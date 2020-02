Symptomatisch für das Spiel schießt Michael Schultz nach einer etwas kurz geklärten Flanke nicht aufs Tor, sondern passt nochmal zur Seite. Das mag theoreitsch die klügere Entscheidung gewesen sein, aber gleichzeitig fehlt es dem Spiel an Emotionen.

Gelbe Karte für Dominik Ernst (1. FC Magdeburg) Seegert holt an der Außenlinie schon die zweite Gelbe Karte für einen Gegenspieler heraus. Die verdient sich Dominik Ernst mit einer Grätsche in die Beine.

Beide Teams sind so engagiert wie die Zuschauer auf den Tribünen. Aber wirklich sehenswert ist das noch nicht.

Schneller Konterangriff Magdeburgs über die linke Seite von Léon Bell Bell, der mit dem ersten Kontakt in die Mitte flankt. Da läuft Christian Beck ein und springt mit seiner Grätsche knapp am Spielgerät vorbei.

Gelbe Karte für Mohamed Gouaida (Waldhof Mannheim) Die Hand liegt auf der Schulter, was Haslberger für ein taktisches Foul reicht. Der Schiedsrichter ist darum bemüht, die Partie ruhig zu halten.

Plötzlich ist Sulejmani am Fünfmeterraum frei! Marx sprintet die rechte Linie hinunter und flankt scharf vors Tor. Am ersten Pfosten steht nur Sulejmani, der das Leder Zentimeter über den Kasten pfeffert.

Wieder eine Ruhephase, in der Magdeburg zunehmend Druck aufbaut, ohne tatsächliche Torgefahr auszustrahlen.

Diesmal kommt der Ball von rechts und erreicht die Stirn von Christian Beck. Aus etwa neun Metern drückt er das Leder allerdings deutlich am Tor vorbei.

Costly tritt an, spielt kurz, bekommt den Ball zurück und flankt dann an den zweiten Pfosten. Da steigt Tobias Müller hoch, aber vor ihm klärt ein Mannheimer zur nächsten Ecke.

Auf beiden Seiten dauert es zu lange, bis der Ball den Weg in die Spitze findet. Eine Flanke von rechts fängt Timo Königsmann ab.

Korte zieht ins Zentrum und such den rechts mitlaufenden Jan-Hendrik Marx mit einem Steilpass. Den erahnt Morten Behrens frühzeitig und fängt ihn sicher ab.

Viel los im Mittelfeld, wenig passiert in und um die Strafräume herum. Vielleicht tut es ein Freistoß für Magdeburg, den sie rechts hinter der Mittellinie zugesprochen bekommen.

Der erste gute Abschluss für den 1. FCM! Nach Ballverlust im Aufbauspiel kommt Marcel Costly 20 Meter vor dem Tor aus halbrechter Position zum Abschluss. Die Kugel fliegt aufs lange Eck, zu weit für den Torwart, doch auch ein Stück am Kasten vorbei.

Schiedsrichter der heutigen Partie ist der 27-jährige Wolfgang Haslberger. Für den Wolfang, der tatsächlich aus St. Wolfgang kommt, ist es erst der vierte Drittliga-Einsatz der Saison. Darunter fällt das 4:1 der Magdeburger über den SV Meppen, das ihnen Anfang August gelang. Haslberger wird an den Seitenlinien von den Assistenten Johannes Huber und Maximilian Riedel unterstützt.

Nach dem Erfolg in Meppen sieht auch Waldhof-Trainer Bernhard Trares nur wenig Grund zu wechseln. Ebenfalls gesperrt ist Arianit Ferati, den Gianluca Korte ersetzen wird. Außerdem wird Mohamed Gouaida in der Offensive für Maurice Deville starten, der erstmal auf der Bank platznehmen muss.

Auch der 1. FC Magdeburg will dringend punkten, denn nach dem enttäuschenden 1:2 gegen Zwickau am vergangenen Wochenende stehen die Mannen von der Elbe nur noch drei Punkte über einem Abstiegsrang. Ein Sieg könnte also für ein wenig Ruhe sorgen und eine vier Spiele andauernde Durststrecke beenden, die Magdeburg befällt. Außerdem würde es Claus-Dieter Wollitz entlasten, für den es ja erst die zweite Partie als Cheftrainer des FCM ist.