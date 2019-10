45 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 führen die Würzburger Kickers gegen den TSV 1860 München in der heimischen flyeralarm Arena. Die Mannschaft von Michael Schiele erwischt zunächst den besseren Start. Als die Partie dann ausgeglichener wird und die Löwen erste Chancen haben klingelt es im Kasten von Hendrik Bonmann. Dave Gnaase köpfte aus fünf Metern ein. Zum Ende der 1. Hälfte übernehmen die Gastgeber mehr und mehr die Spielkontrolle und vergeben mehrmals die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Der TSV bleibt bis auf eine kurze Phase blass und ist kaum um Offensivaktionen bemüht.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42 Da war mehr drin! Fabio Kaufmann macht in der rechten Strafraumhälfte Alarm und zieht in Richtung Grundlinie. Von dort gibt er den Ball in den Rückraum zu Patrick Sontheimer, der zentral zwölf Meter vor dem Tor steht, aber zu viel Rücklage hat und über das Tor schießt.

36 Nun mal wieder die Löwen. Von der linken Seite flankt Timo Gebhart halbhoch in den Strafraum und der Ball wird zu Daniel Wein geklärt, der zentral 16 Meter vor dem Tor steht. Dem fehlt aber die Ruhe und er haut das Leder weit über das Tor.

33 Die Würzburger Kickers sind jetzt ganz klar die spielbestimmende Mannschaften und suchen immer wieder neue Wege nach vorne. Im Mittelfeld agieren sie stark und gehen jedem Ball hinterher. Die Löwen haben es in der Vorwärtsbewegung schwer, da meist gleich zwei Spieler in Rot-Weiß zur Stelle sind.

30 Bonmann ist zur Stelle! Einen strammen flachen Schuss aus halbrechter Position von Patrick Sontheimer wehrt der TSV-Schnapper zur rechten Seite ab. Der war nicht einfach zu halten, da Hendrik Bonmann den Abschluss aus 18 Metern erst spät sieht.

28 Gelbe Karte für Dave Gnaase (Würzburger Kickers)

Jetzt ist deutlich mehr Tempo in der Partie und Dave Gnaase unterbindet einen möglichen Konter mit einem Foulspiel. Dafür holt er sich seine 5. Gelbe Karte ab und fehlt damit im Spiel gegen Carl Zeiss Jena nach der Länderspielpause.

24 Tooor für Würzburger Kickers, 1:0 durch Dave Gnaase

Drin das Ding! Auf der anderen Seite fällt das Tor. Über die linke Seite marschiert Robert Herrmann, der die Flanke auf die Fünfmeterraumlinie bringt, wo Dave Gnaase zentral perfekt einläuft und die Kugel mit dem Kopf im Tor unterbringt. ein guter Zeitpunkt für die Führung, nach dem die Löwen immer besser in die Partie kamen.

23 Der fällige Freistoß aus halbrechter Position fliegt quer durch den Strafraum und am zweiten Pfosten verpasst Timo Gebhart nur ganz knapp die Führung. Glück für Würzburg!

22 Gelbe Karte für Sebastian Schuppan (Würzburger Kickers)

Schuppan stoppt Daniel Wein mit einem zu hohen Bein und es gibt Freistoß für 1860.

18 Der Pfostenschuss von Benjamin Kindsvater scheint die Löwen aufgeweckt zu haben. Die Gäste suchen nun häufiger und vor allem zielstrebiger den Weg nach vorne.

16 Pfosten! Die Gastgeber bemühen sich im Angriff und werden ausgekontert. Benjamin Kindsvater zieht schließlich über die rechte Seite in den Strafraum ein und trifft aus zwölf Metern den rechten Pfosten. Das Spielgerät kommt noch einmal zu ihm zurück, aber sein Nachschuss geht rechts am Tor vorbei. Die beste Gelegenheit der Partie bis hier hin.

13 Einen weiten Ball von der linken Seite kann TSV-Abwehrmann Leon Klassen nicht vernünftig klären und köpft die Pille direkt auf Fabio Kaufmann, der halbrechts im Strafraum steht. Aus 15 Metern setzt er zum Schuss an, aber verzieht am Ende deutlich über den Kasten.

10 Die Löwen unterbinden häufig die Angriffsbemühungen der Kickers mit einem Foulspiel. Das Spiel war nun schon einige Male unterbrochen.

7 In den ersten Minuten haben die Gastgeber mehr Spielanteile und wirken im Mittelfeld bissiger in den Zweikämpfen. Es fehlt aber noch an Mitteln und Wegen die Defensive von 1860 im letzten Drittel in Bedrängnis zu bringen.

5 Ein erster Freistoß der Würzburger Kickers kommt nicht ungefährlich von der rechten Seite scharf in den Fünfmeterraum, aber Hendrik Bonmann ist rechtzeitig zur Stelle und beseitigt die Kugel aus der Gefahrenzone.

3 Die Mannschaften tasten sich ab und machen erste Versuche in die gegnerische Hälfte vorzurücken. Bisher haben die Hintermannschaften aber alles im Griff und auch Vincent Müller hatte bereits seine ersten Ballberührungen in der 3. Liga.

1 Die Würzburger Kickers stoßen an und der Ball rollt! Wer holt sich die wichtigen Punkte im bayrischen Duell?

1 Spielbeginn

Die Mannschaften betreten den Rasen. Die Kickers spielen in rot-weiß gestreiften Trikots und die Löwen spielen im schwarzen Dress. Gleich geht es los!

Bei den Löwen ist die Defensive mit nur 16 Toren recht standhaft, dafür war die Durchschlagskraft im Angriff in vielen Spielen das größere Problem. Erst 14 Saisontore stehen auf dem Blatt. Zuletzt erzielte man in den letzten beiden Heimspielen jeweils drei Tore, auswärts muss der Knoten aber noch platzen. Während man in der Heimtabelle auf Platz 3 steht und zehn Tore erzielte, ist man in der Auswärtstabelle nur 18. und schoss lediglich vier Tore.

Der Spielleiter ist im deutschen Fußball kein unbekannter mehr und hat immerhin schon 31 Erstligapartien auf dem Buckel. Dr. Robert Kampka aus Mainz pfeift die Begegnung und Philipp Reitermayer und Mario Hildenbrand assistieren ihm an der Seitenlinie.

Die Entscheidung von Michael Schiele für einen Torhüterwechsel wird allen voran aufgrund der desolaten Defensivleistung der Kickers gefallen sein, auch wenn Eric Verstappen nicht als Alleinschuldiger auszumachen ist. Mit 27 Gegentoren hinterließ die gesamte Würzburger Hintermannschaft in dieser Saison noch keinen guten Eindruck. Sogar die Defensive des Tabellenletzten aus Jena kassierte zwei Tore weniger. Für den Coach bestand hier allen voran nach der erneuten 0:3-Schlappe gegen Magdeburg Handlungsbedarf.

Daniel Bierofka lässt seine Startformation unverändert gegenüber dem Sieg gegen die Pfälzer. Auf der anderen Seite gibt es nur einen Wechsel, aber der hat es in sich. Michael Schiele wechselt auf der Torhüterposition. Bereits unter der Woche bahnte es sich, dass der erst 19-Jährige den Vorzug vor Eric Verstappen erhält, der in dieser Saison bisher das Tor hütete. Für Müller, der auch erst zwei Spiele Erfahrung aus der Regionalliga West mitbringt, ist es sein Profidebüt. „Vincent ist ein Top-Fußballer und ruhig am BalI. Er ist in den vergangenen Wochen immer mehr aus sich herausgegangen und hat sich diese Chance verdient“, so Schiele bei Magenta Sport vor der Partie.

Daniel Bierofka sprach im Hinblick auf das Spiel ebenfalls von einer „Fifty-Fifty-Chance“. „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um mit drei Punkten nach Hause zu fahren“, so der Coach. Der ist nach drei Siegen aus vier Spielen mit seiner Mannschaft durchaus zufrieden. Besonders der Auftritt beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern stimmt den Trainer optimistisch: „Wir haben uns Selbstvertrauen erarbeitet. Gerade gegen Kaiserslautern, wie wir da gefightet und gebissen haben. Die Wahrscheinlichkeit ist dann groß, dass das Glück auf deine Seite springt.“

Bei der Elf von Michael Schiele gibt es nur Schwarz oder Weiß. Als einzige Mannschaft der Liga haben die Würzburger noch nicht Unentschieden gespielt. Bis auf die 4:5-Niederlage gegen die SpVgg Unterhaching am 2. Spieltag fielen auch alle Niederlagen recht deutlich aus. Bereits dreimal verlor man mit 3:0. Zuletzt am vergangenen Spieltag gegen den 1. FC Magdeburg, nach dem man zuvor mit Siegen gegen Waldhof Mannheim und den SV Meppen zwei Erfolgserlebnisse hatte. Es ist also noch nicht so ganz klar, wohin der Weg der Kicker führt. „Der TSV 1860 München hat eine große Mentalität und ist auf allen Positionen gut besetzt. Wir sind jedoch gewappnet und wissen, dass Kleinigkeiten in diesem Spiel den Ausschlag geben werden", glaubt FWK-Cheftrainer Michael Schiele an ein enges Spiel.

Erst in der Saison 2016/2017 trafen die beiden Clubs erstmalig aufeinander – damals in der 2. Bundesliga und gleich drei Mal. In der Liga gewannen beide Vereine jeweils ihr Heimspiel und im DFB-Pokal erkämpften sich die Löwen auswärts einen 4:3-Sieg nach Elfmeterschießen. Seit vergangener Saison treffen sich die Teams in der 3. Liga wieder. Dort trennte man sich im Hinspiel 1:1 und das Rückspiel gewannen die Würzburger mit 2:1 in der eigenen Arena. Orhan Ademi und Caniggia Elva brachten die Kickers schon in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Front und Stefan Lex konnte, ebenfalls in der 1. Hälfte, nur den Anschluss erzielen.

Noch geht es in der Tabelle eng zu und mit einem Sieg können große Sprünge in der Tabelle gemacht werden. So können sich die beiden Mannschaften, die sich in derzeit in der unteren Tabellenregion wiederfinden, mit einem Dreier um gleich vier Ränge verbessern und einiges an Boden gut machen. Tabellarisch hat der TSV als 13. die besseren Karten, doch von den Kickers auf Platz 16 trennen sie nur zwei Punkte. Die Zuschauer erwartet demnach eine offene Partie.