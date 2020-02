43 Kurz vor der Pause haben die Aspacher Blut geleckt. Panagiotis Vlachodimos dringt über links in den Sechzehner ein und bleibt aus spitzem Winkel an André Weis hängen. Aus Frust muss die Werbebande dran glauben.

41 Sebastian Bösel verbucht immerhin den ersten Abschluss! André Weis kann den zu unplatzierten Distanzschuss aber sicher aufnehmen.

40 Großaspach hat mittlerweile wieder etwas besser in die Begegnung gefunden. Eine klare Torchance steht aber weiterhin nicht zu Buche.

38 Auf rechts holt Ken Gipson gegen Simon Handle die nächste Ecke heraus. Im Rückraum kommt Morys an den Ball, schirmt ihn gekonnt ab und hält drauf. Das Leder rauscht aber einen Meter drüber und einen Meter vorbei.

36 Matthias Morys zieht mal das Tempo an und dringt über links in den Sechzehner ein, wird aber zur Ecke geklärt. Das ist bereits eine der gefährlichsten Offensivaktionen der Aspacher im bisherigen Spielverlauf.

36 Gelbe Karte für Kai Klefisch (Viktoria Köln)



34 Viktoria hat nun wieder das Zepter in die Hand genommen. Bei einem Pass in die Tiefe steht Albert Bunjaku nur haarscharf im Abseits.

32 Was macht der Marin Šverko denn da? Von der linken Strafraumkante flankt der Außenverteidiger die Kugel um ein Haar in den eigenen Kasten. Die Bogenlampe segelt knapp am langen Eck vorbei.

30 Julian Leist lädt die Hausherren mit einem Fehlpass ein. Steven Lewerenz flankt von rechts flach in den Rückraum, wo Albert Bunjaku das Leder aber auf die andere Rheinseite jagt!

29 Nach Einwurf von links versucht Panagiotis Vlachodimos an der Strafraumkante, die Kugel per Fallrückzieher ins Zentrum flanken. Das Spielgerät landet aber direkt im Toraus.

26 Mittlerweile fehlt allerdings auch den Hausherren die Genauigkeit, weshalb die Partie gerade ein wenig vor sich hinplätschert. Ein Steckpass von Mike Wunderlich auf Albert Bunjaku kommt nicht an.

24 Hinten brennt derzeit aber überhaupt nichts an. Aspach kommt kaum in Ballbesitz und agiert in den wenigen Momenten jenseits der Mittellinie sehr uninspiriert.

21 Die Kölner müssen sich fast vorwerfen, dass sie zu wenig aus den sich ihnen bietenden Räumen machen. Lewerenz darf von rechts unbedrängt flanken, allerdings fehlt der Abnehmer im Zentrum.

19 Ein weiterer leichtfertiger Ballverlust der Gäste leitet den nächsten Angriff der Dotchev-Elf ein. Diesmal lässt sich Steven Lewerenz aber zu weit nach außen abdrängen.

17 Eine gute Viertelstunde ist gespielt, Viktoria führt bereits zu diesem Zeitpunkt völlig verdient. Die Domstädter beweisen die reifere Spielanlage und wirken überhaupt nicht wie ein Abstiegskandidat.

15 Im Nachgang wird es gefährlich. Mike Wunderlich darf die Kugel noch einmal reinbringen und findet den Schädel von Dominik Lanius, der gerade noch am Kopfball gehindert wird.

14 Viktoria kombiniert sich wieder nach vorne. Nach Seitenwechsel von André Dej holt Lewerenz auf rechts eine Ecke heraus.

12 Nun greifen die Gäste an, bei ihnen geht es aber längst nicht so flüssig nach vorne. Eine flache Vlachodimos-Hereingabe von links wird schon am ersten Pfosten abgefangen.

10 Besser hätte sich Steven Lewerenz sein Startelfdebüt für die Viktoria nicht erträumen können. Der frühere Kieler setzt schon in der Anfangsphase viele Akzente.

8 Tooor für Viktoria Köln, 1:0 durch Steven Lewerenz

Die Hausherren kombinieren sich bildschön von den Abstiegsrängen. Simon Handle dringt durch Doppelpässe mit Mike Wunderlich und Albert Bunjaku über den linken Flügel vor und hat nach seinem Sprint noch das Auge für den am rechten Strafraumrand lauernden Steven Lewerenz, der das Leder gefühlvoll über den Keeper hebt!

6 Viktoria übernimmt nun die Initiative. André Dej zieht aus der zweiten Reihe ab, Maximilian Reule geht auf Nummer sicher und lenkt das Leder mit den Fingerspitzen über die Latte!

5 Beide Teams gehen keineswegs gehemmt in das Sechs-Punkte-Spiel. Vom hohen Druck ist in den Anfangsminuten nichts zu spüren.

3 Auf der anderen Seite zappelt die Kugel bereits im Netz! Nach Ballverlust von Kamer Krasniqi schalten die Hausherren blitzschnell um. Albert Bunjaku taucht frei vor dem Kasten auf und schiebt ein, steht aber deutlich im Abseits.

2 Doch es sind die Gäste, die von Beginn an mutig nach vorne spielen. Ein Steckpass auf Matthias Morys wird gerade noch abgefangen.

1 Nun pfeift Schiedsrichter Patrick Hanslbauer die Partie an. Viktoria hat Anstoß!

1 Spielbeginn

Beide Teams laufen aufgrund der Geschehnisse in Hanau mit Trauerflor auf. Auch eine Schweigeminute wird eingehalten.

Im Vergleich zum vergangenen Spieltag nimmt Pavel Dotchev zwei personelle Veränderungen vor: Kai Klefisch und Steven Lewerenz sind für Hamza Saghiri und Michael Seaton von Beginn an dabei. Bei den Aspachern rückt Dennis Slamar für den gesperrten Kai Gehring in die Abwehrkette.

Das Hinspiel Mitte August endete mit einem 3:0-Auswärtssieg der Domstädter. Albert Bunjaku, Simon Handle und Mike Wunderlich waren in Aspach für die Tore verantwortlich.

Was Dotchev wohl nicht weiß: Großaspach hat in Freitagsspielen eine hervorragende Bilanz vorzuweisen, blieb zuletzt sieben Mal zum Wochenendstart ungeschlagen. Sechs Siege und ein Remis stehen am fünften Tag der Woche zu Buche. Viktoria fuhr in den bisherigen Drittliga-Freitagspartien zwei Unentschieden und eine Niederlage ein.

Sein Gegenüber Pavel Dotchev ist sich der Favoritenrolle seines Teams deutlich bewusst: "In diesem Spiel ist der Druck bei uns höher als bei Großaspach, weil wir die Favoriten sind. Es ist wichtig, dass wir die anderen Mannschaften unter Druck setzen, weil wir schon am Freitag spielen. Das wäre eine tolle Sache."

Bei der Niederlage gegen Hansa saß bereits Interimscoach Markus Lang auf der Bank. Das Trainergespann Mike Sadlo/Heiner Backhaus war zuvor nach nur drei Partien freigestellt worden. Lang zeigte sich vor der heutigen Begegnung optimistisch: "Wir wissen, dass es ein besonders schweres Spiel unter Flutlicht wird, aber fiebern dieser Partie auch mit großer Vorfreude entgegen. Wir können das packen, das muss allen bewusst sein und dafür werden wir alles geben."

Sonnenhof Großaspach kam deutlich schlechter aus der Winterpause. Einem torlosen Remis in Kaiserslautern folgten gegen die Würzburger Kickers die mit 0:6 höchste Niederlage der eigenen Drittliga-Geschichte, ein 1:2 bei Uerdingen und eine 0:1-Heimpleite gegen Hansa Rostock. Bis zum ersten Nicht-Abstiegsplatz sind es bereits zehn Punkte.

Viktoria Köln hat nach einem abwechslungsreichen Start in das neue Fußballjahr die deutlich besseren Karten im Rennen um den Klassenerhalt. Der 3:4-Sieg beim HFC sowie die Unentschieden in Chemnitz (2:2) und zuletzt in Haching (1:1) sorgten dafür, dass der Abstand zum rettenden Ufer derzeit nur zwei Punkte beträgt. Einzig im letzten Heimspiel gegen Bayern II setzte es eine 2:4-Niederlage.