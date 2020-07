45 Die Mannschaften sowie die Unparteiischen befinden sich natürlich noch in den trockenen Kabinen.

45 Über Untergiesing-Harlaching ist während der Pause ein Gewitter hereingebrochen. Der Wiederbeginn dürfte sich noch ein paar Minuten verzögern.

45 Halbzeitfazit:

Der MSV Duisburg führt zur Pause des Gastspiels beim FC Bayern München II mit 1:0. Infolge einer schleppenden ersten halben Stunde mit jeweils einer guten Gelegenheit auf beiden Seiten und ansonsten wenigen Strafraumszenen brachte Vermeij die Zebras mit deren zweiter nennenswerter Offensivsituation in Führung (30.). Nur wenig später scheiterte Daschner freistehened an FCB-Schlussmann Hoffmann (33.). Dem Spitzenreiter mangelt es in Abwesenheit von Toptorjäger Wriedt an Kaltschnäuzigkeit; nach Jeongs Lattenschuss (26.) traf Kühn kurz vor dem Kabinengang den Pfosten (44.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

44 Kühn trifft das Aluminium! Der Leihspieler aus Amsterdam spitzelt das Spielgerät in den Nachwehen einer Ecke aus mittigen 17 Metern mit dem linken Fuß in Richtung rechter Ecke. Das Leder fliegt frontal gegen den Pfosten. Den Nachschuss feuert Musiala drüber.

42 In der Rückrunde hat die Hoeneß-Truppe bisher erst eine Partie verloren. Geht ihr mit dezimiertem Personal auf den letzten Metern zur Meisterschaft noch die Puste aus? Ohne eigenen Treffer ist der FCB II in dieser Saison bisher erst zweimal geblieben.

39 Kern aus der zweiten Reihe! Der Ex-Mannheimer probiert sich aus zentralen 22 Metern mit einem wuchtigen Schuss per rechtem Spann. Weinkauf hebt in Richtung linker Ecke ab, muss aber letztlich nicht eingreifen, da zum Pfosten ein paar Zentimeter fehlen.

36 Die Zebras rücken auf drei Punkte an die Roten heran, sind aktuell zählergleich mit Ingolstadt, das wegen des besseren Torverhältnis Relegationsrang vier belegt.

33 Daschner mit der Riesenchance zum schnellen 0:2! Augenblicke nach einer guten Gelegenheit von Jeong folgt ein langer Schlag in die Heimhälfte. Daschner hat plötzlich freie Bahn in Richtung Hoffmann und scheitert schließlich aus gut 15 Metern am Torhüter.

30 Gelbe Karte für Lars Lukas Mai (Bayern München II)

Im Anschluss an das Gegentor zeigt Referee Schlager Mai für seine riskante Grätsche noch die Gelbe Karte.

30 Tooor für MSV Duisburg, 0:1 durch Vincent Vermeij

Duisburg geht in Führung! Nach einem elfmeterwürdigen Foul an Sicker auf der linken Strafraumseite legt Mickels flach nach innen. Vermeij schiebt aus gut sieben Metern problemlos ein.

28 Braunschweig hat mittlerweile den Ausgleich kassiert. Mit einer Führung würde der MSV auf einen Zähler an die Niedersachsen und damit an einen direkten Aufstiegsrang heranrücken.

26 Jeong scheitert am Querbalken! Der Südkoreaner ist im Strafraumzentrum Adressat eines Flugballs durh Kühn von der rechten Seite. Mit dem zweiten Kontakt feuert er in Richtung Gästekasten; Weinkauf lenkt das Leder an die Latte.

25 Sicker wird mit einem hohen Ball an die linke Grundlinie geschickt. Er will in der Mitte Vermeij bedienen, doch Mai ist mit einer Grätsche zur Stelle.

22 Gelbe Karte für Lukas Daschner (MSV Duisburg)

Daschner verhindert mit einem Foul in der gegnerischen Hälfte einen schnellen Konter der Hausherren. Die erste Verwarnung des Abends ist fällig.

19 Stiller mit dem Versuch! Nach Musialas Ablage von der linken Grundlinie zieht der gebürtige Münchener aus mittigen 18 Metern mit dem linken Fuß direkt ab. Die Kugel fliegt weit über den Gästekasten hinweg.

17 Daschner beinahe mit dem 0:1! Das Eigengewächs lässt sich am Sechzehner nicht von Feldhahn stoppen und packt einen wuchtigen Schuss in Richtung linker Ecke aus. Keeper Hoffmann ist schnell unten und lenkt das Leder um den Pfosten.

16 Braunschweig ist übrigens früh gegen Mannheim in Führung gegangen – eine schlechte Nachricht für beide Klubs: Die Bayern können damit heute noch nicht Meister werden und Duisburg würde im Falle eines eigenen Punktverlusts im Kampf um den Aufstieg an Boden verlieren.

13 Jeong sucht Kühn mit einem Steilpass in den Sechzehner. Der erfahrene Compper kann den Leihspieler aus Freiburg aber souverän ablaufen und so einen Einsatz von Torhüter Weinkauf verhindern.

10 So sehr die Amateure den Gast in den Anfangsminuten in Sachen Ballbesitz beherrschen, so wenig Gefahr strahlen sie bisher im letzten Felddrittel aus. Der FCB II schafft es in dieser ersten Viertelstunde noch nicht nennenswert vor Weinkaufs Kasten.

7 Die Zebras rennen bisher fast ausschließlich hinterher, sind noch nicht wirklich in der Partie angekommen. Auch bei ersatzgeschwächten Roten wird es für sie enorm schwer werden, die dringend benötigten drei Zähler mit auf die Heimreise zu nehmen.

4 Die Hausherren präsentieren sich in den ersten Momenten als dominant, halten den Schwerpunkt des Geschehens zunächst einmal jenseits der Mittellinie.

1 Bayern II gegen Duisburg – auf geht's an der Grünwalder Straße!

1 Spielbeginn

Getrennt voneinander haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Zebras, die das Hinspiel Anfang Dezember durch die Treffer von Albutat (31.), Vermeij (36.) und Scepanik (67.) mit 3:2 für sich entschieden und damals noch mit einem Polster von fünf Zählern auf den Relegationsrang Spitzenreiter waren, stellt Coach Torsten Lieberknecht nach dem 2:2-Heimremis gegen den Halleschen FC zweimal um. Daschner und Vermeij nehmen die Plätze von Engin (nicht im Kader) und Jansen (Bank) ein.

Auf Seiten der Roten, die nach der Corona-Pause 23 von möglichen 27 Zählern holten und am Wochenende dank eines Doppelpacks von Tillman (8. und 61.) mit 2:1 bei Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena gewannen, hat Trainer Sebastian Hoeneß sieben personelle Umstellungen vorgenommen. Nur Hoffmann, Welzmüller, Kern und Stiller sind in der Startelf verblieben. Wriedt, Spieler der Saison der 3. Liga, sowie Köhn stehen nicht mehr zur Verfügung, da ihre Anschlussverträge mit dem niederländischen Klub Willem II Tilburg ab heute gültig sind und keine Einigung für eine Spielberechtigung gefunden werden konnte.

Im besagten Rennen scheint dem MSV Duisburg auf der Zielgeraden die Puste auszugehen. Der ehemalige Erstligist ist mittlerweile auf den fünften Tabellenplatz zurückgefallen und wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg. Aufgrund der Tabellenführung des heutigen Gegners würde der vierte Platz zur Teilnahme an der Relegation berechtigen und der Rückstand auf ebenjenen beträgt nur zwei Zähler. Es wäre für die Zebras also noch zu früh um den Kopf in den Sand zu stecken.

Die "Amateure" des FC Bayern machen es ihrem großen Bruder nach und führen die Liga als Erster an. Aufsteigen dürfen sie aber bekanntlich nicht. Im Jahre 2020 haben sie nur ein Spiel verloren und nun sicherlich den Ehrgeiz, Meister zu werden. Ferner wollen sie sich nicht vorwerfen lassen durch das Abschenken von Punkten indirekt in das Rennen um den Aufstieg einzugreifen.