73 Uerdingen will das zweite Tor! Kinsombi dribbelt über rechts in den Strafraum und probiert sich aus sehr spitzem Winkel mit einem flachen Schuss auf die kurze Ecke. HFC-Keeper Eisele verhindert den Einschlag.

70 Tooor für KFC Uerdingen 05, 0:1 durch Sebastian Mai (Eigentor)

Ein Eigentor bringt dem KFC die Führung ein! Mai will eine halbhohe Bittroff-Flanke aus dem offensiven rechten Halbraum an der zentralen Strafraumkante mit dem rechten Fuß klären. Das Leder rutscht ihm über den Spann und segelt unhaltbar über Keeper Eisele hinweg in die halbhohe linke Ecke.

69 Faktisch wäre ein Unentschieden für den HFC nach den beiden jüngsten beiden Pleiten natürlich ein Schritt nach vorne, doch wirklich zufrieden wäre in Halle mit einem torlosen Unentschieden im letzten Heimspiel des Jahres natürlich niemand.

66 Guttau, der seine besten Momente vor der Pause hatte, verabschiedet sich in seine persönliche Winterpause. Publikumsliebling Lindenhahn betritt den Rasen.

65 Einwechslung bei Hallescher FC: Toni Lindenhahn

65 Auswechslung bei Hallescher FC: Julian Guttau

62 Das Steuernagel-Team wird in den letzten Minuten wieder aktiver und ist nicht mehr nur in der Arbeit gegen den Ball gefordert. Einen einfachen Punktgewinn würde es zu diesem Zeitpunkt wohl trotzdem direkt unterschreiben.

59 Pflücke hat kein Verständnis für seine Auswechslung, trottet meckernd vom Rasen. Er macht Platz für den erfahrenen Daube.

58 Einwechslung bei KFC Uerdingen 05: Dennis Daube

58 Auswechslung bei KFC Uerdingen 05: Patrick Pflücke

57 Pflücke verpasst knapp! Kinsombi bricht im Rahmen eines Gegenstoßes auf rechts durch und spielt halbhoch vor die Fünferkante. Dort kommt der gebürtige Dresdner nur einen Schritt zu spät.

55 Göbel tankt sich über rechts in den Strafraum. Sein Flankenversuch rutscht ihm aus spitzem Winkel über den rechten Spann und wird so zu einem direkten Versuch. KFC-Schlussmann Königshofer wehrt mit dem rechten Oberschenkel ab.

52 Die Rot-Weißen befinden sich weiterhin im Vorwärtsgang, tasten den gegnerischen Abwehrverbund nach Lücken ab. Ohne eigenen Treffer in einem Heimspiel sind sie in der laufenden Saison bisher lediglich einmal geblieben.

49 Weder Torsten Ziegner noch Daniel Steuernagel haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Erdgas-Sportpark! Halle erarbeitete sich im Laufe des ersten Abschnitts klare Feldvorteile erarbeitet, ohne dass dies zu einer Vielzahl an zwingenden Abschlüssen geführt hat. Uerdingen muss wieder an die Anfangsphase anknüpfen, als der ein oder andere schnelle Gegenstoß gelang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es nach 45 Minuten des jahresabschließenden Duells zwischen dem Halleschen FC und dem KFC Uerdingen 05. In den letzten Zügen einer ansonsten ereignisarmen ersten Viertelstunde kamen die Sachsen-Anhaltiner durch Drinkuth zu einer ersten guten Chance (15.). Der Gast bewegte sich in einem langsam unterhaltsamer werdenden Duell hinsichtlich der Spielanteile und der Strafraumszenen zunächst auf Augenhöhe, doch etwa ab Minute 20 erarbeiteten sich die Sachsen-Anhaltiner ein klares Übergewicht. Im letzten Felddrittel fehlte der Ziegner-Auswahl allerdings die nötige Cleverness bei den vorletzten und letzten Aktionen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

45 Gelbe Karte für Jan Washausen (Hallescher FC)

Der HFC-Kapitän greift Kinsombi mit beiden Händen an die Schultern und reißt ihn zu Boden. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit sieht er deshalb die erste Gelbe Karte.

43 Nach dem jüngsten Heimdebakel gegen Würzburg ist die bisherige Leistung des HFC definitiv ein Fortschritt. Nach dem Seitenwechsel soll dann die Belohnung erfolgen, durch die die Sachsen-Anhaltiner auf Rang drei gespült werden würden.

40 Für die Steuernagel-Truppe scheint es erst einmal nur darum zu gehen, ohne Gegentor in die Pause zu kommen. In der Kabine wird es zweifellos auch darum gehen, wie die Offensivabteilung wieder besser an den Rest der Mannschaft angebunden werden kann.

37 Sohm kommt einen Schritt zu spät! Guttau gelangt über seine linke Außenbahn hinter die gegnerische Abwehrkette. Er flankt scharf vor den Kasten. Der unbedrängte Sohm will per Kopf vollenden, doch fehlt ihm ein halber Meter zur Hereingabe.

35 Uerdingen hat seit einer guten Viertelstunde Probleme, das Spielgerät länger in den eigenen Reihen zu halten. Der Gast schafft es überhaupt nicht mehr sauber über die Mittellinie, geschweige denn in die Nähe von Eiseles Hoheitsgebiet.

32 Das Ziegner-Team steigert das Tempo im Vorwärtsgang. Am und im gegnerischen Sechzehner geht ihm allerdings noch die Zielstrebigkeit ab, um Königshofer in hoher Frequenz unmittelbar in Gefahr zu bringen.

29 Nach kurzer Ausführung einer Ecke von der rechten Fahne flankt Drinkuth gefühlvoll auf die linke Strafraumseite. Boyd probiert sich mit einem Seitfallzieher. Das Spielgerät rauscht aus gut zehn Metern recht weit an der linken Stange vorbei.

26 ... nach Göbels hoher Ausführung vor den langen Pfosten klärt Lukimya per Kopf auf Kosten einer weiteren Ecke. Die ist zu flach getreten, so dass Boere das Leder problemlos aus der Gefahrenzone schlagen kann.

25 Göbel holt über rechts gegen Dorda einen Eckstoß heraus...

24 Sollten die Rheinländer im Erdgas-Sportpark triumphieren, zögen sie in der Tabelle an den Hausherren vorbei und verkürzten den Rückstand auf den dritten Platz auf einen Zähler. Am Ende eines turbulenten ersten Saisonabschnitts wäre dies eine überragende Zwischenbilanz.

21 Sohm lässt das Netz im Gästekasten zappeln, schiebt nach Guttaus flachem Anspiel von der linken Sechzehnerseite aus sieben Metern problemlos ein. Der Angreifer hat jedoch bei der Vorarbeit seines Kollegen deutlich im Abseits gestanden.

18 Mbom findet Boere! Der Leihspieler aus Bremen passt von der rechten Strafraumlinie flach und hart zum Angreifer an die Fünferkante. Der verlängert aus kurzer Distanz ohne große Wucht direkt in die Arme von Torhüter Eisele.

15 Drinkuth mit der ersten Heimchance! Nach einem hohen Ball aus der eigenen Hälfte legt Boyd per Kopf für den Leihspieler aus der Paderborn ab, der sich aus gut 21 Metern mit dem rechten Fuß probiert. KFC-Keeper Königshofer lenkt den wuchtigen Versuch in der flachen linken Ecke um den Pfosten.

13 Mit einem Dreier würde Halle übrigens auf den dritten Tabellenplatz vorrücken und dürfte sogar noch darauf hoffen, dass es im Laufe des Nachmittags im Falle einer Ingolstädter Niederlage noch auf Rang zwei vorrückt.

10 In einer tempoarmen Anfangsphase neutralisieren sich die Mannschaften überwiegend in den mittleren Rasenregionen. Vor allem die Sachsen-Anhaltiner tun sich bisher schwer, längere Ballbesitzphasen zu erzeugen.

7 Daniel Steuernagel stellt nach dem 1:0-Auswärtssieg beim FC Viktoria Köln zweimal um. Patrick Pflücke und Jean-Manuel Mbom nehmen die Plätze von Franck Evina (Leiste) und Osayamen Osawe (Oberschenkel) ein, die beide verletzt fehlen.

5 Thorsten Ziegner hat im Vergleich zur 2:5-Heimniederlage gegen den FC Würzburger Kickers fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Antonios Papadopoulos, Bentley Bahn (beide gelbgesperrt), Jannes Vollert, Toni Lindenhahn und Björn Jopek (allesamt auf der Bank) beginnen Sebastian Mai, Jan Washausen, Julian Guttau, Felix Drinkuth und Jonas Nietfeld.

3 Pflücke wird im halblinken Offensivkorridor im Rahmen eines Gegenstoßes der Rheinländer durch Kinsombi geschickt. Aus vollem Lauf und gut 18 Metern visiert er die flache rechte Ecke an; das Spielgerät rauscht recht weit an der Stange vorbei.

1 Halle gegen Uerdingen – auf geht's im Erdgas-Sportpark!

1 Spielbeginn

Vor gut 7000 Zuschauern und bei einer Lufttemperatur von 7° C betreten die Mannschaften den Rasen. Die Hausherren trage rote, die Gäste schwarze Kleidung.

Als hauptverantwortlicher Unparteiischer wurde Florian Badstübner auf den vierten Drittligavergleich zwischen Sachsen-Anhaltinern und Rheinländern angesetzt. Der 28-Jährige, der als Linienrichter in der Bundesliga aktiv ist, pfeift seit der Saison 2013/2014 in der 3. Liga. Bei seinem 49. Einsatz auf diesem Level unterstützen ihn die Fahnenträger Martin Speckner und Elias Tiedeken.

"Jetzt wollen wir auch den guten Abschluss schaffen. Das wird ein Kampfspiel, in dem wir die Intensität der vergangenen Wochen auf den Platz bringen müssen", weiß Daniel Steuernagel, dass zum Rückrundenauftakt Mentalität gefragt sein wird. Das Hinspiel Ende Juli in Düsseldorf gewann der KFC unter Vorgänger Heiko Vogel dank eines Tores durch Evina (65.) mit 1:0.

Der KFC Uerdingen 05 tritt an der Saale mit breiter Brust an, schließlich sammelte er in den letzten vier Matches zehn Punkte ein. Seit der letzten Länderspielpause des Jahres haben die Blau-Roten einen Sprung vom 15. auf den achten Tabellenplatz gemacht und dürfen den Blick nun erst einmal wieder nach oben richten. Am letzten Samstag feierte die Steuernagel-Truppe dank eines späten Treffers durch Mbom (85.) einen 1:0-Auswärtssieg beim FC Viktoria Köln.

"Wir sind es uns selbst und den Fans schuldig, nochmal alles reinzuhauen, was wir haben. Und natürlich wäre es schön, mit einem guten Gefühl nach einem Erfolgserlebnis in den Weihnachtsurlaub zu gehen. Denn verdient haben sich die Jungs die freien Tage absolut nach dem sehr intensiven Jahr", nimmt Thorsten Ziegner noch einmal das gesamte Kalenderjahr in den Blick. Mit einem abschließenden Dreier würde der HFC mindestens auf Platz drei überwintern.

Der Hallesche FC sehnt Weihnachten herbei, denn nachdem er mehrere Monate in den Aufstiegsrängen verbrachte hatte, rutsche er zuletzt in die Verfolgergruppe ab. Im Anschluss an den späten 1:0-Heimsieg gegen Spitzenreiter MSV Duisburg verlor er sowohl beim 1. FC Kaiserslautern (0:1) als auch gegen den FC Würzburger Kickers (2:5). Die bis dahin beste Defensive der 3. Liga bekamen von den Franken vor acht Tagen deutlich die Grenzen aufgezeigt.

14 Mannschaften der 3. Liga befinden sich bereits in der wohlverdienten Winterpause, die bis zum letzten Januarwochenende anhalten wird. Am heutigen vierten Advent müssen sich noch einmal sechs Teams aus allen Bereichen der Tabelle beweisen. Im Süden Sachsen-Anhalts empfängt der Sechste HFC den Zehnten KFC, der die Hausherren mit einem Auswärtserfolg überholen könnte.