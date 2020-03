4 Die Sichtverhältnisse sind eigentlich nicht schlecht. Anscheinend schreibt das Reglament vor, dass mindestens drei von vier Flutlichtmasten stabil funktionieren müssen. Die Stabilität ist wohl noch nicht gewährleistet.

4 Drei Flutlichtmasten funktionieren wieder, auf den vierten wird allerdings noch gewartet.

4 Fünf bis zehn Minuten braucht es wohl, bis die zwei Flutlichtmasten wieder angeschaltet werden können. Lange wird es also wahrscheinlich nicht mehr dauern.

4 Es wird noch einmal die Hansa-Hymne gespielt, damit die Fans während der Unterbrechung ein wenig schunkeln können. Es regnet weiterhin in Strömen.

4 Die Flutlichtanlage wird wohl bereits wieder in Betrieb gesetzt, braucht jedoch noch eine Weile, um wieder vollständig zu funktionieren. Der Unparteiische schickt die Akteure so lange in die Kabinen!

3 Wie beim Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern passen sich die Akteure beider Mannschaften das Leder gegenseitig hin und her, um bei den niedrigen Temperaturen in Tritt zu bleiben.

2 Der Unparteiische muss die Begegnung unterbrechen. Mal sehen, ob das Problem schnell bereinigt werden kann.

1 Nach nur 20 Sekunden wird es plötzlich etwas düster. Ein Flutlichtmast ist wohl ausgefallen.

1 Und rein in die Partie! Hansa hat Anstoß.

1 Spielbeginn

Bei Flutlicht und Regen führt Alexander Sather aus Grimma die Mannschaften auf das Spielfeld. Pünktlich zum Anpfiff scheint der Niederschlag noch einmal zugenommen zu haben.

Hansa-Coach Jens Härtel setzt heute auf die gleiche Elf, die zuletzt knapp in Münster unterlag. Auf Braunschweiger Seite nimmt Marco Antwerpen zwei Veränderungen vor: Robin Ziegele und Manuel Schwenk sind für Benjamin Kessel, der sich gegen Uerdingen die linke Augenhöhle brach, und Marcel Bär neu dabei.

Damit die heutige Partie überhaupt unter einigermaßen normalen Umständen ausgetragen werden kann, mussten im Vorfeld einige Vorkehrungen getroffen werden. So wurden an den Eingängen und auf den Toiletten Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt und den Ordnungsdiensten Einweghandschuhe ausgehändigt.

Trotz der Hinspiel-Niederlage wird sich Braunschweigs Sportdirektor Peter Vollmann besonders auf die Rückkehr ins Ostseestadion freuen. Schließlich führte er den FC Hansa in der Spielzeit 2010/2011 als Trainer zurück in die 2. Bundesliga.

Im Hinspiel feierte Hansa Rostock einen 2:1-Auswärtssieg an der Hamburger Straße. Nico Neidhart und Pascal Breier stellten früh die Weichen für den Dreier, Marcel Bär gelang nur noch der Anschlusstreffer.

Eintracht Braunschweig fand nach mäßigem Rückrundenstart zuletzt wieder in die Spur zurück und konnte den direkten Kontakt zur Aufstiegszone dadurch halten. Beim 4:1-Erfolg gegen Uerdingen am vergangenen Wochenende schnürte Martin Kobylański einen Doppelpack, zudem trafen Nick Proschwitz und Winterzugang Merveille Biankadi. Sollten die Löwen heute mit zwei Toren Unterschied gewinnen, würden sie Unterhaching gar vom Relegationsplatz stoßen.

Am Samstag war die Kogge zudem im Landespokal gefordert - durch ein 3:0 beim Verbandsligisten SV Pastow erreichte man den Einzug in das Halbfinale. Mit Daniel Hanslik steht heute allerdings nur ein Akteur in der Startelf, der auch vor zwei Tagen von Beginn an ran durfte.

Hansa Rostock ist gut aus der Winterpause gekommen, musste zuletzt aber einen Rückschlag hinnehmen: Am vergangenen Spieltag mussten die Ostseestädter ebenfalls am Montag ran und unterlagen in Münster mit 0:1. Mit sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz sollte man die Dotchev-Elf jedoch noch längst nicht abschreiben.