65 Einwechslung bei TSV 1860 München: Prince Owusu

65 Auswechslung bei TSV 1860 München: Noel Niemann

65 Mittlerweile bietet sich ein offener Schlagabtausch! Erst kontern die Löwen über Noel Niemann, doch holen sich die Gäste den Ball und setzen den schnellen Sirlord Conteh in Szene. Aus 20 Metern verzieht der eingewechselte Angreifer aber völlig.

64 Wie schon beim Führungstreffer wird es durchaus gefährlich. Die Kugel segelt knapp an mehreren Mitspielern vorbei und landet im Rückraum bei Noel Niemann, der aber entscheidend bei seiner Direktabnahme gestört wird.

63 Der Versuch aus halblinker Position bleibt in der Mauer hängen. Immerhin springt ein Eckball heraus.

62 Gelbe Karte für Jürgen Gjasula (1. FC Magdeburg)

Jetzt muss der Ausgleichsschütze hinten aushelfen und holt Dennis Dressel von den Beinen. Efkan Bekiroglu steht zum Freistoß bereit.

61 Der Ausgleich ist zu diesem Zeitpunkt gar nicht mal unverdient, die Sachsen-Anhalter erwischten den besseren Start in die zweite Hälfte.

60 Tooor für 1. FC Magdeburg, 1:1 durch Jürgen Gjasula

Der Routinier schiebt nicht sonderlich platziert in die rechte Ecke ein! Marco Hiller war bereits auf dem Weg in die andere Richtung.

59 Gelbe Karte für Marco Hiller (TSV 1860 München)

Es gibt Elfmeter für den FCM! Von der rechten Strafraumkante versucht Sören Bertram, den herauseilenden Marco Hiller zu überlupfen. Der Heber geht daneben, doch Bertram wird von Hiller umgerannt und holt den Strafstoß raus!

59 Sören Bertram versucht es mit einem strammen Direktversuch, bleibt aber umgehend hängen.

58 Auf der Gegenseite zieht Sören Bertram gegen zwei Mann ein Foul. Es gibt Freistoß aus rund 20 Metern und zentraler Position.

56 1860 kontert! Die Münchner Löwen spielen den Gegenangriff wunderschön aus. Noel Niemann legt durch die Schnittschnelle rüber zum an der rechten Strafraumkante lauernden Sascha Mölders, der das Leder in das lange Eck schlenzt. Doch der frühere Duisburger steht recht deutlich im Abseits!

55 Der FCM bleibt nach dem Pausentee die etwas bissigere Mannschaft. Sören Bertram dringt über rechts in den Sechzehner ein und wird nicht entscheidend angegriffen, bleibt aber mit seinem Schuss hängen.

54 Gelbe Karte für Efkan Bekiroglu (TSV 1860 München)

Es bleibt ruppig. Für ein taktisches Halten gegen Marcel Costly wird auch Efkan Bekiroglu verwarnt.

53 Gelbe Karte für Sirlord Conteh (1. FC Magdeburg)

Schon nach weniger als acht Minuten auf dem Feld holt sich Sirlord Conteh den gelben Karton ab.

51 Es wird tatsächlich brandgefährlich! Jürgen Gjasula zirkelt die Kugel direkt und scharf auf das lange Eck. Marco Hiller kann gerade noch abtauchen und zum Eckball klären!

50 Der FCM spielt nun engagierter nach vorne. Marcel Costly zieht mit einer Körpertäuschung auf der linken Außenbahn einen vielversprechenden Freistoß.

48 Doch den ersten gefährlichen Vorstoß verbuchen die Hausherren! Vom rechten Flügel schlenzt Stefan Lex die Kugel gefühlvoll in den Rückraum, wo Tim Rieder zur Direktabnahme ansetzt. Sein Versuch ist aber zu lasch und unpräzise.

46 Pele Wollitz nimmt schon zur Pause einen Doppelwechsel vor. Für den wirkungslosen Anthony Roczen und den bereits verwarnten Björn Rother kommen Christian Beck und Sirlord Conteh in die Partie und bilden wohl eine Doppelspitze.

46 Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Sirlord Conteh

46 Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Björn Rother

46 Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Christian Beck

46 Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Anthony Roczen

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach einem chancenarmen ersten Durchgang steht es 1:0. Die Münchner Löwen erzielten den bislang einzigen Treffer per Standard, nach Ecke von rechts lenkte Aaron Berzel einen Kopfball vom früheren Magdeburger Dennis Erdmann noch entscheidend in die Maschen. Ansonsten passierte nicht viel. Vor allem der FCM agierte nach vorne sehr harmlos und muss sich im zweiten Durchgang deutlich steigern, um nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel zu rutschen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Nach vorne fehlt dem Europapokalsieger von 1974 weiterhin die Durchschlagskraft. Trotz vermehrtem Ballbesitz geht es nur sehr behäbig in das letzte Drittel.

42 Der FCM wird etwas aktiver. Nun dringt auch Rico Preißinger über rechts in den Sechzehner ein und geht zu Fall. Für einen Elfmeter reicht es aber lange nicht.

41 Gelbe Karte für Sascha Mölders (TSV 1860 München)

Für einen vehementen Einsatz ohne Aussicht auf Ballgewinn wird auch der erfahrene Angreifer verwarnt.

40 Das ist die bislang größte Chance für die Gäste! Über rechts dringt Sören Bertram mit viel Tempo in den Sechszehner ein und kommt an Dennis Erdmann vorbei. Seinen Abschluss aus spitzem Winkel hält Marco Hiller aber sicher.

39 Nun bleibt allerdings Marcel Costly nach einem Zweikampf in der gegnerischen Hälfte liegen. Nach kurzer Unterbrechung geht es für ihn weiter.

37 Gelbe Karte für Björn Rother (1. FC Magdeburg)

Für ein grobes Einsteigen im Mittelfeld holt sich Björn Rother bereits die dritte Gelbe Karte für den FCM ab.

35 Die Zuordnung hat beim Gegentreffer überhaupt nicht gepasst. Vor allem Dennis Erdmann darf am langen Pfosten nicht so frei zum Kopfball kommen, die Kugel war lange in der Luft.

33 Tooor für TSV 1860 München, 1:0 durch Aaron Berzel

Jetzt zappelt das Leder im Netz! Zwei Kopfbälle im Strafraum sind ein Tor, heißt es. Und so ist es auch in diesem Fall: Stefan Lex schlägt eine Ecke auf den zweiten Pfosten, wo Dennis Erdmann Richtung langes Eck köpft. Aaron Berzel verändert die Flugbahn aus kürzester Distanz noch leicht und lässt Morten Behrens keine Abwehrchance!

32 Die Steinhart-Hereingabe von der rechten Seite gerät allerdings viel zu lang und landet direkt im Toraus.

31 Gelbe Karte für Marcel Costly (1. FC Magdeburg)

Allerdings wird die Gangart nun härter. Marcel Costly senst nahe der Seitenlinie Herbert Paul um und verschuldet einen vielversprechenden Freistoß.

30 Spielerisch geht allerdings weiterhin nicht viel zusammen. Auch nach einer halben Stunde findet ein Groß der Aktionen im Mittelfeld statt.

27 Gelbe Karte für Claus-Dieter Wollitz (1. FC Magdeburg)

Und auch den Coach hat es in einer undurchsichtigen Szene am Spielfeldrand erwischt.

26 Gelbe Karte für Thore Jacobsen (1. FC Magdeburg)

Nach einer Freistoßentscheidung gegen sich wirft der Verteidiger die Kugel wutentbrannt auf den Boden. Tobias Fritsch zeigt sich konsequent und Jacobsen die Gelbe Karte.

25 Rico Preißinger dringt durch die Zentrale vor, sein Steilpass auf Anthony Roczen landet aber im Nirvana. Immerhin, die Sachsen-Anhalter finden mittlerweile besser in die Partie.

18 Eigentlich eine gute Freistoßposition für die Gäste. Aber Gjasulas Freistoß aus 18 Metern, halblinker Position, bleibt in der Mauer hängen.

13 Magdeburg versucht jetzt mal offensiv Akzente zu setzen, aber außer Distanzschüssen, die weit am Tor vorbeigehen, kommt nicht viel dabei rum.

10 Zehn Minuten sind gespielt. Die Löwen sind die leicht bessere Mannschaft, aber bis in den Strafraum hat es noch keines der beiden Teams geschafft.

1 Spielbeginn

Mit einem Erfolg gegen den Absteiger aus Magdeburg würde der TSV den Abstand auf den Relegationsrang auf bis zu drei Punkte verkürzen. Wie schwer das ist, zeigt allerdings ein Blick auf die Unentschieden-Könige von der Elbe. Der FCM hat in dieser Saison tatsächlich erst zweimal in der Fremde verloren und zeigt sich stets kämpferisch. Trotz inzwischen sieben sieglosen Spielen in Folge, war das jüngste 1:1 gegen Chemnitz ein Schritt nach vorne, bei dem sie sowohl spielerisch als auch kämpferisch überzeugten.

Wie bei allen anderen Vereinen gibt es auch bei 1860 München Pros und Contras. Während die Serie von elf ungeschlagenenen Spielen in Folge und der damit einhergehende Mittelfeldplatz ein klares Pro sein sollten, stellt sich der ein oder andere Zuschauer die Frage: "Was wäre wenn?" Denn dem fulminanten 4:1-Sieg zum Jahresauftakt folgten nur drei Unentschieden. Sind diese nun Zeichen gewachsener Stabilität oder hergegebene Punkte in einem immer noch möglichen Aufstiegsrennen?