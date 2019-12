49 Ein langer Ball von Stahl aus der eigenen Hälfte erreicht Schröter, der die Kugel direkt per Volley aus 16 Metern abnimmt. Sein schöner Schuss geht links am Tor vorbei. Ein guter Spielaufbau der SpVgg!

46 Der frühere Hoffenheimer Marvin Compper ersetzt Mickels im zweiten Durchgang. Bei Unterhaching gibt es noch keine Änderungen.

46 Einwechslung bei MSV Duisburg: Marvin Compper

46 Auswechslung bei MSV Duisburg: Leroy-Jacques Mickels

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Was für eine Halbzeit in Haching! Vier Tore und zwei Pfostentreffer - Unterhaltung pur. Bereits von Anfang an sah man, dass beide Mannschaften zumindest in der Offensive einiges zu bieten hatten. Duisburg wurde vor allem über Stoppelkamp immer wieder gefährlich, Unterhaching konterte schnell über die Außen. Für die zweite Hälfte bleibt zu hoffen, dass beide Teams die Attraktivität des Spiels beibehalten. Denn aktuell steht noch alles offen und für beide Mannschaften geht es um die wichtigen drei Punkte im Kampf an der Tabellenspitze. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für SpVgg Unterhaching, 2:2 durch Moritz Heinrich

Der erlösende Ausgleich für die Hausherren noch vor der Pause! Eine Freistoßflanke aus 35 Metern, getreten von Sascha Bigalke erreicht den komplett unbewachten Moritz Heinrich links im Sechzehner. Dort nimmt er den Ball gekonnt an und verwandelt mit rechts per Volley in die linke untere Ecke. Ein schönes Tor!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Mickels bringt das Rund aus 30 Metern in Richtung des Hachinger Strafraums, seine eher schwache Flanke wird jedoch sofort per Kopf geklärt.

41 Kurz vor der Halbzeitpause hat sich die Partie, zumindest für wenige Minuten, beruhigt.

38 Der nächste tolle Vorstoß von den Offensivmaschinen des MSV! Zum Glück grätscht Greger im letzten Moment dazwischen, denn am Fünfmeterraum hat Stoppelkamp den Ball nach schönem Querpass von rechts kontrolliert. Wäre der Hachinger Verteidiger da nicht mehr hingegangen, wäre es das nächste Tor für den Tabellenführer gewesen.

34 Es wird an Abseits gezweifelt, doch ohne den VAR, den es in der 3. Liga nicht gibt, konnte das Schiri-Gespann um Günsch die minimale Abseitsstellung nicht erkennen. Es steht also weiterhin 2:1 für Duisburg.

31 Tooor für MSV Duisburg, 1:2 durch Lukas Daschner

Nach vier Spielen Durststrecke markiert Lukas Daschner das 2:1 - es geht Schlag auf Schlag in Haching! Ein langer Ball aus dem Mittelfeld erreicht den auf halbrechts sprintenden Tim Albutat. Schlussmann Nico Mantl kommt ein wenig zu weit aus dem Kasten und Tim Albutat sichert sich mit seinem Querpass von rechts auf Lukas Daschner, der nur noch einschieben muss, einen Assist.

29 Der schnelle Offensivzug der Unterhachinger rollt wieder auf das MSV-Tor zu, diesmal findet Bigalke aber mit seiner hohen Hereingabe von links Torjäger-Stroh-Engel nicht und die Situation ist vorbei.

26 Der Ausgleich der SpVgg geht soweit in Ordnung, denn beide Mannschaften bestreiten ein gutes Spiel.

23 Tooor für SpVgg Unterhaching, 1:1 durch Felix Schröter

Ein Konter wie aus dem Bilderbuch von den Hausherren! Über die rechte Außenbahn nimmt Unterhaching Tempo auf und bringt das Leder dann in die Box, wo Schröter in Position gelaufen ist. Gekonnt umkurvt er Weinkauf und netzt mit rechts aus kurzer Distanz zum verdienten Ausgleich ein!

22 Der nächste Pfostenschuss von Stoppelkamp! Diesmal trifft er das Aluminium auf der rechten Seite aus 16 Metern, zentraler Position. Schön schlenzt er den Ball, ein guter Versuch!

21 Beide Mannschaften zeigen ihre Klasse und Kombinationsstärke im Spiel auf das gegnerische Tor.

18 Um ein Haar ist das die Antwort von Unterhaching: Über die rechte Außenbahn kommt der Ball zu Bigalke, der prescht in die Box und legt weiter auf Stroh-Engel, der dann aber aus sieben Metern zu schwach abschließt, um Weinkauf im MSV-Kasten in Verlegenheit zu bringen.

15 Tooor für MSV Duisburg, 0:1 durch Vincent Vermeij

Ein satter Schuss von Moritz Stoppelkamp aus guten 20 Metern trifft die Latte. Nico Mantl ist daraufhin kurz orientierungslos und lässt den Kasten mehr oder weniger leer, woraufhin Vincent Vermeij aus elf Metern in Ruhe einschieben kann und jubelnd abdreht.

13 Nun kommt Duisburg mal über rechts, ein langer Einwurf von Bitter resultiert in der ersten Ecke für den MSV. Diese legt Stoppelkamp flach auf den im Rückraum an der Sechszehnerkante lauernden Albutat. Sein flacher Schuss ist zwar scharf geschossen, wird aber von Mantl pariert.

10 Bis auf den Pfostenknaller in der ersten Minute passiert aktuell noch nicht viel und die Teams tasten sich in den ersten zehn Minuten noch ab.

7 Gelbe Karte für Leroy-Jacques Mickels (MSV Duisburg)

Früh verwarnt Günsch den MSV-Spieler nach seinem taktischen Foul am Mittelkreis. Es ist seine dritte Gelbe Karte in der laufenden Saison.

5 Die Bedingungen in Haching sind perfekt, die Sonne scheint und der Rasen leuchtet in einem satten grün.

4 Die SpVgg ist in den ersten Minuten der Partie im Vorwärtsgang, Duisburg verteidigt.

1 Bereits der erste Pfostenschuss von Unterhaching! Nach Fehlpass beim Abstoß von Leo Weinkauf fangen die Hausherren den Ball ab und über Dominik Stroh-Engel landet die Pille bei Niclas Stierlin. Der fasst sich ein Herz und trifft flach aus 20 Metern den Pfosten. Glück für den MSV!

1 Unter der Leitung von Schiedsrichter Christof Günsch wird das Topspiel angepfiffen...

1 Spielbeginn

Der Gästetrainer fand in der Pressekonferenz vor dem Spiel lobende Worte für die SpVgg:„Erfahrung. Abgezocktheit. Das ist dritte Liga pur“, so Trainer Torsten Lieberknecht über die Hachinger – und verdeutlicht: „Sie überzeugen mit mannschaftlicher Geschlossenheit!“ Trotzdem möchte die Mannschaft aus NRW gerne drei Punkte mit nach Hause nehmen.

MSV-Coach Lieberknecht setzt nahezu auf die gleiche Elf, wie in der letzten Partie, als man über Bayerns Reserve siegen konnte. Einzig der wieder fitte Vincent Gembalies darf von Beginn an für Arnold Budimbu ran, der vorerst auf der Bank platz nimmt.

Personell nimmt Schromm im Vergleich zum Sieg über Carl Zeiss Jena zwei Änderungen vor: Christoph Greger und Jannik Bandowski bekommen den Vorzug vor Paul Grauschopf und Christoph Ehlich, die sich beide nicht im Kader befinden.

Im Hinblick auf die beiden kommenden Spiele, sagte Hachings Coach Claus Schromm:„Es sind zwei richtungsweisende Spiele, da wird sich zeigen, ob wir in dem Fünferblock da oben dabeibleiben. Wenn ja, wäre das für uns ein herausragendes Ergebnis zur Winterpause. Aber dazu müssen wir punkten.“ 31 Zähler haben die Unterhachinger bis zum 19. Spieltag auf ihrem Konto. Mit einem Sieg gegen Spitzenreiter Duisburg, könnte man bis auf drei Punkte an den MSV herankommen.

Tabellenführer Duisburg hat den Weg nach Unterhaching angetreten, wo man auf einen derzeit fünftplatzierten trifft, der Ambitionen hat, an der Spitzengruppe dranzubleiben. Mit 37 Punkten steht der MSV zwar an der Spitze der 3. Liga, doch mit nur vier Zählern Vorsprung auf den zweiten Ingolstadt und sechs auf den heutigen Gegner Haching, darf man sich keine allzu großen Fehltritte erlauben.