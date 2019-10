3 Die Mannschaften tasten sich zunächst ein wenig ab, aber der FC Bayern wirkt etwas bissiger und gewinnt im Mittelfeld wichtige Bälle. In der schnellen Vorwärtsbewegung hapert es dann aber noch am Pass in das letzte Drittel.

1 Der Ball in München rollt! In weißen Trikots spielen die Gäste zunächst von links nach rechts. Der FC Bayern spielt in Rot. Wer kommt besser in die Partie?

1 Spielbeginn

Spielleiter der Begegnung ist der 29-jährige Florian Exner aus Beelen, der sein 3. Spiel in der 3. Liga leitet. An der Seitenlinie unterstützen ihn Jörn Schäfer und Patrick Holz. In einigen Minuten führt das Gespann die Spieler auf den Rasen.

Bernhard Trares wechselt ebenfalls auf drei Positionen. Bei Torhüter Timo Königsmann, der wegen einer Schulterverletzung im Spiel gegen Halle ausgewechselt werden musste, geht der Trainer auf Nummer sicher und lässt ihn zunächst auf der Bank. Dafür hütet Miro Varvodić den Kasten. Marcel Hofrath muss zudem zunächst auf die Bank und Arianit Ferati steht nicht im Kader. Dafür starten Kevin Conrad und Maurice Deville.

Waldhof Mannheim gewann zuletzt am 9. Spieltag gegen den KFC Uerdingen und ist seither mit zwei Unentschieden und der Niederlage gegen Halle sieglos. Auswärts kassierte die Mannschaft von Bernhard Trares in der laufenden Saison aber noch keine Niederlage, spielte allerdings gleich viermal Unentschieden. „Bayern II ist eine spielerisch starke Mannschaft, die großes Potenzial in ihren Reihen hat. Der ein oder andere wird mal in der Bundesliga spielen,“ sagte der Coach, gibt sich aber auch selbstbewusst: "Wir fahren hin, um sie zu schlagen.“

Seine Startelf veränder Sebastian Hoeneß auf drei Positionen. Sarpreet Singh Angelo Stiller und Oliver Batista-Meier müssen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Außerdem fehlt Leon Dajaku, der mit den Profis zum DFB-Pokalspiel nach Bochum fährt. Aus selbigen Grund fehlt auch Lukas Mai, der aber gegen Zwickau nicht zum Einsatz kam. Die drei neuen auf dem Rasen sind Chris Richards, Paul Will und Jannik Rochelt.

Die Niederlage gegen Zwickau war für das Team von Sebastian Hoeneß ein Rückschlag. Zuvor gewann man drei Spiele in Folge und befreite sich damit aus der unteren Tabellenregion. "Im Hinblick auf Zwickau müssen wir im letzten Drittel zielstrebiger, konsequenter und konzentrierter agieren, um unsere aussichtsreichen Möglichkeiten in Chancen umzumünzen,“ so der Coach.

Der 12. Spieltag verlief für beide Mannschaft gar nicht gut und beide Teams sollten auf Wiedergutmachung aus sein. Bayern II verlor mit 0:3 beim FSV Zwickau. Mannheim sogar mit 0:4 gegen den Hallescher FC. Das können beide deutlich besser.

Zuletzt trafen die beiden Clubs im Jahr 2011 aufeinander, als sie beide der Regionalliga Süd zugewiesen waren. Das Hinspiel gewann Bayern München mit 2:1 und das Rückspiel endete 2:2. Die zwischenzeitliche 2:0-Führung in der zweiten Partie erzielte der heutige Freiburg-Profi Nils Petersen. Außerdem stand in beiden Spielen Emre Can auf dem Rasen, der heute für Juventus Turin kickt.

Die Tabelle sagt ein Duell auf Augenhöhe zwischen den beiden Aufsteigern voraus: Nach den Partien vom Wochenende hat Waldhof Mannheim derzeit mit 18 Punkten den 10. Platz inne. Bayern München II steht nur kurz dahinter auf dem 12. Rang und hat nur einen Punkt weniger. Der Sieger der Partie kann bis auf Position sieben vorrücken, allerdings müssen die Bayern dafür einige Tore mehr schießen, um ihr Torverhältnis zu verbessern.