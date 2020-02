56 Pourie trifft für Braunschweig!

54 Und defensiv stehen die Gäste bis hierhin einwandfrei. Ob das nun an Braunschweig liegt oder an mangelnder Kreativität der Gastgeber, sei mal dahingestellt.

51 Die Zebras bleiben zumindest mal im Ballbesitz. Die Eintracht sieht aber auch überhaupt keinen Grund irgendein Risiko einzugehen und verlässt sich auf mögliche Konter.

49 In der Mitte geht ein jemand zu Boden, ohne einen Elfmeter zu bekommen. Ansonsten ist die Ecke nicht erwähnenswert.

48 Kijewski verlängert eine Flanke zur Ecke für Duisburg.

46 Ohne Wechsel geht es in den zweiten Durchgang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Es ist keine schöne Partie in Duisburg, in der die Zebras viel Ballbesitz haben und wenig mit diesem anzufangen wissen. Erst nach knapp 40 Minuten taute die Offensive etwas auf und Albutat hatte nach einem Eckstoß sogar die 100-prozentige Chance zur Führung. Die nutzte er allerdings nicht, sodass alles auf ein 0:0 zur Pause hindeutete. Doch in der 44. Minute schockten die bis dahin absolut ungefährlichen Gäste aus Braunschweig alle Anhänger der Zebras, als ein Freistoß aus dem Mittelfeld auf den eingewechselten Ziegele durchrutschte und der eiskalt vollendete. Jetzt müssen die Duisburger mehr Kreativität und Tempo ins letzte Drittel bringen, während Braunschweig weiter so verteidigen kann, aber seine Konteransätze besser ausspielen muss.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Tooor für Eintracht Braunschweig, 0:1 durch Robin Ziegele

Wo zum Teufel kommt das denn her? Die Eintracht bekommt 40 Meter vor dem Tor einen Freistoß zugesprochen, den Niko Kijewski in den Strafraum flankt. Petar Slišković tritt an der Strafraumgrenze am Ball vorbei und dahinter vollendet Ziegele mit einem Seitfallzieher ins linke Eck.

41 Albutat aus fünf Metern! Die darauffolgende Ecke fliegt auf den Kopf des vollkommen freistehenden Albutat. Der köpft aufs rechte Eck, verfehlt das Ziel aber um wenige Zentimeter. Das muss die Führung sein!

41 Ganz wichtige Grätsche von Robin Becker! Stoppelkamp sieht im toten Winkel irgendwie den mitgelaufenen Mickels und schickt ihn steil in den Strafraum. Bevor der Linksaußen einschieben kann, geht aber Becker noch dazwischen.

40 Das war dann ein bisschen überhastet von Mickels, der ähnlich wie zuvor Engin das Leder abgelegt bekommt. Er trifft den Ball satter, doch auch dieser fliegt übers Tor.

38 Engin hat die Chance! Albutat legt ein Zuspiel von Stoppelkamp ab, sodass Engin freistehend aus 16 Metern abschließt. Doch die Kugel rutscht ihm über den Spann und fliegt über den Querbalken.

37 Gelbe Karte für Bernd Nehrig (Eintracht Braunschweig)

Der Kapitän sieht die fünfte Gelbe Karte der Saison, weil er einen Duisburger Freistoß blockiert. Das war eher unnötig.

35 Zumindest mal wieder eine Art Offensivaktion, doch die flache Flanke von rechts findet keinen Duisburger in der Mitte und rollt ungefährlich ins Toraus.

32 Bei den Braunschweiger Kontern muss sich meist ein Offensivspieler gegen drei bis vier Verteidiger durchsetzen. So wird das natürlich auch nichts.

31 Egal wer da vorne nun rumläuft. Höchstens Stoppelkamp hat mal eine ansprechende Idee, aber von beiden Seiten kommt offensiv viel zu wenig.

30 Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Robin Ziegele

30 Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Benjamin Kessel

28 Für den Verteidiger geht es nicht weiter. Er schüttelt den Kopf und Ziegele macht sich bereit.

27 Jetzt bleibt Benjamin Kessel auf dem Rasen liegen und fordert medizinische Hilfe an.

25 Etwas mehr als 20 Meter vor dem Tor legt sich Pourie das Leder zum Freistoß hin. Der Winter-Neuzugang läuft an und hämmert das Ding in die Mauer.

24 Nächste Schusschance für den MSV. Stoppelkamp legt die Kugel links raus auf Mickels, dessen Distanzschuss allerdings früh geblockt wird.

22 Duisburg bleibt aber dran! Jetzt ist Stoppelkamp zentral vor dem Strafraum frei. Der Ball springt ihm etwas zu nah an den Körper, weshalb er aus 20 Metern den Schlenzer versucht, der knapp am rechten Pfosten vorbeisegelt.

22 Die Ecke fliegt scharf auf den ersten Pfosten, wird aber zur nächsten Ecke abgeblockt. Die ist dann ungefährlich.

21 Zumindest mal ein Abschluss aus der zweiten Reihe, den sich Stoppelkamp in halblinker Position nimmt. Der wird zur Ecke abgefälscht.

21 Es ist ein schmaler Grat zwischen brotlosem Ballbesitz und bestimmender Spielkontrolle. Die Zebras sind bis dato eher brotlos unterwegs.

18 Stoppelkamp bleibt nach einem Zweikampf vor dem Braunschweiger Strafraum liegen, bei dem Bernd Nehrig den Fuß draufhält. Alt ahndet die Aktion aber nicht, zumal viel Ball im Spiel war.

15 Im Großen und Ganzen bleiben jedoch die Meidericher am Ball und bringen damit Ruhe ins eigene Spiel. Eine Flanke von rechts ist zu hoch für Mickels.

13 Auch die Gäste sammeln inwzischen erste Ballbesitzphasen, die nicht in erfolgreichen Abschlüssen münden. Beiden Mannschaften ist die defensive Stabilität zu Beginn sehr wichtig.

12 Den nächsten Ball bringt Slišković aufs Tor, indem er eine lange Flanke mit dem Hinterkopf verlängert. Das stellt keine Gefahr für die Eintracht dar. Fejzić fängt die Kugel sicher.

10 Leroy-Jacques Mickels hat den ersten Abschluss für Duisburg, doch sein Kopfball aus kurzer Distanz entwickelt zu wenig Druck aufs Tor. So kann Fejzić das Leder locker parieren.

8 Die Zebras leisten sich noch mehr Fehler im Aufbauspiel, die nur ungestraft bleiben, weil der Weg nach vorne für die Eintracht zu lang ist.

6 Dagegen zieht sich Braunschweig weiter zurück und sucht sein Glück über Konter. So wird auch Marvin Pourie durch eine Flanke von rechts zum ersten Mal im Sechzehner eingesetzt, doch im Fallen trifft er die Kugel nicht richtig.

5 Beim MSV ist früh abzusehen, dass sie mit Tempo nach vorne und trotz des tiefstehenden Gegners auch in den Strafraum eindrigen wollen. Bislang bekommen das die Löwen aber gut verteidigt.

4 Auch Jasmin Fejzić spielt zum ersten Mal den Ball. Dabei handelt es sich aber nur um einen Abstoß nach einem Duisburger Fehlpass.

2 Und Leo Weinkauf darf seinen ersten Ballkontakt genießen, indem er eine zu lang geratene Flanke aus dem Halbfeld sicher abfängt.

1 Petar Slišković gönnt sich direkt mal ein sehr hartes Einsteigen. Das wird von Patrick Alt allerdings vorerst nur mit einigen Worten geahndet.

1 Los geht die wilde Fahrt!

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften sammeln sich im Spielertunnel. Die Stimmung unter dem Duisburger Flutlich ist gut. Es dauert nicht mehr lange.

Geleitet wird die heutige Partie von Patrick Alt. Der Schiedsrichter aus Heusweiler hatte in dieser Saison schon einmal sein Vergnügen mit dem BTSV, als dieser in Münster nur Unentschieden spielte. Unterstützt wird Alt von den Linienrichtern Christian Ballweg und Jan Dennemärker.

Marco Antwerpen hat ebenfalls an seiner Anfangsformation gebastelt, verzichtet dementsprechend auf Steffen Nkansah und den angeschlagenen Danilo Wiebe. Dazu sitzt Yari Otto vorerst nur auf der Bank. Für das Trio starten Bernd Nehrig, Mike Feigenspan und der frischgebackene Vater Felix Burmeister.

Nach dem jüngsten 4:1 gegen Münster muss Torsten Lieberknecht in der Innenverteidigung rotieren, da Marvin Compper mit einem Muskelfaserris ausfällt. Für ihn startet Lukas Boeder. Außerdem muss Lukas Scepanik vorerst auf der Bank platznehmen. Dafür darf Leroy-Jacques Mickels von Beginn an ran.

Die Aufstellungen haben beide Teams bereits bekanntgegeben. Im Spielschema könnt ihr sie abrufen.

Dass es gegen die Zebras ebenfalls schwer wird, zeigt schon ein ein Blick auf das Hinspiel und das bislang einzige Duell zwischen beiden Clubs in der 3. Liga. Anfang August gewann der MSV nämlich überzeugend und letzten Endes auch deutlich mit 0:3. Damals saß in Christian Flüthmann noch ein anderer Trainer auf der Trainerbank der Eintracht, doch die Ansage war deutlich und dürfe auch bei Antwerpen angekommen sein.

Die gute Laune trüben möchte Löwen-Coach Marco Antwerpen und damit auch den eigenen Negativtrend beenden. Denn ebenso wie Duisburg teilte sich Braunschweig in drei der letzten fünf Spiele die Punkte, doch im Gegensatz zum Tabellenführer verlor die Eintracht die anderen beiden Begegnungen. In das neue Jahr ist Braunschweig mit einer Klatsche bei 1860 und dem jüngsten 1:1 gegen den Tabellenletzten aus Jena ebenfalls sehr ernüchternd gestartet.

Seit immerhin fünf Spieltagen ist der Meidericher SV nun schon wieder ungeschlagen und durchbrach mit einem klaren 4:1 in Münster auch die 270-minütige Unentschieden-Serie. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt somit weiterhin vier Punkte und über Duisburg scheint die Sonne. So freuen sich auch Torsten Lieberknecht und dessen Co-Trainer Darius Scholtysik auf das Wiedersehen mit dem Ex-Club, den sie 2013 überraschend in die erste Bundesliga geführt hatten.