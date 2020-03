44 Boere startet auf links nochmal zur Grundlinie durch und passt flach an den kurzen Pfosten. Bevor er damit einen Mitspieler findet, ist Brinkies per Fußabwehr zur Stelle.

41 An der Seitenlinie geraten Frick und Osawe aneinander. Schiedsrichter Petersen nimmt sich beide Männer zur Brust und schlichtet. Souverän gelöst.

38 Vom rechten Flügel tritt Kinsombi einen Freistoß halbrechts vor den Fünfer. Dort setzt sich Boere im Luftduell durch, drückt das Spielgerät aber per Kopf aus acht Metern deutlich drüber.

35 Der Rückstand scheint die Rot-Weißen zu beeindrucken. Uerdingen hat aktuell alles im Griff und drängt auf das 3:1. Die Gäste müssen aufpassen.

32 Mit diesem 1:2 rutscht die Enochs-Truppe unter den Strich in die Abstiegszone. Es bleibt abzuwarten, ob sie womöglich noch vor der Halbzeit eine Antwort finden.

29 Gelbe Karte für Leon Jensen (FSV Zwickau)

Jensen hält Kobiljar lange fest und tritt ihm dann auf den Knöchel. Keine Absicht, Gelb ist dennoch gerechtfertigt.

28 Tooor für KFC Uerdingen 05, 2:1 durch Christian Kinsombi

Uerdingen dreht die Partie! Osawe tankt sich über links bockstark in die Box und kann nicht gestoppt werden. Von der Torauslinie gibt er flach vor den Fünfer, wo Frick per Grätsche nicht klären kann. Der Ball trudelt an den langen Pfosten. Dort schiebt Kinsombi aus kurzer Distanz ein. Knapp hinter der Linie haut ein Gäste-Akteur die Murmel aus der Gefahrenzone. Petersen zeigt aber direkt an: Das war ein Treffer. 2:1!

27 Inzwischen geht das Remis hier in Ordnung. Nach dem guten Zwickauer Beginn sind es nun die Hausherren, die etwas besser drin sind. Dennoch muss die Defensive um Kirchhoff und Co. jederzeit aufpassen.

24 Innerhalb weniger Augenblicke erarbeiten sich die Ostdeutschen drei Freistöße nacheinander aus dem linken Halbfeld. Allein: Gefahr bringt keiner davon ein.

23 Gelbe Karte für Alexander Bittroff (KFC Uerdingen 05)



21 Für Osawe war es übrigens die erste Bude in der laufenden Saison. Letztmals traf er im Mai der vergangenen Spielzeit gegen den SV Wehen Wiesbaden. Eine lange Durststrecke, die er hiermit beendete.

18 Ansonsten ereignet sich hier eigentlich gar nicht so übermäßig viel. Im letzten Drittel bleiben beide Teams meistens stecken. Immerhin: Beide suchen den offensiven Weg.

15 Vier Zeigerumdrehungen nach dem Rückschlag finden die Blau-Roten also zurück ins Spiel. Die ersten beiden klaren Torraumszenen mündeten direkt in Tore. So darf es gerne weitergehen.

12 Tooor für KFC Uerdingen 05, 1:1 durch Osayamen Osawe

Was ist denn hier los? 1:1! Boere und ein Zwickauer beackern sich halbrechts im Strafraum und ringen sich gegenseitig zu Boden. Der Uerdinger spitzel die Murmel aber noch geschickt weiter nach vorne. Osawe schaltet am schnellsten und zieht aus zwölf Metern fix ab. Brinkies ist zwar noch dran, ist nach diesem Kuddelmuddel aber machtlos.

10 Ob die Führung verdient ist oder sich abzeichnete, ist schwerlich zu beantworten. Auf jeden Fall aber erwischten die Sachsen hier den besseren Start und generierten viel Ballbesitz. Insofern geht das wohl in Ordnung.

8 Tooor für FSV Zwickau, 0:1 durch Leon Jensen

Und auf einmal liegt die Enochs-Elf in Front! Jensen flankt aus dem linken Halbfeld nach innen, wo Lukimya per Kopf zunächst klärt. Auf Höhe des linken Sechzehnmeterraumecks luchst Jensen dann dem wenig standhaften Kinsombi die Pille ab. Mit einem kurzen Übersteiger zieht er in die Mitte und schlenzt das Ding aus halblinken 16 Metern schick ins lange Eck.

7 Von rechts segelt ein erster Eckstoß der Schwäne an den ersten Pfosten. Die Krefelder Abwehr hat damit aber keinerlei Schwierigkeiten.

4 Ruhiger Auftakt in Düsseldorf. Minimal aktiver scheinen die Gäste zu sein, doch so richtig traut sich noch niemand etwas.

1 Auf geht's.

Martin Petersen ist der Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens. Der 35-jährige Immobilienkaufmann aus Stuttgart pfeift seit elf Jahren in der 3. Liga und seit deren drei auch bereits in der Bundesliga. 2019/2020 kommt er zwei Klassen tiefer zu seinem dritten Einsatz. An den Seitenlinien unterstützen ihn Manuel Bergmann und Marc Philip Eckermann.

Sieben Mal traten beide Klubs bisher gegeneinander an. Dabei haben die Ostdeutschen die Nase mit 4:2 Siegen aktuell vorne, zudem gab es ein Remis. Allerdings gab es in der Hinrunde einen knappen Auswärtstriumph für den ehemaligen Bundesligisten (2:1). Dorda traf in der Nachspielzeit und besiegelte damit den Dreier.

Ob es dem FSV an Kraft am Ende einer Partie fehle? “Nein“, lautet die klare Aussage von Trainer Joe Enochs: “Das glaube ich nicht. Wir haben gegen Lautern mit vielen Ausfällen die Null gehalten, zuvor auch gegen eine Top-Mannschaft wie Duisburg gewonnen. Über eine Kraftfrage zu diskutieren ist sinnlos, wenn man wie gegen Würzburg das Gegentor in letzter Sekunde bekommt.“ Damit das Auf und Ab endlich beendet wird, fordert er: “Wir benötigen in den restlichen Begegnungen einen Zwei-Punkte-Schnitt. Mit zwei Siegen in Serie lässt der sich leichter erreichen.“

Auf der Gegenseite gleicht das Ganze ebenfalls einer Achterbahnfahrt. In den letzten sechs Matches fuhren die Sachsen nacheinander Sieg, Unentschieden und Niederlage in genau dieser Reihenfolge ein. Während bspw. Spitzenreiter MSV Duisburg überraschend geschlagen werden konnte (1:0), folgten beim 1. FC Kaiserslautern (0:0) und vor einer Woche gegen die Würzburger Kickers (1:2) eher Ernüchterungen. Gelingt heute dem Tabellen-16. wieder ein dreifacher Punktgewinn?

KFC-Coach Daniel Steuernagel hat indes eine Warnung für seine Jungs parat. Der Gegner trete mit enormer Wucht auf. “Wir müssen mit Mentalität dagegenhalten. Jeder weiß, dass wir uns anders als zuletzt präsentieren und die individuellen Fehler abstellen müssen“, so die klaren Worte. Dass die Leistungen so schwanken ausfallen, möchte Steuernagel nicht an den Gegebenheiten am Trainingsplatz festmachen: “Natürlich ärgert einen das. Wir sprechen viele Dinge an, oftmals ist dann aber keine Entwicklung ersichtlich. Wir wissen, dass die Infrastruktur bei uns nicht optimal ist. Aber das kann man nicht immer als Alibi nutzen.“

Kaum lief es bei den Krefeldern wieder besser, müssen sie wieder Nackenschläge einstecken. Nachdem die SG Sonnenhof Großaspach (2:1) und auswärts der FC Ingolstadt (1:0) bezwungen werden konnten, deutete vieles auf einen Aufwärtstrend nach den zwei Niederlagen zu Jahresbeginn hin. Anschließend aber setzte es sowohl zuhause gegen Kellerkind SC Preußen Münster (0:2) als auch jüngst bei Eintracht Braunschweig (1:4) Pleiten.