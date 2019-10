45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es nach einer ereignisreichen ersten Hälfte leistungsgerecht 1:1 zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Magdeburg. Die Hausherren erwischten den besseren Start und brachten das Leder schon fünf Minuten im Netz unter. Das Unparteiischengespann hat das klare Eigentor aber nicht hinter der Linie gesehen. Viktoria blieb am Drücker und belohnte sich vier Minuten später für die frühen Offensivbemühungen, Simon Handle traf von der linken Strafraumkante ins kurze Eck. Mit der Führung im Rücken nahmen die Domstädter allerdings den Fuß vom Gaspedal und ließen den FCM besser in die Partie kommen. Sören Bertram köpfte nach 20 Minuten eine Beck-Flanke zum zu diesem Zeitpunkt schon verdienten Ausgleich ins Netz. In der letzten Viertelstunde nahm der Spielfluss ab und die Partie gewann an Härte. Mal sehen, was der zweite Durchgang bringt!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die Hausherren schaffen es noch einmal in das letzte Drittel. Kevin Holzweiler schickt mit einem hohen Ball Marcel Gottschling auf die rechte Strafraumseite, der aus spitzem Winkel aber deutlich verzieht und sich dabei auch noch wehtut.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Auch für so eine Aktion hätte so mancher Schiedsrichter in die Brusttasche gegriffen: Das Spielgerät ist längst nicht mehr in Sicht, doch Léon Bell Bell schiebt aus Frust seinen Gegenspieler weg.

43 Gelbe Karte für Tarek Chahed (1. FC Magdeburg)

Der junge Jan-Lukas Funke erobert auf der linken Außenbahn gegen Tarek Chahed den Ball und wäre frei durch gewesen, doch Chahed kehrt zurück und holt sich für sein taktisches Vergehen die nächste Gelbe Karte ab.

41 Die Gangart wird härter, Spielfluss kommt derzeit kaum auf. Mart Ristl leistet sich im Mittelfeld das nächste Foul.

40 Gelbe Karte für Pavel Dotchev (Viktoria Köln)

Den vierten gelben Karton der Partie sieht Pavel Dotchev. Der erfahrene Coach hatte sich am Spielfeldrand wohl zu lautstark beschwert.

38 Gelbe Karte für André Dej (Viktoria Köln)

Der Pole wird für ein taktisches Foul verwarnt.

37 Endlich schafft es Viktoria mal wieder in den gegnerischen Sechzehner. Kevin Holzweiler kann sich an der rechten Torauslinie aber nicht behaupten.

36 Die kurze Pause hat den Akteuren nicht gut getan. Der Schwung ist gerade ein wenig raus. Vor allem dem FCM gelingt es nicht mehr, den zeitweise hohen Druck aufrechtzuerhalten.

33 Schon jetzt! Der Defekt konnte nicht behoben werden, doch auch so wird das Spielfeld noch ausreichend beleuchtet.

32 Die Partie muss unterbrochen werden, denn die Flutlichtanlage funktioniert nur noch mit halber Stärke. Mal sehen, wann es im Sportpark Höhenberg weitergehen kann.

30 Nach längerer Zeit gelingt es der Dotchev-Elf immerhin mal wieder, das Spielgerät über einen größeren Zeitraum in den eigenen Reihen zu halten. Der Zug nach vorne fehlt aber komplett, von Stoßstürmer Albert Bunjaku ist bislang kaum etwas zu sehen.

28 Vom anfänglichen Schwung der Viktoria ist nicht mehr viel zu sehen. Magdeburg hat sich in die Partie gekämpft.

26 Und auch der anschließende Freistoß wird gefährlich! Der aufgerückte Tobias Müller kommt aus kurzer Distanz zum Abschluss, Daniel Mesenhöler kann das Leder gerade noch mit den Fingerspitzen über den Querbalken lenken.

25 Gelbe Karte für Lars Dietz (Viktoria Köln)

Der 22-Jährige bringt den weiterhin umtriebigen Sören Bertram auf der Außenbahn zu Fall.

24 Der FCM bleibt am Drücker. Einen hohen Ball in die Spitze können die Gastgeber aber vor dem startenden Dominik Ernst klären.

22 Über den Ausgleichstreffer dürfen sich die Hausherren nicht beschweren. Nicht nur aufgrund des ungenauen Bunjaku-Rückpasses, sondern vor allem wegen der nach dem Führungstor schwindenden Offensivbemühungen.

20 Tooor für 1. FC Magdeburg, 1:1 durch Sören Bertram

Ein katastrophaler Fehlpass von Albert Bunjaku setzt Christian Beck in Szene, der an der linken Strafraumkante Dario De Vita aussteigen lässt und auf den zweiten Pfosten flankt. Sören Bertram kommt aus fünf Metern frei zum Kopfball und lässt Daniel Mesenhöler nicht den Hauch einer Chance!

19 Gelbe Karte für Rico Preißinger (1. FC Magdeburg)



17 Viel geht bei den Elbestädtern derzeit über Sören Bertram. Der frühere Darmstädter stößt zweimal über die rechte Seite vor, schießt erst einen Meter über den Querbalken und sucht bei seinem zweiten Versuch den zentral postierten Tarek Chahed, der allerdings den Zweikampf verliert und angeschlagen liegenbleibt.

15 Eine Viertelstunde ist um, in der Anfangsphase ist bereits so einiges los. Mittlerweile kommt auch der FCM etwas besser in die Partie, Viktoria ist bislang allerdings die deutlich gefährlichere Mannschaft.

14 Was ist das für ein traumhaftes Zuspiel von Mike Wunderlich! Der Viktoria-Kapitän schiebt das Leder durch die Abwehrkette in den Lauf von Albert Bunjaku, der auf einmal frei vor Morten Behrens auftaucht. Aus halblinker Position verzieht der sonst so treffsichere Angreifer aber deutlich!

12 Nun verbuchen auch die Gäste ihre erste klare Gelegenheit! Rico Preißinger kommt von der linken Strafraumgrenze zum Abschluss, schiebt die Kugel aus spitzem Winkel aber knapp am langen Eck vorbei.

9 Tooor für Viktoria Köln, 1:0 durch Simon Handle

Jetzt ist es allerdings soweit, die Domstädter gehen verdient in Führung! Kevin Holzweiler legt an der Strafraumkante quer für Simon Handle, der aus halblinker Position abzieht. Brian Koglin fälscht das Leder noch entscheidend in das kurze Eck ab, Morten Behrens hat keine Abwehrchance!

7 Der Kölner Keller befindet sich nicht weit entfernt, wird in der 3. Liga zu Ungunsten der Viktoria aber nicht konsultiert. Doch auch ohne technische Hilfsmittel hätte man gut und gerne erkennen können, dass der Ball die Linie rund einen halben Meter überquerte.

5 Plötzlich herrscht Aufregung im Magdeburger Strafraum. Nach einem scharfen Ball von rechts schießt Thore Jacobsen beim Klärungsversuch seinen eigenen Keeper an. Von Morten Behrens prallt die Kugel eindeutig hinter die Linie, doch das Schiedsrichtergespann erkennt den Treffer nicht an!

3 Nun wagt auch der FCM seinen ersten Vorstoß. Debütant Léon Bell Bell agiert als linker Außenverteidiger und hat damit den gut gefüllten Gästeblock neben sich, der die halbe Gegengerade ausfüllt.

1 Gerade mal eine halbe Minute ist gespielt, da holen die Hausherren ihren ersten Eckball heraus. Der Standard wird kurz ausgeführt und landet über mehrere Stationen im Sechzehner bei Simon Handle, der aber gerade noch am Abschluss gehindert wird.

1 Sören Bertram führt den Anstoß für die Gäste aus, es geht los!

1 Spielbeginn

Schiedsrichter Patrick Hanslbauer ist 29 Jahre alt, kommt aus Stein bei Nürnberg und pfeift heute sein elftes Drittligaspiel. Bei angenehmen äußeren Bedingungen führt er die Mannschaften nun auf den Platz!

Beim FCM kommt der 23-jährige Flügelspieler Léon Bell Bell zu seinem Drittliga-Debüt. Außerdem kehrt Dominik Ernst, der in den beiden vergangenen Saisons noch bei Viktorias Stadtrivalen Fortuna unter Vertrag stand, nach abgesessener Gelbsperre zurück. Björn Rother und Manfred Osei-Kwadwo nehmen dafür auf der Bank Platz.

Viktoria-Coach Pavel Dotchev nimmt im Vergleich zum 1:1 im Emsland zwei personelle Veränderungen vor. André Dej und Jan-Lukas Funke stehen für Hamza Saghiri und Patrick Koronkiewicz in der Startelf.

Heute kommt es zum direkten Duell zweier Top-Torjäger der Liga. Viktorias Albert Bunjaku liegt mit bislang neun Treffern nur hinter Moritz Stoppelkamp (Duisburg, 10) auf dem zweiten Platz der Torschützenliste. FCM-Urgestein Christian Beck liegt mit sechs Buden derzeit auf dem sechsten Rang.

Trotz der aktuellen Negativserie liegt Viktoria in der Tabelle immer noch vor dem 1. FC Magdeburg. Die Elbestädter konnten seit der unfreiwilligen Rückkehr in die 3. Liga nur bedingt überzeugen und sind mit sieben Unentschieden die Remiskönige der Spielklasse. Am vergangenen Wochenende erlebte die Härtel-Elf mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Rostock einen herben Rückschlag und fiel ins graue Mittelfeld des Klassements zurück.

Der FC Viktoria legte einen tollen Start in seine erste Drittliga-Saison hin. Mittlerweile warten die von Pavel Dotchev trainierten Kölner allerdings seit vier Partien auf einen Sieg. Erst am Montag holte man in Meppen immerhin noch einen Punkt, den frühen Rückstand konnte Mike Wunderlich im zweiten Durchgang zum 1:1-Endstand ausgleichen.