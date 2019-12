57 Einwechslung bei Preußen Münster: Rufat Dadashov

57 Auswechslung bei Preußen Münster: Luca Schnellbacher

56 Kleinsorge scheint sich bei einem Zweikampf im eigenen Strafraum verletzt zu haben und muss behandelt werden.

55 Gelbe Karte für Kevin Rodrigues Pires (Preußen Münster)

Der Münsteraner kommt mit gestrecktem Bein zu spät in einen Zweikampf mit Leugers an der Mittellinie und sieht deshalb völlig zurecht den gelben Karton.

52 Mal wieder ein Abschluss für Münster. Über die rechte Seite gelangt der Ball nach vorne. Rodrigues Pires kriegt den Ball gut 20 Meter zentral vor dem Tor und zieht einfach mal ab. Sein Schuss ist aber zu unplatziert und landet in den Armen von Domaschke.

50 Ein Freistoß von Amin von der rechten Seite erwischt mehrere Füße im Strafraum der Gäste, doch landet letztlich in den Armen von Schulze Niehues. Allerdings haben die Schiedsrichter eine Abseitsposition gesehen.

49 Mittlerweile geht der SV echt fahrlässig mit seinen Chancen um. Das könnte sich noch im Verlauf der Partie rächen.

46 Was für ein Start für Meppen! Christian Neidharts Jungs machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Deniz Undav kriegt den Ball mit dem Rücken zum Tor und legt auf die rechte Seite raus zu Kleinsorge, der driekt in die Mitte zu Rama durchsteckt. Dieser erwischt den Ball nicht richtig und so rollt die Kugel links am Pfosten vorbei.

46 Beide Trainer schicken ihre Mannschaft unverändert auf den Platz.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der SV Meppen führt zur Pause völlig verdient gegen Preußen Münster. Immer wieder konnten die Hausherren ihren Topscorer Deniz Undav gefährlich in Szene setzen und so war die Führung nach 14 Minuten die logische Folge. Auch danach konnte Münster sich weder hinten stabilisieren, noch selbst nach vorne aktiv werden. Die einzige positive Nachricht für die Mannschaft von Trainer Arne Barez ist der noch geringe Rückstand. Wenn die Gäste hier und heute die Trendwende einläuten wollen, müssen sie in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht zeigen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Rama zieht links in den Strafraum und sucht wieder mal Undav, der den Ball am Strafraumrand bekommt. Sein Schlenzer ins rechte obere Eck fliegt knapp am Tor von Preußen Münster vorbei.

42 Münster schießt nach 42 Minuten das erste Mal aufs Tor von Domaschke. Aber Mörschels Schuss aus 25 Metern ist eher Ausdruck von Verzweiflung und kein Problem für den Torwart der Hausherren.

38 Wieder Glück für Münster! Nach einem Ballgewinn von Heidemann auf der linken Seite hätten die Gäste eigentlich einen guten Konter fahren können, doch Mörschel legt den Ball direkt wieder in die Füße der Gäste. Kleinsorge zieht Richtung Strafraum flankt auf den zweiten Pfosten zu Rama. Ein Münsteraner kriegt noch einen Fuß dazwischen und so landet der Ball bei Undav, dessen Direktabnahme einen guten Meter über das Tor fliegt.

36 Arne Barez reagiert auf den mangelnden Zugriff in der Defensive der Preußen. Für Litka kommt nun Brandenburger in die Partie.

35 Einwechslung bei Preußen Münster: Nico Brandenburger

35 Auswechslung bei Preußen Münster: Maurice Litka

32 Gelbe Karte für Thilo Leugers (SV Meppen)

Auch diese Karte geht in Ordnung nach einem taktischen Foul an Özcan auf Höhe der Mittellinie.

31 Das muss das 2:0 sein! Feiner Diagonalball von Undav in den Lauf von Kleinsorge. Mit einem guten ersten Kontakt zieht er rechts in den Strafraum und hat das Auge für den mit gelaufenen Rama. Völlig blank vor dem Tor schießt er allerdings links vorbei.

29 Jetzt sind es die Meppener, die im eigenen Stadion einen Konter fahren. Münster kriegt den Ball hinten nicht weg. Tankulić bekommt den zweiten Ball am Strafraumrand und wird von Litka zu Fall gebracht. Das Stadion fordert Elfmeter, Schiedsrichter Hanslbauer lässt jedoch weiterlaufen. Richtig wäre ein Freistoß gewesen.

26 Gelbe Karte für Florian Egerer (SV Meppen)

Nach einer Ecke der Emsländer setzt Münster zum Konter an, doch Egerer zieht ein taktisches Foul und unterbindet so die gute Möglichkeit für die Gäste.

23 Geht das hier so weiter, ist das 2:0 lediglich eine Frage der Zeit. Vor allem die linke Abwehrseite der Preußen kommt mit dem Duo Ballmert und Kleinsorge überhaupt nicht zurecht.

20 Undav und Tankulić können sich bewegen, wie sie wollen. Wieder kriegt der Topscorer der Hausherren die Kugel vor dem Strafraum und legt nach rechts auf Tankulić, der die Übersicht für den rechts mitgelaufenden Kleinsorge hat. Dessen flache Hereingabe kann jedoch geklärt werden.

17 Münster muss aufpassen, nicht schon zu Beginn der Partie wieder den Faden zu verlieren. Meppen ist hellwach und nutzt jeden Fehler Schwarz-Grünen aus.

14 Tooor für SV Meppen, 1:0 durch Deniz Undav

Und dann auf der Gegenseite die Führung für den SV Meppen! Ein hoher Ball nach vorne landet bei Valdet Rama, der sich gegen Ole Kittner durchsetzt und am Strafraum auf Deniz Undav ablegt. Der zieht links in den Strafraum und hebt den Ball butterweich über den Keeper der Gäste ins lange Eck.

13 Beinahe die Führung für Münster! Wieder ist es eine Standardsituation, die den Gästen zugute kommt. Diesmal kommt die Hereingabe von der rechten Seite Richtung langer Pfosten, wo Kittner den Ball perfekt erwischt. Jedoch wurde die Aktion frühzeitig aufgrund einer Abseitsposition abgepfiffen.

10 Die Gäste jetzt mal mit einem Freistoß aus 35 Metern halblinker Position. Die Hereingabe ist gut, doch Kittner kriegt keinen richtigen Druck hinter die Kugel, sodass der Ball rechts am Kasten ins Aus fliegt.

7 Erste Chance der Partie! Meppen setzt sich in der gegnerischen Hälfte fest. Tankulić steckt halblinks kurz vor dem Strafraum auf den völlig blanken Undav durch. Schauerte guckt nur zu, doch letztlich ist der Winkel für den Stürmer der Gastgeber zu spitz und Schulze Niehues kann den Ball abwehren.

6 Auffällig ist, dass der SV immer wieder über die rechte Seite angreift. Besonders Ballmert interpretiert seine Rolle bislang sehr offensiv.

3 Meppen gibt direkt Vollgas. Undav spielt vor dem Strafraum rechts raus. Ballmert bringt eine halbhohe Flanke in die Mitte, die jedoch von Heidemann zur Ecke geklärt werden kann. Die Hausherren reklamieren zwar ein Handspiel, aber alles richtig entschieden vom Unparteiischen.

1 Der Ball rollt in Meppen.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist übrigens Patrick Hanslbauer. Unterstützung erhält er von seinen Linienrichtern Simon Marx und Elias Tiedecken.

Preußen-Trainer Arne Barez hingegen forderte gerade in der Defensivarbeit eine Verbesserung seiner Mannschaft. Sein Ziel ist es, den Jungs wieder Sicherheit und Selbstvertrauen auf dem Platz zu geben: „Wir haben im Training nochmal die wichtigen Basics gegen den Ball gelegt. Wir haben uns auch gezielt auf Meppen vorbereitet. Mein Ziel und Aufgabe ist es, uns darauf bestmöglich vorzubereiten. Wir müssen unsere Abläufe und unsere Aufmerksamkeit über 90 Minuten aufrechterhalten.“

Der Trainer des SV Meppen, Christian Neidhart, mahnte im Vorfeld des Spieltags vor zu viel Euphorie, wenngleich er sein Vertrauen in die Mannschaft hervorhob: „Münster hat mit Sicherheit eine sehr intensive Trainingswoche hinter sich. Sie werden topvorbereitet nach Meppen reisen und alles reinhauen, um aus ihrer Situation herauszukommen. Wir haben einen guten Lauf und konzentrieren uns voll auf uns. Für uns ist es wichtig, dass wir im Derby zu Hause den Punkt aus Ingolstadt mit einem Heimsieg vergolden. Ich freue mich auf eine große Kulisse und eine klasse Stimmung in der Hänsch-Arena!“

Dagegen möchte Preußen mit aller Macht das Ruder herumreißen und endlich die erschreckende Negativserie von 13 sieglosen Partien in Folge beenden. Dafür sitzt heute erstmals Arne Barez auf der Bank, der die Mannschaft nach dem Rauswurf von Trainer Sven Hübscher vorübergehend übernimmt. Nun soll zumindest das Minimalziel Klassenerhalt erreicht werden.

Für die Hausherren gilt es heute, sich im letzten Heimspiel des Jahres im oberen Tabellendrittel festzusetzen. Mit sechs ungeschlagenen Spielen in Folge dürfte es dafür an Selbstvertrauen nicht mangeln, zumal die Gäste aus Münster tief im Abstiegskampf stecken. Außerdem zählt man weiterhin auf die Dienste von Deniz Undav, der seine überragende Statistik von bereits 18 Scorerpunkten in dieser Saison gerne ausbauen würde.