54 Einwechslung bei Würzburger Kickers: Saliou Sané

54 Auswechslung bei Würzburger Kickers: Maximilian Breunig

52 Timo Röttger mit dem Versuch das Ergebnis zu verschönern, doch sein Schuss aus fünf Metern Entfernung ist nicht platziert genug, um Keeper Vincent Müller vor große Probleme zu stellen.

50 Tooor für Würzburger Kickers, 0:4 durch Fabio Kaufmann

Jetzt wird es deutlich! Aspachs Defensive schaut bei einem langen Ball von Robert Herrmann nur zu, wie die Kugel durch den Strafraum hoppelt. Fabio Kaufmann kann aus halbrechter Position den Ball volley ins linke Eck schießen.

48 Tooor für Würzburger Kickers, 0:3 durch Dominic Baumann

Dominic Baumann mit der kalten Dusche für den Dorfklub! Der Stürmer braucht eine starke Flanke von Luke Hemmerich aus kurzer Entfernung nur noch über die Linie zu drücken.

47 SG-Trainer Mike Sadlo wechselt nach der Pause gleich zweimal und bringt Timo Röttger und Eric Hottmann für die Offensive.

46 Unter einsetzendem Nieselregen geht es weiter mit dem zweiten Durchgang! Kann Würzburg die souveräne Führung in Überzahl über die Ziellinie retten?

46 Einwechslung bei SG Sonnenhof Großaspach: Eric Hottmann

46 Auswechslung bei SG Sonnenhof Großaspach: Panagiotis Vlachodimos

46 Einwechslung bei SG Sonnenhof Großaspach: Timo Röttger

46 Auswechslung bei SG Sonnenhof Großaspach: Matthias Morys

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Die Würzburger Kickers führen zur Pause verdient mit 2:0 bei der SG Sonnenhof Großaspach. Die Gäste dominieren das Spiel, weil sie technisch die bessere Mannschaft sind und die Aspacher Defensive so gehörig ins Wackeln bringt. Innerhalb von 20 Sekunden trafen die Bayern gleich zweimal und schockten die Hausherren so enorm. Zwar gelangen dem Dorfklub ein paar vereinzelte Entlastungsangriffe, doch insgesamt ist es von ihnen ein schwaches Spiel. Kurz vor der Pause schwächten sie sich noch selbst, weil der zuvor bereits verwarnte Onur Ünlücifci sich nach einer Schiedsrichter-Entscheidung zu sehr aufregte und daraufhin vom Platz gestellt wurde.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelb-Rote Karte für Onur Ünlücifci (SG Sonnenhof Großaspach)

Der Dorfklub schwächt sich kurz vor der Pause selbst: Onur Ünlücifci beschwert sich nach einem vermeintlichen Handspiel der Würzburger zu stark bei der Schiedsrichterin und wird daraufhin vom Platz gestellt.

44 Schöner Versuch von Kamer Krasniqi! Der Mittelfeldstratege hat in der Zentrale zu viel Platz und zirkelt das Leder aus ca. 25 Metern wunderschön ins obere rechte Eck. Keeper Vincent Müller streckt sich und kratzt die Kugel ebenso schön von der Linie.

42 Gelbe Karte für Onur Ünlücifci (SG Sonnenhof Großaspach)

Ünlücifci zieht Kaufmann in der eigenen Hälfte am Trikot und wird verwarnt.

41 Wenige Minuten sind noch im ersten Durchgang zu spielen und die Hausherren zittern sich dem Pausentee entgegen. Weder offensiv, noch defensiv sind die Aspacher mit den Gästen auf Augenhöhe.

38 Maximilian Breunig, der nach einem Unfall zum ersten Mal seit langer Zeit für die Würzburger auf dem Platz steht, macht weiterhin ein tolles Spiel. Zusammen mit seinen Offensivkollegen nimmt er die Aspacher Defensive förmlich auseinander.

35 Fast das 0:3! Und wieder war es der junge Maximilian Breunig, der sich das Spielgerät an Dennis Slamar vorbeilegt und dann aus halblinker Position flach abzieht. Die Kugel rollt knapp am rechten Pfosten vorbei.

33 Der Dorfklub holt einen Eckball heraus: Doch die hohe Hereingabe stellt die Würzburger Defensive vor keine Probleme.

29 Matthias Morys erarbeitet sich durch eine Einzelaktion einen Torschuss. Mit viel Körpereinsatz entwischt er Daniel Hägele und sprintet von links in den Strafraum. Aus spitzem Winkel schießt er die Kugel aber gute zwei Meter neben den Kasten der Gäste.

27 Nur 20 Sekunden nach dem 0:1 schlagen die Gäste wieder zu und bringen sich dadurch selbst auf die Siegerstraße. Großaspach schaut im Moment nur zu und muss aufpassen, nicht noch mehr Gegentreffer zu kassieren.

24 Tooor für Würzburger Kickers, 0:2 durch Fabio Kaufmann

Und die SG-Defensive steht weiter neben sich: Simon Rhein spielt aus dem Rückraum einen tollen Chipball an den gegnerischen Strafraumrand. Fabio Kaufmann ist dort seinem Gegenspieler entlaufen und kann die Kugel nach einem kurzen Kontakt mit dem rechten Fuß ins linke untere Eck drücken.

23 Tooor für Würzburger Kickers, 0:1 durch Maximilian Breunig

Die verdiente Führung für die Kickers! Aber was war da mit der Großaspacher Defensive los? Niklas Sommer verschätzt sich im eigenen Strafraum bei einer hohen Hereingabe der Gäste. Maximilian Breunig bedrängt ihn und kann dann zum schönen Volleyschuss aus spitzem Winkel ansetzen. Sein Versuch aus kurzer Entfernung schlägt im rechten Eck des Tores ein.

22 Mal etwas Entlastung für die SG: Dominik Martinovic köpft eine hohe Flanke von Niklas Sommer in Richtung FWK-Tor. Doch das Leder geht über die Latte.

20 Gelbe Karte für Dan-Patrick Poggenberg (SG Sonnenhof Großaspach)

Der Außenverteidiger der Heimelf rennt Fabio Kaufmann auf Höhe der Mittellinie unfair zu Boden und sieht die nächste Verwarnung.

17 Schöner Schuss von Fabio Kaufmann! Der Flügelspieler nimmt eine hohe Flanke am Strafraumrand technisch stark an, legt sich den Ball zurecht und schießt aus ca. 12 Metern wuchtig ins kurze Eck. Doch Keeper Maximilian Reule ist da und wehrt das Leder über den Querbalken.

16 Panagiotis Vlachodimos hat in der Würzburger Hälfte für einen kurzen Moment etwas Platz und will Kollege Kamer Krasniqi in die Tiefe schicken. Doch sein Pass ist etwas zu ungenau, weshalb Würzburg klären kann.

14 Gelbe Karte für Matthias Morys (SG Sonnenhof Großaspach)

Matthias Morys steigt Patrick Sontheimer an der Mittellinie auf den Fuß und sieht zurecht die erste Gelbe Karte des Spiels.

13 Auf eher mäßigem Rasen in der Wir-Machen-Druck-Arena kommen beide Teams in der Offensive noch nicht in den Tritt. Der Fokus liegt bisher bei beiden Mannschaften auf der Defensivarbeit.

10 Zweiter Eckball für die Würzburger: Robert Herrmann bringt sie auf den ersten Pfosten, doch die Aspacher können sicher zur erneuten Ecke klären. Aber auch aus diesem Standard schlagen die Bayern kein Kapital.

8 Die Kickers bestimmen die Anfangsphase beim Dorfklub und haben viel Ballbesitz. So richtig gefährlich wurde es aber vor dem Tor von SG-Keeper Maximilian Reule noch nicht.

5 Ein erster Freistoß aus ca. 25 Metern: Luke Hemmerich tritt an und will das Leder über die Mauer zirkeln. Sein Schuss wird entscheidend von der Mauer abgefälscht, sodass es einen Eckball für die Gäste gibt. Diese bringt ihnen aber nichts ein.

3 Würzburg kommt ein erstes Mal über Fabio Kaufmann, der auf seiner rechten Seite einige Meter macht, dann aber an einem Aspacher hängenbleibt. Die Defensive der Heimelf steht sicher.

1 Los gehts! Während die Aspacher rote Trikots tragen, sind die Gäste aus Würzburg ganz in Neon-Gelb unterwegs.

1 Spielbeginn

Schiedsrichterin ist heute Dr. Riem Hussein aus Bad Harzburg. Die 39-jährige Apothekerin wird heute in ihrem 33. Drittligaspiel von ihren Assistenten André Schönheit und Jost Steenken unterstützt.

Würzburgs Trainer Michael Schiele nimmt nach der Pleite in Unterhaching gleich drei Veränderungen in der ersten Elf vor: Für Hendrik Hansen, Albion Vrenezi und den gesperrten Luca Pfeiffer dürfen Ex-Aspacher Daniel Hägele, Maximilian Breunig und Dominic Baumann von Beginn an spielen. Alle drei Winter-Neuzugänge der Kickers nehmen vorerst auf der Bank Platz.

Personell verändert das Trainerteam der SG, um Mike Sadlo und Heiner Backhaus, die Startelf nur auf einer Position: Für Routinier Timo Röttger beginnt Dominik Martinovic in der Offensive. Winter-Neuzugang Matthias Morys steht auch im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr wieder in der Startelf. Wird er heute der Glücksbringer für den Dorfklub? In sechs Partien gegen Würzburg gelangen dem Stürmer ganze fünf Treffer und ein Assist!

Das Hinspiel gewann übrigens die SG Sonnenhof Großaspach überraschend deutlich mit 3:0 gegen die Würzburger Kickers. Sowieso gehören die Bayern zu den Lieblingsgegnern des Dorfklubs: Seit vier Aufeinandertreffen ist Großaspach ungeschlagen und fuhr gegen den FWK acht von zwölf möglichen Zählern ein.

Dies wird allerdings nicht so einfach werden für den FWK. Denn auf die auswärts besonders anfällige Defensive der Kickers wird laut Trainer Michael Schiele ein "selbstbewusstes Großaspach" treffen. Dennoch wollen sie "Herr der Lage" sein und ihre eigenen "Stärken auf den Platz bringen".

Bei den Würzburger Kickers ist man nicht gut in das neue Jahr gestartet. Bei der SpVgg Unterhaching verlor das Team von Trainer Michael Schiele mit 1:2. Lange Zeit waren die Kickers zwar spielbestimmend und gingen dann auch in Führung. Insgesamt aber machten sie zu wenig aus dieser Überlegenheit. Spätestens nach der Roten Karte gegen Stürmer Luca Pfeiffer kippte das Spiel und Unterhaching konnte die Begegnung drehen. Aufgrund des Ergebnisses sind sie heute fast schon dazu gezwungen mit einem Sieg, sich einen direkten Abstiegskonkurrenten vom Leib zu halten.

SG-Trainer Sadlo, der heute neben den Langzeitverletzten auch auf Ken Gibson und Kai Brünker verzichten muss, nimmt vor dieser Partie die "Außenseiterrolle" an und hat durchaus Respekt vor den Bayern: "Wir wissen was auf uns zukommt, wollen dagegenhalten, Kampf und Leidenschaft auf den Platz bringen und das Spiel am Ende auch gewinnen."

Zudem schläft die Konkurrenz in der 3. Liga auch nicht, was die Aspacher an diesem Spieltag beobachten konnten. Mit Viktoria Köln, dem Chemnitzer FC und dem FC Bayern II konnten gleich drei Konkurrenten des Dorfklubs einen Sieg einfahren und dadurch den Druck auf die Baden-Württemberger erhöhen. Das Team von Trainer Mike Sadlo will nach dem Überraschungs-Punktgewinn beim 1. FC Kaiserslautern am letzten Montag auch an diesem Tag weiter Punkte sammeln, um den Abstand von sieben Punkten auf einen Nicht-Abstiegsplatz verkleinern zu können.

Fest steht vor dieser Partie, dass beide Teams unbedingt drei Punkte benötigen. Während die Großaspacher den Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz verkleinern wollen, müssen die Würzburger zusehen, nicht noch tiefer nach unten zu rutschen. Ihr Vorsprung auf auf einen Abstiegsplatz beträgt nur noch drei Punkte.