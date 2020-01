45 Halbzeitfazit:

Fast über die komplette erste Halbzeit hinweg dominiert Kaiserslautern diese Begegnung gegen den 19. der Tabelle. Großaspach konzentriert sich vornehmlich auf die Defensive, schaltet dann aber nicht konsequnt genug um. Demgegenüber beißen sich die Roten Teufel immer wieder an der dichtgestaffelten Verteidigung die Zähne aus. Dennoch gab es zwei große Aufreger in der Begegnung. Zum einen missglückte Poggenberg eine Flanke so, dass sie fast zum Unglück für Lennart Grill wurde, doch das Leder senkte sich auf die Latte. Ebenso schaute Maximilian Reule hinterher, als Kraus nach einer Ecke zum Kopfball kam und den Ball ans Lattenkreuz setzte. Für Lautern gilt es jetzt, den Druck weiter zu erhöhen und mehr Ballaktionen innerhalb des gegnerischen Sechzehners zu kreieren. Dagegen muss Großaspach mehr Anspielstationen auf dem Weg nach vorne schaffen, um die Defensive zu entlasten.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Janik Bachmann (1. FC Kaiserslautern)

Auch Großaspach will kontern, aber das unterbindet Bachmann mit einem taktischen Foul.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Plötzlich kontert Lautern über Skarlatidis! Nach einer Ecke schalten die Gastgeber blitzschnell um. Rechts am Strafraum bekommt der Zehner den Ball zugespielt und zieht direkt ab. Reule reagiert aber wunderbar und pariert den satten Abschluss.

43 Aus dem Spiel heraus bleibt die Begegnung aber ereignisarm und Chancen eher Zufallsprodukte. Allmählich nähert sich auch der Pausentee, der beiden Teams bei starkem Regenfall guttun würde.

40 Deutlich ungefährlicher ist die nächste Ecke, die Reule zwar weit hinausfaustet, aber nicht weit genug für Sickinger, der den Ball aus gut 35 Metern direkt nimmt. Mit viel Effet fliegt das Leder auf die Tribüne.

37 Kraus trifft das Lattenkreuz! Der hochgewachsene Innenverteidiger läuft bei einer Ecke zum ersten Pfosten, steigt hoch und köpft die Kugel zu genau in Richtung Winkel. Laut donnert das Aluminium, während der Ball aus der Gefahrenzone prallt.

36 Mit beiden Armen zieht und hakt Niklas Sommer am Rücken seines Gegenspielers, bis er das Foul gegen sich gepfiffen bekommt. Langsam muss der Außenverteidiger aufpassen, dass er nicht früh Rot sieht.

34 Kühlwetter kriegt den Pass auf Skarlatidis nicht durchgesteckt, aber ihm springt das Spielgerät direkt wieder vor die Füße. Da fackelt er nicht lange, legt sich das Leder auf den rechten Fuß und zieht aus halblinker Position ab. Nur knapp segelt der Ball übers Tor.

32 Gelbe Karte für Carlo Sickinger (1. FC Kaiserslautern)

Der Kapitän von Kaiserslautern kommt zu spät in den Zweikampf und sieht nun auch die erste Gelbe Karte für die Heimmannschaft.

31 Auf die Latte springt der Ball nach einer Flanke von Dan-Patrick Poggenberg! Der rutscht ihm komplett ab und Grill bleibt fast schon fahrlässig cool. Seelenruhig schaut er zu, wie die Kugel über ihm aufs Gebälk und von da ins Toraus fliegt.

30 Bei der anschließenden Ecke wird der Keeper im Fünfmeterraum angegangen, weshalb es mit einem Freistoß für die SG weitergeht.

29 Die Kugel flickt direkt aufs Tor. Nicht Pick sondern Hendrick Zuck zieht das Leder über die Mauer, aber zu zentral auf Maximilian Reule, der den Ball mit beiden Händen übers Tor schlägt.

28 Jetzt vielleicht über einen Freistoß, den sich Pick direkt am rechten Strafraumeck zurechtlegt. Untedessen bekommt Röttger eine kleine Ermahnung.

26 Zum zweiten Mal wird Grill geprüft und wieder ist es eine lange Flanke, die der junge Torhüter vor Matthias Morys abfangen muss. Damit hat er keine Probleme.

25 Gelbe Karte für Dennis Slamar (SG Sonnenhof Großaspach)

Bevor doch einmal Tempo hereinkommt, zieht Slamar mit Nachdruck am Trikot seines Gegenspielers, womit er sich den Gelben Karton verdient.

23 Mittlerweile treten auch die Roten Teufel das Gaspedal nicht mehr ganz durch. Das Spiel pendelt zwischen Mittellinie und dem Strafraum der Gäste, ohne wirklich an Tempo aufzunehmen.

20 Pick schnappt sich im Rückwärtsgang den Ball an der Strafraumgrenze von Julian Leist und dreht sich dann am Sechzehnereck. Sein Schuss aus der zweiten Reihe verfehlt das Ziel allerdings um einige Meter. Aber es ist zumindest mal ein Abschluss.

19 Es kehrt wieder etwas Ruhe ein ins Spiel, weil Großaspach in aller Ruhe von hinten aufbauen darf. Dort strahlen sie aber auch noch keine Gefahr aus. Lautern kontrolliert diese Partie sowohl mit als auch ohne Ball.

17 Mehrere Male konnten die Gäste erst im eigenen Strafraum klären. Kaiserslautern knabbert an der Führung, an klaren Chancen mangelt es dennoch.

15 Großaspach präsentiert sich kämpferisch und wirft sich oft in die Zweikämpfe. Bislang sind sie dabei noch ein bisschen zu aggressiv, weswegen sie viele Fouls gegen sich gepfiffen bekommen.

13 Kurz darauf fliegt schon die nächste Flanke durch den Sechzehner der Schwaben, die für Pick allerdings ein Tick zu hoch ist.

12 Konterchance für die Lauterer, die sie dann aber nicht richtig ausspielen. In der Drei-gegen-Zwei-Situation spielt Skarlatidis den Fehlpass.

10 Mit der ersten Chance übernehmen die Pfälzer die Spielkontrolle und legen sich den Gegner zurecht. Der ist allerdings gut eingestellt und schließt erfolgreich die Lücken.

7 Erneut kommt Sommer nicht hinterher, sodass Florian Pick vom linken Strafraumrand in die Mitte flanken kann. Die Kugel rutscht ihm aber so ab, dass sie für Reule im Tor gefährlich wird. Mit einem guten Reflex lenkt der Keeper das Leder über die Latte.

7 Gelbe Karte für Niklas Sommer (SG Sonnenhof Großaspach)

An der Mittellinie geht Sommer eindeutig zu hart in den Zweikampf und nimmt seinen Gegenspieler mit beiden Beinen in die Zange.

6 Die Gastgeber versuchen sich bis hierhin eher am schnellen Umschaltspiel. Einen langen Pass in die Spitze kann Christian Kühlwetter noch nicht verwerten. Ihm verspringt die Kugel bei der Annahme.

4 So endet die Ballbesitzphase auch mit einem Stürmerfoul von Neuzugang Kamer Krasniqi.

3 Lautern schaut sich erstmal an, was der Dorfklub mit dem Ball so alles anfangen kann. Gefährlich über die Mittellinie hinaus kommt Großaspach bis hierhin aber nicht.

1 Zum ersten Mal fliegt eine Flanke durch den Strafraum der Roten Teufel. Doch der lange Ball aus dem Halbfeld ist eine leichte Beute für Lennart Grill.

1 Die Gäste stoßen an. Die Kugel rollt.

1 Spielbeginn

Die Musik hallt durchs Stadion. Aus dem Ländle sind ein paar Fans mit auf den Betzenberg gereist, der die Fankurve hinterm Tor zumindest gefühlt komplett ausfüllt. Derweil betreten beide Teams das Feld. Gleich geht es los.

Im Übrigen ist ein Blick auf die neue Trainerkonstellation der SG Sonnenhof-Großaspach interessant. Nach der Entlassung von Oliver Zapel wurde nicht nur Cheftrainer Mike Sadlo verpflichtet, denn ihm steht Heiner Backhaus ebenbürtig zur Seite. Dabei wird Backhaus vermutlich sogar den aktiveren Part während des Spiels übernehmen.

Schiedsrichter der heutigen Partie ist der 29-jährige Justus Zorn, der seit inzwischen viereinhalb Jahren in der dritten Liga pfeift. Ihm stehen für diese Partie Mario Hildenbrand und Fabian Schneider mit den Fahnen in der Hand zur Seite.

Im Gegensatz dazu wirft Mike Sadlo die volle Rotationsmaschine an und scheint in der Winterpause eine komplett neue Elf gefunden zu haben. Lediglich Torwart Maximilian Reule, Julian Leist, Dan-Patrick Poggenberg und Panagiotis Vlachodimos stehen im Vergleich zum Unentschieden gegen Tabellenführer MSV Duisburg noch in der Startaufstellung. Ansonsten rücken Niklas Sommer, Dennis Slamar, Kamer Krasniqi, Onur Ünlücifci, Timo Röttger, Nicolas Jüllich und Matthias Morys ins Team. Außenverteidiger Ken Gipson fehlt rotgesperrt.

Nach der langen Pause sieht Lautern-Coach Boris Schommers nur wenig Grund zu wechseln. Im Vergleich zum 1:1 in Unterhaching muss lediglich Timmy Thiele auf der Bank platznehmen. Für den Neuner startet Simon Skarlatidis. Wie bereits erwähnt, muss auch der ehemalige Regensburger Alexander Nandzik erstmal zuschauen. Sein Pendant Çiftçi fehlt aufgrund muskulärer Probleme ebenso wie die Langzeitverletzten Lukas Spalvis und Dylan Esmel.

Dagegen sollen die Transfers bei den Schwaben aus Großaspach den akuten Negativlauf beenden. Der neue Trainer auf der Bank, Mike Sadlo, baut entsprechend auch gleich Šverko und Morys in die Startelf ein. Damit sollen der erste Sieg nach sechs sieglosen Spielen in Folge und der Anschluss an die Nichtabstiegsplätze her. Durch das Münsteraner 2:1 in Jena ist der Dorfklub inzwischen auf Rang 19 abgerutscht. Doch zumindest das Unentschieden zwischen der Viktoria Köln und dem Chemnitzer FC spielten der SG in die Karten. Mit einem Sieg heute stünde Sonnenhof-Großaspach nur noch zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Für die Gastgeber sollen die Neuzugänge vor allem den jüngsten Trend fortsetzen, wenn auch nur Nandzik schon für einen Kaderplatz bereit ist. Seit sechs Pflichtspielen ist Lautern ungeschlagen. Vor dem jüngsten Unentschieden gegen den Aufstiegskandidaten Unterhaching gewann der 1. FCK fünfmal in Folge. Und auch in den Testspielen präsentierten sich die Pfälzer stark mit deutlichen Siegen über den FC Aarau, MTK Budapest und dem FK Pirmasens.

Seit über fünf Wochen warten Lautern und Großaspach auf ein Pflichtspiel. Die lange Winterpause haben sie mit intensivem Training, Testspielen und auch mit Transferaktivitäten gefüllt. So spielten beide Teams jeweils drei Freundschaftsspiele und tüteten drei Neuzugänge ein. Die Roten Teufel begrüßen Hikmet Çiftçi, Alexander Nandzik und Jan-Ole Sievers im Kader. Beim "Dorfklub" sind Marin Šverko, Matthias Morys und Kamer Krasniqi neu dazugekommen.