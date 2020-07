Weiter geht's! Beide Mannschaften sind zurück und das in unveränderter Formation und ohne Wechsel.

45

Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der SV Meppen mit 1:0 beim SC Preußen Münster. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte erwischen die Gäste den SCP früh auf dem falschen Fuß und gingen nach fünf Minuten in Front. In der Folge hatte Preußen leichte Feldvorteile und auch gute Chancen, Meppen konnte aber immer wieder mit schnellen Umschaltaktionen für Gefahr sorgen und hätte kurz vor dem Wechsel beinahe noch das 2:0 erzielt. Das wäre allerdings aus neutraler Sicht des Guten auch zu viel gewesen.