48 Auf der anderen Seite tankt sich Ole Käuper das erste Mal durch. Mitten durchs Zentrum treibt er die Kugel nach vorne, legt sie sich kur auf den linken Fuß und zieht flach ab. Mesenhöler ist schnell genug unten.

46 Köln geht über Handle die linke Linie runter und legt flach in die Mitte auf Bunjaku. Dem kommt die Flanke allerdings einen Tick zu schnell entgegen, weswegen sein Schuss nur zur Seite abspringt.

46 Weiter geht es im Höhenberger Sportpark. Viktoria Köln stößt an.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zum zweiten Mal in Folge und erst zum dritten Mal in dieser Saison geht Jena mit einer Führung in die Halbzeit. Beide Teams hatten ihre Chancen zum ersten Tor, allen voran Pagliuca in der 12. und Handle in der 18. Minute. Beide Offensivspieler scheiterten in aussichtsreicher Position, aber zumindest Pagliuca konnte sich noch in Halbzet eins rehabilitieren. Mit einem wunderbaren Steilpass auf Gabriele bereitete er das 0:1 vor, was aufgrund des Einsatzes auch in Ordnung geht. Den vermeintlichen Ausgleich von Bunjaku pfiff Schiedsrichter Gerach wegen Abseits zurück, was für Viktoria natürlich nicht gut ist. Auch weil man seit letzter Woche weiß, dass Jena eine solche Führung auch in einen Sieg ummünzen kann.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für Bunjaku! Aber die Fahne geht hoch! Ristel wurschtelt sich nach einer Ecke an den Ball und bringt ihn irgendwie auf den zweiten Pfosten, an dem Bunjaku nur noch einnicken muss. Aber sofort zeigt der Linienrichter Abseits an. Damit geht's in die Halbzeit.

45 Gelbe Karte für Dominic Volkmer (FC Carl Zeiss Jena)

Volkmer sieht wegen eines Fouls im Mittelfeld nachträglich Gelb.

41 Jetzt versucht sich Wunderlich von der Strafraumgrenze, nachdem Holzweiler den Ball in die Mitte gelegt hatte. Sein Schuss wird aber vorzeitig geblockt.

39 Bunjaku kommt zum ersten Mal zum Abschluss. Eher zufällig springt ihm die Kugel vom Verteidiger vor die Füße. Seine Direktabnahme aus relativ spitzem Winkel rollt aber rechts am Tor vorbei.

37 Tooor für FC Carl Zeiss Jena, 0:1 durch Daniele Gabriele

Wunderbarer Steilpass von Pagliuca auf Gabriele, der halblinks im Strafraum sogar noch Eckart direkt neben sich hat. Statt sich gegenseitig zu behindern, schießt Gabriele allerdings aus gut sieben Metern ins Tor.

36 Den anschließenden weiten Freistoß köpfen die Kölner ohne Probleme aus dem Strafraum.

35 Gelbe Karte für Jan-Lukas Funke (Viktoria Köln)

An der Seitenlinie legt sich Maranda die Kugel zu weit für seinen Gegenspieler vor, weshalb Funke das taktische Foul ziehen muss.

34 Erneut flacht das Spiel ab. Beide Teams wollen schnell nach vorne spielen, prallen aber ein ums andere Mal an der letzten oder sogar vorletzten Reihe ab.

31 Einen zu langen Pass will Fassnacht am linken Sechzehnereck unbedingt in einen Schuss ummünzen, weshalb sein Schuss aus halber Drehung ungefährlich im Hintertornetz landet.

28 Erneute Chance für Jena, diesmal schon im Strafraum. Der Schuss fliegt flach Richtung Mesenhöler, der nur prallen lässt, sich aber kurz vor Pagliuca auf den Abpraller wirft.

26 Auch der FCC spielt sich wieder nach vorne. Eckardt versucht es ebenfalls von außerhalb des Strafraums. Mesenhöler muss sich aber nicht bewegen um den unplatzierten Abschluss festzuhalten.

25 Wunderlich tritt an, versucht sich an einer Variante, die aber kurzerhand abgebrochen wird. Letztlich landet die Kugel auf der anderen Seite bei Kevin Holzweiler, der aus zweiter Reihe einfach abzieht. Der Flatterball fliegt aufs lange Eck zu und Coppens muss zur Seite abprallen lassen, womit er die Gefahr bereinigt.

24 Doch vorerst besinnen sich beide Teams wieder auf gestaffelte Defensivreihen. Köln holt zumindest mal einen Freistoß im linken Halbfeld heraus.

21 Nach 20 Minuten hatten beide Teams also ihre Großchancen zur Führung. Beide ließen sie ungenutzt, aber vielleicht kippt das Momentum jetzt auf Seiten der Höhenberger.

18 Handle steht frei vor Coppens! Wunderlich steckt wunderschön auf den eingelaufenen Linksaußen durch, der plötzlich nur noch Jo Coppens vor sich hat. Der Torwart macht sich ganz groß und breit, und pariert den strammen Schuss des Kölners.

16 In Folge einer Grätsche wird Obermair schon fürs erste Foul ein letztes Mal ermahnt, denn da ist er mit viel Wucht in Ball und Gegner gerutscht. Dennoch richtige Entscheidung des Schiedsrichters, die Karte vorerst stecken zu lassen.

15 Nach den beiden Chancen hat sich die Viktoria zumindest eine längere Ballbesitzphase erarbeitet. Dennoch bringen sie noch nicht genug Druck auf den gegnerischen Strafraum.

12 Die anschließende Ecke springt halbhoch an Volkmer vorbei und schließlich flach durch den Strafraum. Glück für Köln, dass da keiner seinen Fuß in die Flanke hält.

12 Sehr gute Möglichkeit für die Gäste! Käuper wird steil aufs Tor geschickt, aber Mesenhöhler grätscht ihm den Ball vom Fuß. Die Kugel rollt direkt zu Pagliuca, aber der Stürmer zieht blindlings drauf, statt zu lupfen und trifft damit nur einen Verteidiger.

11 Im Vorfeld des Spiels hatte Jenas Trainer Rico Schmitt auch die starken Startminuten der Kölner angesprochen. In den ersten zehn Minuten haben die Thüringer den Gegner soweit aber kaltgestellt und die Forderungen Schmitts umgesetzt.

8 Beide Teams schenken sich nichts, wobei der FCC mindestens ebenbürtig agiert, was für den Tabellenletzten schonmal ein gutes Zeichen ist.

5 Das bleibt vorerst aber auch das einzige Highlight. Die Kölner Verteidigung macht ebenso wie die Jenaer Defensive die Räume dicht.

1 Keine Minute braucht Jena für den Weg nach vorne und findet hinein in den Strafraum. Lars Dietz springt der Ball im Zweikampf mit Kilian Pagliuca an den Arm, aber Schiedsrichter Timo Gerach gibt das Foul für Viktoria.

1 Spielbeginn

Übrigens jährt sich an diesem Sonntag der Tod von Torwart Robert Enke zum zehnten Mal. Aus diesem Anlass rufen der DFB und die Robert-Enke-Stiftung mit Unterstützung der DFL und in Zusammenarbeit mit den Regional- und Landesverbänden zu einer gemeinsamen Aktion des deutschen Fußballs auf. Im Rahmen dessen soll bei den Fußballspielen des aktuellen Spieltags nicht nur an den Menschen und Sportler Robert Enke erinnert, sondern vor allem für die Volkskrankheit Depression und die vorhandenen Hilfsangebote sensibilisiert werden.

Der FC Viktoria Köln und Carl Zeiss Jena sind bislang nur zweimal aufeinander getroffen. Vor zwei Jahren trafen sich beide Clubs in der Aufstiegs-Relegation der Regionalligen. Im Sportpark Höhenberg gewannen damals ausgerechnet die Thüringer, womit sie den Grundstein für den eigenen Aufstieg legten, während Köln noch ein Jahr in der Viertklassigkeit verweilen musste.

Auch die Zeiss-Elf hat in dieser Saison schon mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Allein heute fallen in Jannis Kübler, Matthias Kühne, Marius Grösch, Eroll Zejnullahu, Maximilian Rohr, Patrick Schorr und Marian Sarr sieben Spieler aus. Immerhin konnte sich Julian Günther-Schmidt wieder fitmelden. Für die Startaufstellung reicht es aber noch nicht. In diese rücken im Vergleich zur letzten Woche Pierre Fassnacht und Daniele Gabriele. Sie ersetzen Dominik Bock und Anton Donkor.

Moritz Fritz sitzt heute zumindest wieder auf der Bank. Darüber hinaus wechselt Pavel Dotchev nur zweimal. André Dej und der gesperrte Marcel Gottschling müssen raus. Für sie rücken Steffen Lang und Hamza Saghiri in die Startelf.

Doch trotz der starken Offensive bleibt das Manko der Sieglos-Serie. Trainer Dotchev sieht das Problem vor allem in den vielen Ausfällen in seiner Mannschaft: "Wir haben seit Wochen immer wieder versucht, Löcher zu stopfen. Wir hatten immer wieder Ausfälle – ob jetzt verletzungsbedingt oder durch Sperren – und dadurch fehlen aktuell manche Automatismen." Auch heute fehlt in Marcel Gottschling ein Spieler gelbgesperrt, außerdem fielen zuletzt Bernard Kyere-Mensah, Patrick Koronkiewicz und Moritz Fritz verletzt aus.

Den Fokus wird der FCC vor allem auf seine Defensive legen müssen, die in dieser Saison noch nie die Null halten konnte. "Gegen diese spielstarke und schnelle Offensive müssen wir genauso aufopferungsvoll und diszipliniert verteidigen, wie am vergangenen Wochenende gegen Rostock", erklärte Schmitt deshalb. Besonders Albert Bunjaku (10 Tore), Simond Handle (7 Tore) und Kapitän Mike Wunderlich (6 Tore) taten sich im viktorianischen Offensivspiel hervor und zeichnen sich verantwortlich für 23 der 26 erzielten Ligatore.

Dagegen könnte man in Jena fast schon euphorisch werden, gelang am letzten Wochenende gegen Hansa Rostock doch endlich der langersehnte erste Saisonsieg. Mit nun fünf Punkten stehen die Thüringer zwar immer noch weit abgeschlagen am Tabellenende, doch wissen sie nun zumindest, dass sie auch gewinnen können. Über Schönspielerei ist Trainer Rico Schmitt dabei schon weit hinaus und forderte von seinem Team vor der Partie: "Härte, Einsatzfreude, Hingabe. Nur darin liegt unsere Chance, in Köln zu bestehen."

"Wenn einer etwas zu verlieren hat, dann sind wir das. Aufgrund der Tabelle sind wir am Freitag Favorit", fasste Viktorias Trainer Pavel Dotchev im Vorfeld des Spiels passend zusammen. Denn obwohl der Aufsteiger seit nunmehr sechs Runden sieglos ist, stehen die Höhenberger auf einem komfortablen achten Platz. Dennoch droht eine langanhaltende Abwärtsspirale, sollte sich Köln nicht bald wieder fangen. Da helfen auch unglückliche Fehlentscheidungen der Schiedsrichter, wie zuletzt bei der 2:4-Niederlage gegen 1860 München, nicht weiter.