Chemnitz bleibt sehr zurückhaltend und hält Duisburg damit vom Sechzehner fern. Die eigenen Konter sind in Ansätzen zu erkennen, aber die schnellen Leute auf den Flügeln haben zu viel Weg nach vorne. Da entsteht also auch noch keine Gefahr.

Und Wiedergutmachung könnte sich lohnen, denn im Moment führt die zweite Mannschaft vom FC Bayern München gegen Eintracht Braunschweig. Für die Zebras wäre ein Sieg also gleichbedeutend mit der Tabellenführung und einem weiteren wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg.

Um die drei Punkte in Chemnitz zu behalten, setzt Glöckner vor allem auf seine Defensive. Er hätte im letzten Spiel offensiv schon viele Dinge gesehen, die gut funktioniert haben. "Dementsprechend haben wir uns in dieser Woche auf das Defensivverhalten konzentriert." Ein Vorteil könnte die kurze Pause der Duisburger sein, allerdings "ist der MSV eine Mannschaft, die aus wenig viel macht und somit immer für Torgefahr sorgt", so Glöckner.

Ganz anders stellt sich die Situation für Duisburg dar: Zwar verloren die Zebras hier Nachholspiel am Mittwoch gegen den SV Meppen, aber ansonsten steht man in Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen und könnte heute mit ein bisschen Schützenhilfe sogar die Tabellenführung übernehmen. Das liegt nicht zuletzt an der starken Offensive der Mannen aus dem Ruhrgebiert, die im Schnitt bislang 2,3 Tore pro Spiel erzielte. Besonders hervorstechen konnte dabei Moritz Stoppelkamp, dem in seinen zehn Einsätzen bereits 13 Scorer gelangen.