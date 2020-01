46 Mit einem Wechsel aufseiten der Viktoria geht es in den zweiten Durchgang. Die Kugel rollt.

46 Einwechslung bei Viktoria Köln: Simon Handle

46 Auswechslung bei Viktoria Köln: Mart Ristl

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Einmal ganz tief durchatmen, bitte. Halle startete im heimischen Sportpark engagiert und druckvoll, wurde aber durch das Tor von Jonas Carls in der 6. Minute eiskalt geduscht. Doch statt in eine Schockstarre zu verfallen, eröffneten sie den offenen Kampf, warfen direkt alles nach vorne und öffneten so auch die ein oder andere Lücke für Konter. Die größte Gelegenheit hatte wohl Terrence Boyd in der 21. Minute, als er mit einem Kopfball die Latte traf. Auf der Gegenseite hatte Gottschling in der 37. Minute die große Chance zum 0:2, vertendelte aber die Möglichkeit. Im Grunde genommen kann der HFC genauso weitermachen, denn sie waren die eindeutig bessere Mannschaft. Dennoch müssen sie sich vor weiteren Kontern der Viktoria in Acht nehmen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 40 Sekunden drüber zeigt das Schiedsrichtergespann die Nachspielzeit von einer Minute an.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Immer wieder rollt Shcherbakovski im Rückraum der Ball zu, was er wiederholt zu Distanzschüssen nutzt. Diesen zirkelt er allerdings genau in die Arme von André Weis.

43 Erneut steigt Boyd am höchsten. Eine lange Flanke aus dem Halbfeld findet den Kopf des US-Amerikaners, dessen Kopfball zu hoch gerät und über den Querbalken hinwegrauscht.

42 Gelbe Karte für Albert Bunjaku (Viktoria Köln)

Der Schweizer Stürmer will Zeit von der Uhr nehmen, indem er sich bei einem Freistoß vor den Ball stellt. Dafür sieht er Gelb.

41 Das Publikum feiert weiterhin den Einsatz der jeweils eigenen Mannschaft. Aus Sicht des Halleschen FC stimmt lediglich das Ergebnis nicht.

38 Auf der Gegenseite zieht Boyd ab und verfehlt mit seinem Schuss rechts im Strafraum nur knapp das lange Eck.

37 Gottschling taucht frei im Strafraum auf! Plötzlich ist Bunjaku auf der rechten Seite durch und steckt gut durch auf den mitgelaufenen Marcel Gottschling. Der vertendelt dann aber ein bisschen die Chance, sodass Mai mit einer super Grätsche noch klären kann.

36 Shcherbakovski und Sohm im Doppelpack! Der junge Mittelfeldspieler hat Platz vor dem Strafraum und zieht den Ball aus halbrechter Position auf den langen Pfosten. Da streckt sich Weis und pariert den Schuss. Kurz darauf wird die Kugel wieder vor den Strafraum auf den Schlappen von Sohm geklärt, dessen Abschluss aber am Kopf eines Verteidigers hängenbleibt.

34 Hilßner bringt den fälligen Freistoß von links brandgefährlich an den Fünfmeterraum, doch drei seiner Mitspieler rauschen mit Vollspeed an der Kugel vorbei.

33 Gelbe Karte für Hamza Saghiri (Viktoria Köln)

Dann verlieren sie aber den Ball und Saghiri kann Shcherbakovski nur mit einem Foul stoppen.

33 Aber immerhin sorgt eine längere Ballbesitzphase für ein bisschen Entlastung.

32 Trotz der vielen Chancen sucht die Viktoria immer wieder den Weg nach vorne. Inwzischen tun sich die Domstädter aber schon schwer damit, überhaupt in die gegnerische Hälfte zu gelangen.

29 Wieder dringt Halle in den Strafraum ein, doch Boyd steht mit dem Rücken zum Tor. Sein Versuch, den Gegner mit der Hacke zu überraschen, scheitert zwar, aber an der Grundlinie kommt Hilßner noch an die Kugel. Da wird der Winkel dann allerdings zu spitz, um André Weis zu überwinden.

26 Gelbe Karte für Antonios Papadopoulos (Hallescher FC)

Die fünfte Gelbe Karte für den Außenverteidiger, die er sich verdient, indem er Saghiri an der Ferse trifft.

25 Eine erneute Flanke von Sohm sorgt für Durcheinander im Strafraum der Kölner, aber Marcel Gottschling steht da dreimal richtig. Erst köpft er die Kugel an den Sechzehner, dann blockt er den direkten Abschluss von Shcherbakovski und schließlich auch den dritten Versuch von Drinkuth.

23 Der 18-jährige Jan Shcherbakovski fügt sich gut in die Mannschaft ein und war vor dem Lattentreffer eben auch der Mann, der den Ball erobert hatte.

21 Boyd trifft die Latte! Zu leicht verliert die Viktoria den Ball auf der eigenen linken Seite, weshalb Pascal Sohm eine Flanke auf den zweiten Pfosten schlagen kann. Da steigt Boyd hoch, trifft im Versuch gegen die Laufrichtung des Torwarts aber nur das Aluminium.

20 Von außen schlägt Terrence Boyd eine Flanke scharf vors Tor, die dann aber keinen Abnehmer findet.

18 Vielleicht nicht die richtige Entscheidung von Hilßner, der zentral vor dem Strafraum den Ball zugespielt bekommt. Links ist Drinkuth vollkommen frei, aber der Winter-Neuzugang schließt selbst und letztlich zu unplatziert ab.

16 Viktoria kontert weiter, hat dabei aber ähnliche Probleme wie der Gegner. Auf dem Weg in den Sechzehner fehlt das letzte Zuspiel oder der letzte gewonnene Zweikampf.

13 Zum wiederholten Male geht Sohm mit Tempo auf seinen Gegenspieler, um Lücken zu schaffen. Letztlich scheitert es aber spätestens an der anschließenden Flanke.

11 Mart Ristl passt nicht auf und verliert am eigenen Strafraum den Ball an Boyd! Sofort dreht sich der Verteidiger, geht dem behäbigem Stürmer nach und grätscht ihm vor dem Abschluss doch noch das Leder vom Fuß.

10 Respekt den Heimfans, die nach dem Rückstand für ordentlich Stimmung auf den Rängen sorgen. Doch für den Halleschen FC bleiben die Probleme rund um den Strafraum des Aufsteigers.

7 Aus der zweiten Reihe sucht Terrence Boyd die direkte Antwort, platziert seinen Schuss nicht gut, womit André Weis dennoch Probleme hat. Im Nachfassen sichert er die Kugel aber.

6 Tooor für Viktoria Köln, 0:1 durch Jonas Carls

Und was war das? Auf der linken Seite bekommt die Leihgabe vom FC Schalke 04 ein bisschen Platz, den er mit enormen Tempo noch ausbaut, bevor er frühzeitig mit links abschließt. Im langen Eck ist Kai Eisele chancenlos.

4 Das Team aus Sachsen-Anhalt bringt deutlich mehr Tempo in diese Partie, ohne jedoch mit dem Ball in den Strafraum einzudringen. Trotzdem ist die Viktoria bislang nur mit der Verteidigung beschäftigt.

1 Halle spielt sich direkt schnell nach vorne und erarbeitet sich einen Freistoß im rechten Halbfeld. Der wird am Strafraumrand dann aber wieder hinausgeschlagen.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften betreten das Feld. Gleich ist es soweit!

Schiedsrichter dieser Partie ist Tobias Reichel, der dieses Jahr noch keine Spiele mit Beteiligung von Halle oder Köln gepfiffen hat. Ihm assistieren Marc Philip Eckermann und Jonas Brombacher an den Seitenlinien.

Auf der Gegenseite feilt auch Pavel Dotchev an der Formation und wechselt nach dem jüngsten Unentschieden gegen den Chemnitzer FC auf drei Positionen. Kai Klefisch ersetzt Simon Handle, Hamza Saghiri spielt für den gelbgesperrten André Dej und Neuzugang Michael Seaton startet anstelle von Kevin Holzweiler.

Damit Halle auch heute einen Dreier mitnimmt, wechselt Torsten Ziegner im Vergleich zum Spiel gegen Rostock auf gleich fünf Positionen. Niklas Kastenhofer, Jannes Vollert, Bentley Bahn, Julian Guttau und Patrick Göbel müssen teils angeschlagen passen. Dafür starten Antonios Papadopoulos, Toni Lindenhahn, Felix Drinkuth, Jonas Nietfeld und Jan Shcherbakovski, der heute sein Debüt feiert.

In diesen sieglosen Spielen nicht mit aufgelistet, ist die Hinrundenpartie zwischen der Viktoria und dem Halleschen FC vom zweiten Spieltag. Damals gewann Halle mit 0:2 in Köln und sorgte so für eine von nur zwei Niederlagen, die die Domstädter während der ersten neun Spieltage kassierten. Es war gleichzeitig auch das erste Mal, dass sich beide Teams in einem Pflichtspiel gegenüberstanden.

Eben jenen Keller möchte der Aufsteiger aus Köln wieder verlassen, damit man ja nicht auf einen Abstiegsplatz rutscht. Das wäre nämlich eine Premiere für die Domstädter, die sich nach gutem Start kontinuierlich dem gefürchteten 17. Tabellenplatz näherten. Zuletzt gelang trotz kurzer Führung nicht der erhoffte Befreiungsschlag, als man sich vom direkten Konkurrenten aus Chemnitz nur Unentschieden trennte. So wartet die Mannschaft von Pavel Dotchev seit nunmehr 13 Pflichtspielen auf einen Sieg.

Die Heimmannschaft aus Halle hat zum Ende der Hinrunde mit drei sieglosen Spielen in Folge ein bisschen den Faden verloren und ihn am vergangenen Wochenende im Duell mit Hansa Rostock auch nicht wiederfinden können. An der Ostsee setzte es nämlich eine gerechte 0:1-Niederlage, wenn man auch gut mitspielte. Umso wichtiger ist es für das Team von Torsten Ziegner, heute gegen eine Kellermannschaft zu gewinnen.