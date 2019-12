Auch sein Gegenüber Michael Köllner verwies auf die Erfolge der letzten Wochen: „Wir haben einen Riesenschritt gemacht“, so der 49-Jährige. „Wir haben auch die letzten fünf Spiele nicht verloren, haben wie Ingolstadt drei Siege und zwei Remis geholt. Ich freue mich auf einen Gegner mit großer Wucht. Für uns wird es eine Herausforderung, diese im Keim zu ersticken. Wir dürfen Ingolstadt nicht ins Spiel kommen lassen und brauchen das nötige Matchglück.“

Aber auch die Gäste aus München reisen mit breiter Brust nach Ingolstadt und machen sich durchaus Hoffnung, etwas Zählbares aus dem Audi Sportpark mitzunehmen. Die Sechziger sind seit fünf Spieltagen ungeschlagen und haben so seit dem Trainerwechsel ordentlich Boden auf die Abstiegsplätze gut gemacht. Personell ist die Situation jedoch etwas angespannt. Trainer Michael Köllner muss mit Tim Rieder und Stefan Lex auf zwei zuletzt gesetzte Mittelfeldspieler verzichten. Dagegen ist Efkan Bekiroglu heute nach mehrwöchiger Verletzungspause zum ersten mal wieder in der Startelf.

Für die finanzstarken Ingolstädter geht es heute darum, die Serie von zuletzt neun ungeschlagenen Spielen in Serie auszubauen. Mit einem Sieg heute gegen 1860 ist man wieder bis auf zwei Punkte am Herbstmeister MSV Duisburg dran und festigt den zweiten Rang. Obwohl Kapitän Stefan Kutschke unter der Woche über Adduktorenprobleme klagte, kann der FCI heute wieder auf seinen Topstürmer setzen, der mit acht Treffern in der laufenden Saison bislang die meisten Tore seiner Mannschaft erzielte.