 Die Hausherren legen stürmisch los. Korbinian Vollmann packt an der Strafraumgrenze den Vollspann aus und zieht auf das kurze Eck ab. Johannes Brinkies muss zur Ecke klären.

1 Der Ball rollt. Die Rostocker Hausherren spielen in blauen Trikots mit weißen Hosen. Die Schwäne sind ganz in Gelb gekleidet.

1 Spielbeginn

Während es in weiten Teilen der Republik bewölkt oder gar regnerisch ist, da strahlt über dem Ostseestadion ein wolkenfreier Sonnenhimmel in Hellblau. 25 Grad, ein ideales Fußballwetter und die perfekte Kulisse für das 63. Ostduell zwischen Rostock und Zwickau, das in wenigen Momenten beginnen kann.

Schiedsrichter der Partie ist übrigens Florian Exner, der heute zweifelsfrei unter besonderer Beobachtung stehen wird. Von ein paar wenigen Einsätzen in der A-Junioren-Bundesliga einmal abgesehen pfeift der Bielefelder heute sein allererstes Spiel im Profifußball überhaupt. Bislang kam er vorwiegend in der Oberliga Westfalen (53 Mal) und der Regionalliga West (49 Mal) zum Einsatz. In der laufenden Saison leitete er vier Amateurspiele, in denen er bemerkenswerterweise nur eine einzige Gelbe Karte zückte sowie einen Strafstoß vergab.

Bei Hansa Rostock sieht es da personell schon etwas besser aus. Zwar fehlen noch Kapitän Julian Riedel (Innenbandanriss) und Mittelfeldmotor Mirnes Pepić (Außenbandriss), davon abgesehen kann Jens Härtel aber aus den Vollen schöpfen. Dementsprechend gibt es keinerlei Grund für einen Wechsel. Gegenüber dem 2:1-Sieg in Braunschweig rückt somit nur Stuttgart-Leihgabe Nikolas Nartey für den verletzten Mirnes Pepić ins zentrale Mittelfeld.

Fangen möchten sich nach drei Niederlagen in den letzten vier Spielen nun auch die Schwäne, die allerdings vor allem im Mittelfeld mit dünner Personaldecke in dieses Drittligaspiel gehen. Nils Miatke, Sascha Härtel und Mike Könnecke sind allesamt verletzt, sodass Trainer Joe Enochs nicht allzu viel Spielraum hat. Er schickt dementsprechend zehn der Akteure ins Rennen, die bereits bei der jüngsten 1:2-Heimpleite gegen Uerdingen auf dem Platz standen. Lediglich im Angriff darf heute Ronny König von Beginn an für Gerrit Wegkamp stürmen.

Insgesamt 62 Aufeinandertreffen hat es zwischen den einstigen Meistern der DDR schon gegeben. Dabei ist der FSV Zwickau mit 27 gewonnenen Spielen führend, während die Hansa-Kogge es erst auf 22 Siege bringt. 13 Unentschieden runden den direkten Vergleich ab. Letzte Saison siegten die Ostseestädter dafür im bislang letzten Duell am 30. März 2019 zuhause mit 3:1 gegen die Schwäne. Alle drei Tore erzielte damals Merveille Biankadi, der Hansa in diesem Sommer gen FC Heidenheim verließ. Möglicherweise auch ein Faktor für den schwachen Saisonstart der Kogge, die sich erst in den letzten Wochen wieder fangen konnte.

Wenngleich Jens Härtel eingehend vor den Schwänen warnt, die ihrerseits drei der letzten vier Ligaspiele verloren haben: „Zwickau hat eine Mannschaft, die über eine außergewöhnliche Mentalität verfügt. Das macht sie unangenehm. Wir müssen immer wachsam sein.“, sagte er auf der abschließenden Pressekonferenz.

Entsprechend ausbaufähig sind die Spielzeiten auf beiden Seiten noch, obschon zumindest die Ostseestädter sich zuletzt nicht beklagen konnten. Sieben der erst elf Saisonpunkte stammen aus den letzten drei Spielen. Darunter sogar ein Sieg über den Tabellenführer Eintracht Braunschweig. Bei zwei Siegen in Serie ist das Selbstvertrauen der Mannschaft von Jens Härtel wieder zurück.

Letzte Saison liefen beide Kontrahenten – beide übrigens auch ehemalige DDR-Meister – fast parallel über die Ziellinie. Hansa wurde am Ende Sechster, die Schwäne lagen knapp dahinter auf Platz sieben. Die Ergebnisse von Freitag und Samstag schon eingerechnet, ist es heute das Duell des Elften gegen den 13.