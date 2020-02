12 Stiller und Köhn stehen bereit. Ersterer zieht durch und schlägt die Kugel in die Mauer. Da war mehr drin!

11 Jetzt aber eine hervorragende Freistoßchance für die Roten. Tuma foult seinen Gegenspieler direkt am Strafraumrand in zentraler Position. Das ist vielleicht schon ein Tick zu nah am Tor.

10 Nach zehn Minuten haben sich die Gastgeber vom frühen münchner Druck befreit und spieln sich selbst mal vorne fest. Allerdings fehlt es noch am letzten Pass.

8 Es sollen die Konter sein bei den Sachsen, womit sie auch einen Freistoß gut 27 Meter vor dem Tor herausholen. Der gefoulte Garcia tritt selbst an, schlägt eine Flanke ins Zentrum, wo Köhn allerdings klärt.

6 Die Bayern starten hier eindeutig besser in die Partie. Das Spiel findet fast nur in der Chemnitzer Hälfte statt.

4 Die erste Ecke führt direkt zur Zweiten. Die wiederum wird etwa 20 Meter vor das Tor geschlagen, damit Derrick Köhn volley abziehen kann, das Leder aber total verzieht.

3 Woo-yeong Jeong findet zum ersten Mal rechts Platz, nachdem Reddemann am Ball vorbeitritt. Beim Abschluss wird der Winkel dann etwas spitz, weshalb Jakub Jakubov den hohen Schuss zur Ecke klären kann.

1 Los geht die wilde Fahrt!

1 Spielbeginn

Schon betreten sie den Rasen. Wie gesagt, mit ganz kurzer Verzögerung beginnt die Partie. Lange dauert es nicht mehr.

Für Viele ist sicher auch interessant, dass beide Teams in Aktions-Shirts auflaufen werden, um sich mit Leroy Kwadwo von den Würzburger Kickers zu solidarisieren, der am vergangenen Spieltag fremdenfeindlich beleidigt wurde. Außerdem wird auch hier vor dem Anpfiff eine Schweigeminute aufgrund der Ereignisse in Hanau abgehalten.

Das Spiel leiten wird heute Dr. Riem Hussein aus Bad Harzburg. Bei ihren bisherigen fünf Drittliga-Einsätzen der Saison hatte die Apothekerin noch nichts mit Chemnitz oder München zu tun. Ihr assistieren André Schönheit und Jost Steenken.

Auch Glöckners Gegenüber Sebastian Hoeneß freut sich über zwei Rückkehrer. Leon Dajaku ist nach muskulären Problemen in der Vorwoche wieder einsatzbereit, während Woo-yeong Jeong vom südkoreanischen Triumph bei der AFC U23-Championship zurückgekehrt ist. Für das Duo rotieren Maximilian Welzmüller und Joshua Zirkzee hinaus.

Für das heutige Spiel stehen Chemnitz' Cheftrainer Patrick Glöckner zwei wichtige Spieler wieder zur Verfügung. Sowohl Sören Reddemann als auch Philipp Hosiner stehen nach abgesessener Gelbsperre wieder in der Startelf und ersetzen Lennard Maloney und Tarsis Bonga, die vorest auf der Bank sitzen.

Das Hinspiel zwischen Chemnitz und München endete mit einem torreichen 2:2. Dabei drehten beide Mannschaften nach einer torlosen ersten Hälfte richtig auf. Chemnitz ging früh in Führung, musste aber direkt den Ausgleich und kurz darauf auch den Rückstand schlucken. Die Sachsen blieben aber am Ball und erarbeiteten sich schließlich in der 85. Minute den Ausgleich. Damit könnte Bayerns Zweite heute sicher auch ganz gut leben, den Sachsen wäre ein Sieg sicherlich deutlich lieber.

Auch die Bayern schielen immer wieder verlegen nach unten, haben sich durch die vier Siege aber vorerst im Mittelfeld etabliert. Zuletzt gelang gegen den Halleschen FC ein überragendes 6:1, der den höchsten Sieg der Münchner Drittliga-Historie darstellt. Die vier Erfolge in Folge bedeuten ebenfalls einen Rekord für Bayerns Amateure, der für Schwung gegen Chemnitz sorgen soll. Nie gewann die Zweitvertretung des FCB in der 3. Liga vier Spiele hintereinander

Der CFC kommt aus einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden gegen den direkten Konkurrenten aus Magdeburg, bei dem sie erst spät den Ausgleich schlucken mussten. Aber nach dem Sieg Viktoria Kölns am Wochenende stehen die Sachsen trotz der guten Serie weiterhin unter Druck. Denn nun muss ein Sieg her, um die Abstiegsränge wieder zu verlassen.

Wenn man zu einem Spitzenspiel der 3. Liga ruft, erwartet man vielleicht nicht Chemnitz und München. Schon gar nicht erwartet man den 11. und 17. der Tabelle. Aber eben diese beiden Teams führen die 2020er Jahrestabelle an und sind dabei ungeschlagen. Die Zweitvertretung des FC Bayern hat noch keinen einzigen Punkt abgegeben, während Chemnitz zwei Siege und zwei Unentschieden einfuhr. Und heute Abend wollen beide Teams ihre Serien aufrechterhalten.