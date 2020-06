72 Was halten die letzten rund 20 Minuten noch bereit? Aktuell viel Ballgeschiebe, doch eigentlich sollte hier schon noch was passieren, denn ein Punkt hilft beiden Teams natürlich nicht wirklich weiter.

70 Einwechslung bei Preußen Münster: Seref Özcan

70 Auswechslung bei Preußen Münster: Maurice Litka

68 Die vielen Wechsel tragen natürlich auch dazu bei, dass der Spielfluß auf der Strecke bleibt. Aktuell haben die Gastgeber aber wieder leichte Vorteile.

67 Einwechslung bei SG Sonnenhof Großaspach: Onur Ünlücifci

67 Auswechslung bei SG Sonnenhof Großaspach: Nicolas Jüllich

67 Einwechslung bei SG Sonnenhof Großaspach: Marco Hingerl

67 Auswechslung bei SG Sonnenhof Großaspach: Joel Gerezgiher

64 Nach etwas mehr als einer Stunde muss man leider festhalten, dass die Partie der Tabellensituation leider gerecht wird. Zwar sind beide Teams bemüht, allerdings passiert vor allem vor den Toren herzlich wenig.

62 Einwechslung bei SG Sonnenhof Großaspach: Dominik Martinovic

62 Auswechslung bei SG Sonnenhof Großaspach: Marin Šverko

61 Einwechslung bei Preußen Münster: Philipp Hoffmann

61 Auswechslung bei Preußen Münster: Marco Königs

61 Einwechslung bei Preußen Münster: Fridolin Wagner

61 Auswechslung bei Preußen Münster: Kevin Rodrigues Pires

60 Auf dem Platz geht wenig, am Rande jedoch machen sich bei beiden Mannschaften frische Spieler bereit.

57 Und dennoch bleibt irgendwie doch alles beim Alten, denn es fehlt die Torgefahr und das auf beiden Seiten.

53 Man sieht, dass die Preußen sich etwas mehr vorgenommen haben für den zweiten Abschnitt und zudem versuchen wollen, das Mittelfeld immer mal wieder auch mit langen Bällen zu überbrücken.

50 Ein Diagonalball erreicht Schauerte, der Cueto mitnimmt. Dieser zögert etwas lang, legt das Leder aber zurück auf Mörschel. Dessen Schuss jedoch wird im letzten Moment geblockt.

46 Weiter geht's! Während die Preußen ohne Veränderung aus der Pause kommen, bleibt bei den Gastgebern Morys in der Kabine. McKinze ersetzt ihn.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei SG Sonnenhof Großaspach: Orrin McKinze Gaines II

46 Auswechslung bei SG Sonnenhof Großaspach: Matthias Morys

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem SC Preußen Münster noch 0:0. In einer Partie, die langsam startet und dann nicht viel schneller weiter ging, sind die Hausherren das spielbestimmende Team, bis auf ein paar Halbchancen, kam allerdings wenig herum. Dementsprechend geht das 0:0 auch in Ordnung und aus neutraler Sicht bleibt zu hoffen, dass in Halbzeit Zwei etwas mehr passiert.

45 Ende 1. Halbzeit

44 Gelbe Karte für Matthias Morys (SG Sonnenhof Großaspach)

Morys ist schon die ganze Halbzeit lang "on fire", übertreibt mit seiner Meckerei nun aber und sieht Gelb.

41 Gelbe Karte für Panagiotis Vlachodimos (SG Sonnenhof Großaspach)



41 Urplötzlich eröffnet sich die Chance für Cueto, der nach einem Angriff über die linke Seite in der Mitte an die Kugel kommt. Der Preuße reiht sich aber in die ersten 40 Minuten ein und trifft den Ball nicht richtig.

37 Einen Eckball führen die Gastgeber in den Rückraum aus, wo Morys etwas Platz hat. Auch er trifft das Leder aber nicht richtig und so ist auch diese Chance verpufft.

33 Und Vlachodimos sorgt nun auch für die beste Gelegenheit der Partie, trifft das Leder aber nicht richtig, das ihm Brünker nach einem Solo über die linke Seite schön in die Rückraum gelegt hatte.

31 Die Gastgeber kommen nun mal über die rechte Seite, von wo die Flanke mit viel Zug in die Mitte gebracht wird. Dort verpasst der eingerückte Vlachodimos die Kugel aber knapp.

28 Die Preußen haben nun eine Phase, in der sie selber versuchen, die Kugel mal wieder etwas laufen zu lassen. Durchatmen also für die bisher wachsame SCP-Abwehr.

24 Gelbe Karte für Sebastian Bösel (SG Sonnenhof Großaspach)

Der Mittelfeldmann lässt seinen Gegenspieler über die Klinge springen, das Foul ist dann aber taktischer Natur und zieht eine Verwarnung nach sich.

23 Immer wieder haben die Großaspacher auch guten Standardmöglichkeiten aus dem Halbfeld, der Luftraum im SCP-Strafraum gehört aber Scherder und Co.

19 Von den Preußen kommt derweil herzlich wenig. Die Adlerträger kommen kaum mal geordnet in die gegnerische Hälfte. Dafür stehen sie hinten aber sehr stabil.

15 Gerezgiher sieht nun mal Morys, der auf der halbrechten Seite etwas Platz hat und in den Strafraum zieht. Sein Schuss aus ungünstigem Winkel ist aber kein Problem für Max Schulze Niehues.

12 Dieser Eindruck festigt sich langsam, aber sicher. Die Gastgeber haben mehr vom Spiel und versuchen sich vorsichtig nach vorne zu kombinieren.

8 Weiterhin sind beide Teams sehr um Sicherheit bemüht. Die Hausherren haben hierbei etwas mehr von der Partie, finden aber noch keinen Weg in die Gefahrenzone.

4 Vosichtiger Auftakt von beiden Mannschaften, die erstmal in die Partie kommen wollen und den Ball in den eigenen Reihen halten.

1 Auf geht's! Die Gastgeber stoßen an und das in Rot und Schwarz gekleidet. Die Preußen agieren in weißen Jerseys.

1 Spielbeginn

Ein ganz anderes Bild ergibt sich beim Blick auf die Aufstellung der Hausherren. Im Vergleich zum 1:1 gegen Ingolstadt bleibt einzig Vlachodimos in der Startelf. Damit wechselt Trainer Boysen abermals zehnfach gegenüber dem letzten Spiel.

Bei den Preußen nimmt Trainer Sascha Hildmann im Vergleich zum starken Auftritt gegen Unterhaching zwei Wechsel vor. Für Erdogan und Heidemann sind Rossipal und Rodrigues Pires mit von der Partie.

Für den westfälischen Traditionsklub hingegen ist noch alles drin. Dank zweier Siege nach dem Wiederbeginn konnten die Preußen den Rückstand auf den rettenden Rang 16 auf nur noch drei Zähler verkürzen. Nun gilt es also dranzubleiben und auch bei den Schwaben zu punkten!

Bei elf Punkten und 30 Toren Rückstand auf das rettende Ufer gehen selbst die kühnsten Optimisten in Großaspach vom bevorstehenden Abstieg des Dorfklubs aus. Das aber heißt ja nicht, dass man sich nicht ordentlich verabschieden und noch ein paar Kontrahenten ärgern möchte. Und so müssen auch die Preußen gewarnt sein: Aus den letzten beiden Partien holte die SG immerhin vier Punkte!