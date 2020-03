16

Und aus dem Nichts die zweite große Gelegenheit für Luca Schnellbacher. Er dringt halblinks in die Box ein und landet mit Ball am linken Fünfereck. Er öffnet den Fuß und versucht die Kugel mit der Innenseite ins lange Eck zu schieben, doch das war zu lässig. Auch diesen Versuch kann der Keeper festhalten. Er hatte viel mehr Zeit und hätte sich gar nicht so weit abdrängen lassen müssen.