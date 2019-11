42 Tooor für MSV Duisburg, 1:1 durch Vincent Vermeij

Und so schnell kann es gehen! Endlich bekommt der MSV mal Tempo ins Spiel. Vermeij legt erst noch selbst raus und sucht den Weg in die Spitze. Tim Albutat erkennt den Laufweg und schickt den Stürmer geradewegs auf Patzler zu, der im direkten Duell den Kürzeren zieht.

42 Dieses ideenlose Spiel der Zebras bringt nun auch einige Zuschauer zur Weißglut. Vereinzelt hallen Pfiffe durchs Stadion.

40 Noch fünf Minuten verbleiben im ersten Durchgang und weiterhin versucht Duisburg, eine Lücke im Kölner Defensivverbund zu finden, während Viktoria über Konteransätze nicht hinauskommt.

38 Nochmal kommt Saghiri mit einem Foul im Mittelfeld davon. Noch eins darf er sich wahrscheinlich aber nicht leisten.

35 Gelbe Karte für Vincent Gembalies (MSV Duisburg)

Wunderlich wird während eines Konters gefoult, aber Bacher lässt erstmal weiterspielen. Daraufhin läuft Holzweiler quer vor dem Strafraum entlang und schießt mit links aufs rechte Eck. Leo Weinkauf ist allerdings zur Stelle und im Nachgang wird Gembalies für das taktische Foul bestraft.

34 Ermahnung für Hamza Saghiri nach einem Foul im Mittelfeld. Das schien schon nah am Gelben Karton zu sein, wenn die Karte auch noch stecken blieb.

33 Auf Kölner Seite sieht das ganze zwar nicht viel besser aus, aber die Höhenberger haben nun eben auch den Vorteil der Führung im Rücken. Sie können sich auf ihre Konter verlassen und den MSV anlaufen lassen.

31 Und weiterhin fällt den Zebras zu wenig ein, wenn sie den Ball am Fuß haben. Das Spiel ist viel zu statisch und es mangelt extrem an Kreativität.

28 Wunderlich sucht Bunjaku mit einer Flanke aus dem linken Halbfeld. Doch dem Stürmer rutscht die Kugel bei der Annahme vom Schlappen ins Toraus.

26 Wieder bringt der MSV Ruhe ins Spiel, während die Viktoria Gefallen am Kontern zu finden scheint. Zwar kommen sie nicht durch die Duisburger Viererkette durch, aber immerhin erspielen sie sich einige vielversprechende Ansätze.

23 Tooor für Viktoria Köln, 0:1 durch Albert Bunjaku

Plötzlich fällt das Tor! Duisburg presst mit vier Mann an den Kölner Strafraum und wird dann über vier Stationen ausgekontert. Letztlich läuft Holzweiler von rechts ein und schickt Bunjaku steil ins Eins gegen Eins, welches der Routinier eiskalt für sich entscheidet.

20 Es gibt immer wieder diese kurzen Sequenzen, während denen Tempo ins Spiel kommt und sich ansprechende Situationen ergeben. Dazwischen bleibt es aber weiterhin beim Leerlauf.

17 Erste Ecke auch für die Kölner nachdem ein abgefälschter Schuss von Saghiri im Toraus landete. Aber die hohe Flanke wird hinten rausgeköpft.

15 Aus spitzem Winkel schießt Gembalies aufs Tor! Willers köpft eine Flanke nicht weit genug hinaus, sodass die Kugel bei Gembalies landet. Der Rechtsaußen zieht am Sechzehnereck an und fast von der Grundlinie aufs Tor. Aber Patzler ist zur Stelle.

14 Die ruhige Anfangsphase passt zu den Worten Torsten Lieberknechts, der den Gegner und insbesondere Pavel Dotchev im Vorfeld des Spiels öfter gelobt hat.

12 Nächster Schuss für Duisburg, diesmal über Engin, dessen Versuch von der Strafraumgrenze allerdings abgeblockt wird.

10 Aber die Partie beruhigt sich sehr schnell wieder. Niemand geht hier besonders hohes Risiko, man lauert eher auf die Fehler des Gegners.

7 Die Duisbuger haben den ersten Abschluss. Leroy-Jacques Mickels bekommt im Umschaltspiel viel Platz im Zentrum und schießt aus gut 20 Metern einfach mal drauf. Die Kugel streift knapp am rechten Pfosten vorbei.

4 Auch Leo Weinkauf bekommt seinen ersten Ballkontakt und fängt einen zu langen Pass ab. Beide Teams gehen eher gemächlich in diese Partie und tasten sich in aller Ruhe ab.

2 Patzler packt zum ersten Mal zu und fängt eine Flanke von der rechten Seite ab. Das dürfte dem Ersatztorwart Sicherheit geben.

1 Die Kugel rollt. Los geht die wilde Fahrt.

1 Spielbeginn

Und auch die Mannschaften betreten den Rasen. Auf den Bänken nehmen Torsten Lieberknecht und Pavel Dotchev Platz.

Um die 14.000 Zuschauer werden heute auf den Tribünen erwartet, die schon munter ihre Schals schwingen. Aus Köln sind etwa 100 Fans mit nach Duisburg gereist.

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Michael Bacher. Es ist sein erstes Spiel mit Beteiligung der Höhenberger aus Köln. Allerdings hat er schon drei Partien der Duisburger geleitet. In der letztjährigen Abstiegssaison der Zebras sprangen zumindest zwei Unentschieden heraus. Und in einem Drittligaspiel vor drei Jahren gewann der MSV gegen Köln. Damals war es aber noch die Fortuna. Bacher wird heute von Martin Speckner und Maximilian Riedel an den Seitenlinien unterstützt.

Das letzte Duell zwischen dem MSV und Köln haben übrigens die Duisburger für sich entschieden. Damals schossen Pitter Danzberg und Lulu Nolden die Zebras zu einem 3:2-Sieg über Viktoria. Allerdings liegt dieses Ergebnis schon einige Spiele zurück. Das letzte Mal traf man sich nämlich zum 1. Mai 1963. Es war das letzte von insgesamt zwölf Duellen, die insgesamt eine ausgeglichene Bilanz aufweisen: Fünf Siege für beide Teams bei zwei Unentschieden.

Auch bei der Viktoria haben die Krankheitserreger zugeschlagen, weshalb erneut Marcel Gottschling und der ehemalige Duisburger Daniel Mesenhöhler nicht mit von der Partie sind. Den Torwart ersetzt Sebastian Patzler, während die Verteidiger Lars Dietz und Jan-Lukas Funke von Fabian Holthaus und Dario De Vita ersetzt werden.

Ein Plus auf Seiten der Kölner ist der Ausfall von Duisburgs Top-Torschützen Moritz Stoppelkamp. Der Stürmer fällt krankheitsbedingt aus, ebenso wie Max Jansen und Marvin Compper mit Blessuren kurzfristig passen mussten. Allerdings reagiert Trainer Torsten Lieberknecht sehr ruhig auf die Ausfälle und bringt in Ahmet Engin und Yassin Ben Balla nur zwei neue Spieler in die Startelf. Ansonsten vertraut er der Siegerelf vom Auswärtsspiel in Rostock.

Eine eher gegenteilige Serie weist Viktoria Köln derzeit auf. Nach einem richtig guten Start ist der Aufsteiger seit nunmehr sieben Spielen sieglos und ist durch die Ergebnisse vom Wochenende vom achten auf den 13. Tabellenplatz zurückgefallen. Drei Punkte stünden den Domstädtern also gut zu Gesicht, um sich doch noch etwas von den Abstiegsrängen zu distanzieren. Zumindest haben Chemnitz, Großaspach und Münster mit ihren Niederlagen schon entsprechend vorgearbeitet.

Durch die Punktverluste der SpVgg Unterhaching und des FC Ingolstadt steht schon vor dem Anpfiff fest, dass die Zebras auch nach der Länderspielpause auf dem ersten Platz verweilen werden. Zwei Punkte trennen Duisburg von den Verfolgern. Ein Vorsprung, den sie sich durch zuletzt vier Siege in Folge erarbeitet haben. Und auch heute wollen die Gastgeber drei Punkte in Meiderich behalten, wo sie in dieser Saison erst einmal verloren haben.