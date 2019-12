41 Inzwischen waren die Kurpfälzer satte 340 Minuten auf einen Treffer im heimischen Rund. In diesem Spiel zeigt sich die Truppe von Bernhard Trares aber extrem bemüht, die lange Wartezeit endlich zu beenden.

40 Der Ex-Hamburger bleibt aber dran und versucht es im nächsten Angriff mit einem Distanzschuss. Auch hier steht dem Erfolg aber ein Innenverteidiger im Weg, sodass der Abschluss in die Arme von Jasmin Fejzić kullert.

38 Arianit Ferati übernimmt die Standards für seinen Vorgänger und legt sich den Ball rechts zum Eckstoß parat. Der Flankenball segelt halbhoch in den Fünfmeterraum, wo Marcel Seegert dicht macht und zum nächsten Eckball klärt. Der zweite Anlauf fliegt dann aber über Freund und Feind hinweg.

35 Das Spiel wird von Minute zu Minute besser, die Chancen gefährlicher. Korte erobert das Leder auf der linken Seite und setzt sofort zu Flanke an. Beim Passversuch verrutscht dem Mannheimer aber die Kugel, die daraufhin ins Toraus segelt.

33 Im direkten Gegenzug kann sich Martin Kobylański bis in den Sechzehner dribbeln und hat schon den Treffer vor Augen. Timo Königsmann kommt aber im richtigen Moment aus seinem Gehäuse gestürmt und wirft sich dazwischen. Der Abpraller prallt noch beinahe vor den Schlappen von Marcel Bär, doch der Keeper ist als erster dran.

32 Von wegen! Mit etwas Glück kann sich Gianluca Korte auf der rechten Seite behaupten, geht ein, zwei Schritte auf den Strafraum zu und spielt dann einen perfekten Steilpass in den Lauf von Max Christiansen. Der Mittelfeldmann versucht das Zuspiel mit einer Berührung in die lange Ecke zu legen, verfehlt den Kasten aber um Haaresbreite.

29 Die Verletzung von Dorian Diring hat den SV derweil ein wenig aus dem Konzept gebracht. Mannheim kommt zwar schnell bis in die gegnerische Hälfte, hier kommen die Pässe dann aber nicht an und Braunschweig kann sich locker befreien.

27 Riesenchance für Nick Proschwitz! Nach einem hohen Ball von links, kann Martin Kobylański die Szene heiß machen und die Kugel in den Strafraum schieben. Hier will der Angreifer nachlegen, senst beim Schussversuch aber Michael Schultz um.

24 Jetzt haben die Niedersachen Oberwasser und drängen die Gastgeber hinten rein. Niko Kijewski schickt eine scharfe Ecke von rechts in den Fünfer, in der Mitte steigt aber ein Verteidiger am höchsten und nickt die Murmel ins Toraus. Auch der zweite Anlauf kommt hoch in die Gefahrenzone, wird aber von Timo Königsmann aus der Luft gepflückt.

22 Einwechslung bei Waldhof Mannheim: Arianit Ferati

22 Auswechslung bei Waldhof Mannheim: Dorian Diring

22 Kurzer Schock für die Gastgeber. Nach einem harmlosen Zweikampf mit Bernd Nehrig verdreht sich Dorian Diring das linke Bein und sinkt sofort getroffen zu Boden. Nach kurzer Behandlung ist klar, dass der Mannheimer nicht weitermachen kann.

19 Beide Seiten zeigten sich im bisherigen Spielverlauf durchaus bemüht, es fehlt aber noch an der nötigen Durchschlagskraft. Korte schickt eine hohe Flanke in die Sechzehner der Gäste und bedient Bouziane, der das Zuspiel zunächst gut verarbeitet, beim anschließenden Schussversuch aber neben die Kugel tritt.

16 Waldhof bleibt auch heute seiner Linie treu und hält seinen Kasten in den ersten 15 Minuten sauber. Doch auch auf der anderen Seite gab es bisher noch keine ganz große Chance zu verzeichnen.

14 Da war mehr drin! Gianluca Korte startet mit dem Leder am Fuß in die gegnerische Hälfte und legt die Kugel Maurice Deville in den Lauf. Der Offensivmann verstolpert das Spielgerät im ersten Anlauf, kann dann aber noch für Dorian Diring auflegen. Der Mannheimer versucht die Situation von der rechten Kante des Sechzehners scharf zu machen, doch Jasmin Fejzić schmeißt sich rechtzeitig drauf.

11 Was für ein Ding! Bernd Nehrig legt sich die Kugel in der eigenen Hälfte zum Freistoß parat und ballert die Murmel mal eben bis ins Netz. Schade nur, dass der Treffer nicht zählt, weil der Ball noch nicht freigegeben war.

10 Gelbe Karte für Mounir Bouziane (Waldhof Mannheim)

Mit einem Steilpass aus der eigenen Hälfte schicken die Mannheimer ihre Sturmspitze auf die Reise. Kurz hinter der Mittellinie stellt sich dem Angreifer Felix Burmeister in den Weg. Der Mannheimer fällt, doch Ref Manuel Gräfe hat da eine Schwalbe gesehen.

9 Langsam aber sicher übernehmen die Gastgeber hier die Oberhand. Nach zwei vergebenen Eckstößen kann Jan-Hendrik Marx die Kugel auf der rechten Seite in der Offensive halten. Im Zusammenspiel mit Maurice Deville will der Rechtsverteidiger sofort zurück in den Sechzehner ziehen, wird unterwegs aber aufgehalten.

7 Mounir Bouziane verbucht auch gleich den ersten Abschluss für die Hausherren. Nach einem Stockfehler der Braunschweiger Hintermannschaft, sucht der Angreifer der Kurpfälzer den schnellen Weg zum Tor. Begleitet von zwei Verteidigern versucht es der Mittelstürmer mit einem weiten Heber, trifft das Leder aber nicht voll und der Schuss landet beim Keeper.

5 Die Anfangsviertelstunde liegt den Mannheimern in dieser Saison ganz gut, denn hier fingen die Waldhöfer im bisherigen Verlauf nur einen einzigen Gegentreffer. Auch heute kann sich der Start der Buwe sehen lassen. Schon im Mittelfeld macht die Truppe von Bernhard Trares Druck und drängt die Gäste zurück in deren Hälfte.

2 Über der Kurpfalz sausen am heutigen Nachmittag einige Winde, sodass auch auf dem Feld Obacht gegeben ist, denn das Leder neigt heute zum Flattern. Vielleicht begünstigt das ja den ein oder anderen Distanzschuss.

1 Und damit hinein ins Geschehen! Die in weißbekleideten Gäste haben das Spiel eröffnet.

1 Spielbeginn

Doch auch die Hausherren kommen mit breiter Brust aus dem letzten Wochenende. In Münster drehte die Buwe einen 0:1-Rückstand innerhalb von vier Minuten in einen 3:1-Auswärtserfolg. Daheim lief es zuletzt hingegen nicht so rosig, denn im eigenen Rund warten die Mannheimer schon seit fünf Partien auf einen Sieg. "Es ist einfach Fakt: Wir sind dran heute mal wieder zu Hause einen Sieg zu holen", meint Coach Bernhard Trares.

Für die Eintracht und den neuen Coach lief es zuletzt richtig rund. Mit zwei Siegen in Folge haben sich die Niedersachsen bis an das Spitzentrio herangepirscht und können mit einem Sieg heute sogar bis auf Rang zwei vorrücken. "Argumente sind das beste fürs Selbstbewusstsein", erklärte Marco Antwerpen.