46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Ein packendes Spiel geht mit 2:2 in die Kabinen. In einer turbulenten Anfangsphase starteten die Kölner etwas besser, doch die Treffer erzielte im Anschluss Mannheim. Danach dominierten die Gäste das Spiel über weite Strecken und kontrollierten die Kugel mit vielen Pässen. Kurz vor der Pause wagte Viktoria wieder etwas mehr und wurde gleich gefährlich. Durch den Doppelschlag von Bunjaku und Handle gelang der Ausgleich sogar noch vor dem Halbzeitpfiff. Das Spiel ist die beste Werbung für den Fußball. Zwei spielerisch starke Teams, die fast alles flach lösen, werden von den Rängen lautstark begleitet. Mehr braucht ein packendes Fußballspiel nicht. Einzig auf den verletzungsbedingten Wechsel nach dem 2:2 hätte man verzichten können.

45 Ende 1. Halbzeit

43 Einwechslung bei Waldhof Mannheim: Arianit Ferati

43 Auswechslung bei Waldhof Mannheim: Maurice Deville

42 Tooor für Viktoria Köln, 2:2 durch Simon Handle

Der nächste Doppelschlag! Links hat Funke sehr viel Platz und schlägt die Flanke. Diese landet hinten am Sechzehnereck beim anderen aufgerückten Außenverteidiger. Auch Gottschlingentscheidet sich für die Hereingabe. Fünf Meter vor dem Tor erreicht Bunjaku das Leder zwar per Kopf, doch die Kugel fliegt senkrecht nach oben. Als sie herunterfällt schaltet Handle am schnellsten und nimmt den Ball Volley. Aus der kurzen Entfernung von sechs Metern aus dem Zentrum ist der Schuss unhaltbar.

40 Tooor für Viktoria Köln, 1:2 durch Albert Bunjaku

Der Anschluss durch den Torjäger! Wieder sind die Kölner blitzschnell unterwegs. Simon Handle dribbelt am linken Flügel und als er die Strafraumlinie erreicht, passt er aus 16 Metern ins Zentrum auf Bunjaku. Dieser nimmt die Kugel einmal mit und schließt schnell mit links ab. Aus sieben Metern bringt der Schweizer die Kugel aus der Höhe des linken Pfostens flach ins rechte Eck.

35 Und schon gibt es die große Chance. Am rechten Flügel wird auf Patrick Koronkiewicz durchgesteckt, der einmal sehr viel Grün vor sich hat. Er zieht in den Strafraum ein, doch legt sich dabei das Leder viel zu weit vor. So rollt das Spielgerät bis kurz vor die Grundlinie. Von dort ist seine Hereingabe nicht mehr so gefährlich, da die Verteidiger bereits zurück sind. Zwischenzeitlich hatte Bunjaku in der Mitte im Laufduell die Nase vorn, sodass er bei einem Querpass frei vorm Tor gewesen wäre. Durch die unsaubere Ballbehandlung war das nicht mehr möglich.

35 Das ist jedoch auch schwer, so aufmerksam wie die Hintermannschaft der Gäste agiert.

32 Doch auch Viktoria macht seine Sache richtig gut. Immer wieder gewinnen sie die Kugel in der gegnerischen Hälfte. Was ihnen zur Zeit etwas fehlt ist der vorletzte Pass, um in die ganz gefährlichen Räume zu gelangen.

30 Es ist beeindruckend wie sehr sich die Gäste sträuben, das Leder lang rauszuschlagen. Auch bei hohem gegnerischem Pressing versuchen sie, die Situation mit schnellen Flachpässen zu lösen.

29 Der Torschütze zum 1:0 musste behandelt werden, kann aber weiterspielen.

26 Christiansen bekommt mit offener Sohle einen Tritt aufs Sprunggelenk. Koronkiewicz wollte zwar die Kugel erwischen, doch bei dem Einsteigen hätte er sich über eine Karte überhaupt nicht beschweren dürfen.

22 Am rechten Sechzehnereck kommt Saghiri zum Abschluss. Sein Drop-Kick mit links ist etwas zu zentral, sodass Königsmann den flachen Abschluss nach außen abwehren kann.

19 Die Stimmung im Sportpark kocht. Bereits vor den Toren hätte es sich beim Spielniveau auch gut und gerne um ein Zweitligaduell handeln können. Beide Teams lösen viel spielerisch. Die technische Klasse wird von der überragenden Atmosphäre noch getoppt. Insbesondere den Gästefans muss man ein riesiges Kompliment machen.

17 Tooor für Waldhof Mannheim, 0:2 durch Seegert

Doppelschlag! Mit der zweiten Chance macht Waldhof den zweiten Treffer. Diring schlägt die Ecke von rechts in den Strafraum. Das Pulk in der Mitte wird von zwei Angreifern, die einstarten, auf den kurzen Pfosten gelockt. Im Zentrum bleibt Seegert jedoch einfach stehen uns ist neun Meter vor dem Kasten völlig blank. Genau dort fällt die mit Schnitt zum Tor getretene Ecke herunter. Der Innenverteidiger drückt das Leder unhaltbar in die rechte Ecke.

14 Tooor für Waldhof Mannheim, 0:1 durch Christiansen

Mannheim geht in Führung! Von links gibt es einen Einwurf für Mannheim wenige Meter vor der Grundlinie. Parallel zu dieser wird er auf Korte ausgeführt. Ihm gelingt es sich zu drehen und die Kugel in die Mitte zu Flanken. Die Hereingabe wird abgefälscht, doch landet dennoch bei Deville, der sich auf der Fünfer-Linie am kurzen Pfosten durchsetzt. Er stellt seinen Körper perfekt mit dem Rücken zum Kasten zwischen Spielgerät und Gegenspieler und legt nach hinten ab. Dort erwischt Christiansen die Vorlage und zieht mit links flach in die rechte Ecke ab.

10 Handle schlägt einen Freistoß aus dem Zentrum aus vierzig Metern vor den Kasten. Timo Königsmann stürmt vor den Kasten und erwischt die Kugel. Dabei hat er jedoch zwei Verteidiger abgeräumt, die liegen bleiben. Nach einer kurzen Pause kann es jedoch ohne Behandlung weitergehen.

8 Mannheim ist länger am Ball, doch daraus ergeben sich noch keine Chancen.

5 Das Umschaltspiel der Gastgeber ist brandgefährlich. Den Hausherren gelingt es die Kugel vom rechten Flügel nach links zu verlagern. Dort hat Handle viel Platz, da die Defensive eingerückt war und zieht am Sechzehnereck von links in die Mitte. Er ist gerade in der Box, als er sich für den Schuss entscheidet. Der flache Versuch wird jedoch schon nach einem Meter von Schulz geblockt.

4 Wieder wäre Bunjaku beinahe zum Abschluss gekommen. Im schnellen Gegenangriff treibt er das Leder im Zentrum nach vorne, doch er wird per Grätsche vom Spielgerät getrennt.

2 Viktoria mit dem ersten hohen Ballgewinn am linken Flügel. In der Folge landet die Kugel bei Bunjaku, der aus dem linken Rückraum jedoch zu uneigennützig ist und eine Flanke ins Nichts flankt, anstatt mit viel Zeit selbst abzuschließen. Da war mehr drin.

1 Spielbeginn

Die Spieler betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken geht es los.

Bei Waldhof gibt es nur den Wechsel von Ferati zum Comebacker Korte.

Jan-Lukas Funke gibt sein Startelf-Debut. Auch Kai Klefisch ist im Vergleich zur letzten Woche neu in der Anfangsformation.

In wenigen Minuten geht das Ausfsteiger-Duell los. Mannheim hat einige Zuschauer mitgebracht, die auf der Tribüne für ordentlich Lärm sorgen.

Auch bei den Gastgebern handelt es sich um einen Aufsteiger. Trainer Pavel Dotchev spricht von einer "schweren Aufgabe gegen eine Top-Mannschaft." Angesprochen auf die Mini-Torlos-Serie antwortet er: "Wir haben auch in Zwickau unsere Chancen erarbeiten. Wir haben nur Fehler gemacht." Dennoch gibt es heute einige Änderungen: "Ich spiele mit zwei nominellen Stürmern mehr kann ich nicht machen."

Nicht nur sportlich gibt es gute Nachrichten bei Mannheim. Torjäger Gianluca Korte rückt zurück in die Startformation, nachdem er wegen muskulärer Probleme zuletzt aussetzen musste. Auch beim langzeitverletzten Mounir Bouziane ist Besserung in Sicht. Nach langer Pause wegen einer Leisten-OP und Achillessehnenproblemen ist er zurück im Kader. Er sitzt auf der Bank, ebenso wie Arianit Ferati, der für Korte weichen muss.

Trotz des guten Saisonstarts möchte Gäste-Trainer Bernhard Trares sein Saisonziel nicht anpasst: "Wir wollen gut spielen und Punkte im Kampf um den Ligaerhalt sammeln". Als Aufsteiger muss das erst einmal gelingen, doch die Baden-Württemberger sind gut in die Saison gekommen.

Mit Mannheim empfangen die Hausherren das viertstärkste Auswärtsteam der Liga. Auf fremdem Platz ist Waldhof noch ungeschlagen (3 Siege, 2 Unentschieden). Zuletzt siegten sie beim KFC Uerdingen mit 0:3, ehe es am vergangenen Woche vor heimischem Publikum ein 1:1 gegen Hansa Rostock gab.

Die Viktoria muss seit zwei Spielen jedoch auf einen eigenen Treffer warten. Zuhause gegen Braunschweig gab es ein 0:0, darauf folgte eine 0:4-Klatsche beim FSV Zwickau. Von einem Torjäger-Problem kann jedoch keine Rede sein: Die Kölner stellen mit 20 Treffern den zweitbesten Angriff der Liga und mit Alberto Bunjaku haben sie einen der Top-Torjäger in ihren Reihen. Dem ehemalige Bundesliga-Profi gelangen bereits acht Saisontore.

Bei der heutigen Partie handelt es sich um ein Verfolgerduell zweier Tabellennachbarn. Die Gastgeber liegen punktgleich auf Platz Sechs einen Rang hinter den Gästen. Mit 17 Zählern aus zehn Spielen können beide Teams zufrieden sein, zumal der Rückstand auf Unterhaching an der Spitze gerade einmal vier Zähler beträgt.