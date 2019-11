Nächste gute Chance für Preußen! Nachdem Bangsow eine Flanke von der rechten Seite nur nach vorne abklatschen kann, hat Özcan freie Schussbahn. Die Kugel kann von der Braunschweiger Abwehr aber gerade noch so geblockt werden. Die Gastgeber schnuppern an der Führung.

Der anschließende Freistoß wird von Özcan in den Strafraum der Gäste gebracht. Dort kommt Mörschel mit der Fußspitze an den Ball und das Leder zappelt im Netz. Der Jubel währt jedoch nur kurz, da das Schiedsrichtergespann korrekterweise auf Abseits entsteidet.

Gelbe Karte für Patrick Kammerbauer (Eintracht Braunschweig) Kammerbauer geht etwas übermotiviert in einen Zweikampf an der rechten Seitenauslinie und sieht dafür die erste Verwarnung der Partie.

Dicke Chance für Braunschweig! Kobylański kommt kurz vor der Box an den Ball und spielt einen wunderbaren Diagonalpass auf den einlaufenden Ademi. Der nimmt die Kugel per Direktabnahme, scheitert jedoch am gut reagierenden Schnitzler.

Beide Mannschaften machen früh ordentlich Dampf und suchen ihr Heil in der Offensive. Besonders der BTSV zeigt sich sehr spielfreudig und konnte bereits einige Abschlussaktionen verzeichnen. Aber auch der SCP zeigt gute Ansätze im Spielaufbau und peilt vor heimischer Kulisse den ersten Nadelstich an.

Die Spielleitung für die heutige Begegnung übernimmt Patrick Alt. Der 34-Jährige pfeift heute bereits seine 89. Partie in der 3. Liga und wird an den Seitenlinien von Frederick Assmuth und Dominik Jolk Unterstützung bekommen.

Dementsprechend forsch äußerte sich Preußens Trainer Hübscher auch im Vorfeld der Partie: "Teamspirit haben die Jungs, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir müssen aber auf dem Platz härter zu uns selbst sein, in den entscheidenden Momenten kompromisslos verteidigen." Trotz allem sieht der SCP-Coach seine Mannschaft in der Außenseiterrolle und fordert gegen Braunschweig das Tor „mit 120 Prozent“ zu verteidigen.

Aber auch Preußen Münster darf sich heute durchaus Chancen ausrechnen. Die Truppe von Coach Sven Hübscher bewies am vergangenen Wochenende Moral und machte dreimal einen Rückstand gegen den Chemnitzer FC wett, sodass man durch einen Treffer in der Nachspielzeit einen glücklichen Punktgewinn feiern konnte. Der letzte Sieg der Adler liegt dagegen gefühlt eine Ewigkeit zurück und ist auf den 4. Spieltag zu datieren. Drei Punkte heute wären für den SCP daher überlebenswichtig, will man nicht bereits früh den Anschluss an das rettende Ufer verlieren.