Halbzeitfazit: Bis auf das Tor ist eigentlich nichts passiert, entsprechend pünktlich pfeift Schiedsrichterin Dr. Riem Hussein ab. Hat sich Uerdingen die Führung verdient? Zumindest standen sie defensiv sicher und vorne waren sie effizient. Immerhin erzielte Christian Dorda quasi mit der ersten Chance das 0:1, als ihn die Magdeburger Hintermannschaft komplett aus den Augen verloren hatte. Andererseits müssen die Gastgeber gefühlt nur ein bisschen auf die Tube drücken, dann kann der KFC in Gefahr kommen. Jedenfalls fehlt es im prasselnden Regen deutlich an Tempo. Da sollten beide Teams im zweiten Durchgang zulegen.

Gelbe Karte für Tarek Chahed (1. FC Magdeburg) Wird es wieder gefährlich? Evina zieht am Sechzehnereck an Chahed vorbei, der sich ans Trikot klammert, bis der Krefelder fällt.

Conteh steht vollkommen frei am Strafraumrand! Doch statt dem Ausgleich schießt er den im Abseits stehenden Christian Beck ab. Das war gar nichts!

Aus dem Freistoß entspringt die nächste Möglichkeit, weil Boere in der Mitte an den Ball kommt und das Spielgerät aufs Tor bringt. Morten Behrens taucht ab und fängt die Kugel.

Tooor für KFC Uerdingen 05, 0:1 durch Christian Dorda Auf einmal fällt's! Evina köpft eine lange Flanke halbhoch zurück ins Zentrum. Dorda nimmt den Ball volley und schlägt das Leder in den rechten Winkel.

Kvesić macht eine gute Partie und lässt sich technisch keine Schwächen anmerken. So holt er auch schon zum wiederholten Male einen Freistoß heraus. Der bringt dann aber nichts ein.

Im Übrigen regnet es stark in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Vielleicht wirkt sich das rutschige Spielgerät auch auf das Geschehen aus. Zumindest ist es eine dankbare Ausrede für die mangelnde Präzision.

Die Ecke bringt nichts ein. Am ersten Pfosten verlängert ein Magdeburger unabsichtlich hinaus auf Matuszczyk. Doch der zieht überhastet ab und haut das Leder auf die leere Tribüne.

Müller spielt den nächsten schlampigen Pass in den Rücken der eigenen Abwehr, den Laprévotte geradeso zur Ecke klären kann.

Der FCM zieht sich wieder ein wenig zurück und lauert auf einen möglichen Konter. Das geht taktisch in Ordnung, weil die Gäste mit dem Ballbesitz nichts anzufangen wissen.

Auf der anderen Seite setzt sich Patrick Möschl durch und sucht Beck in der Mitte. Der Stürmer verpasst nur knapp.

Auch Uerdingen setzt mal wieder ein kleines Zeichen in der Offensive, als Osawe sich auf der rechten Seite durchsetzt und von der Grundlinie ins Zentrum flankt. Da stehen aber zu viele Blaue.

Magdeburg hat den nächsten Abschluss! 25 Meter vor dem Tor bekommt Preißinger die Kugel von Kvesić auf den linken Fuß gelegt. Der Mann mit der 21 zieht direkt ab, allerdings auch deutlich am Kasten vorbei.

Die Abwehrreihen stehen aber weiterhin gut. Weder Magdeburg noch die Krefelder finden spielerisch den Weg in den gegnerischen Strafraum.

Zum ersten Mal muss René Vollath ernsthaft eingreifen und fängt eine Preißinger-Flanke ab. Die Hausherren etablieren sich vermehrt in der gegnerischen Hälfte.

Von der linken Seitenlinie schlägt Mario Kvesić einen Freistoß ins Zentrum, der jedoch am ersten Uerdinger Kopf hängenbleibt.

Vorerst bleibt diese Chance allerdings die Ausnahme. Auf beiden Seiten steht der geordnete Spielaufbau im Vordergrund. Gerade die Gäste halten so das Spielgerät über längere Zeit in den eigenen Reihen.

Tom Boere bekommt die Möglichkeit von Müller geschenkt! Der Verteidiger passt unbedacht durchs Zentrum genau in den Fuß des Stürmers. Am Strafraumrand trifft Boere die Kugel aber nicht satt, sodass Morten Behrens den frühen Abschluss entschärfen kann.

Auch Stefan Krämer rotiert am Ende der ersten englischen Woche ordentlich durch. Wird in der Verteidigung lediglich Alexander Bittroff durch Edvinas Girdvainis ersetzt, meldet sich weiter vorne die große Tauschbörse. Roberto Rodríguez, Dennis Daube, Adriano Grimaldi und Ali Ibrahimaj müssen runter. Dafür starten Patrick Pflücke, Dennis Daube, Franck Evina und Rückkehrer Tom Boere.

In der jüngsten Schlacht von Würzburg wurden insgesamt 12 Gelbe Karten verteilt. Vier davon trafen den 1. FC Magdeburg. Zwei davon haben Auswirkungen auf die heutige Startelf, denn Björn Rother und Brian Koglin fallen gelbgesperrt aus. Außerdem riss sich Dustin Bomheuer das Kreuzband, womit er ebenfalls fehlt. Doch Claus-Dieter Wollitz rotiert noch weit über das Trio hinaus. In Jürgen Gjasula, Sirlord Conteh, Rico Preißinger, Charles-Elie Laprévotte, Tarek Chahed, Timo Perthel und Kapitän Christian Beck stehen gleich sieben Mann neu auf dem Feld.

Uerdingen verpasste unter der Woche im Verfolgerduell gegen Meppen die große Chance, näher an die Aufstiegsplätze ranzurücken. Beim 0:0 gegen die Niedersachsen ließen die Krefelder vor allem die Durchschlagskraft im Angriff vermissen, die ihnen Tage zuvor noch drei Punkte gegen Aufstiegsaspirant Mannheim einbrachte. Gegen Magdeburg hofft KFC-Coach Stefan Krämer auf die Auswärtsstärke seines Teams. Denn in dieser Saison sammelten nur Mannheim und Unterhaching mehr Punkte in der Fremde.