44 Die numerische Überzahl der Kickers macht sich nun deutlich bemerkbar, denn die Gäste finden keinen geordneten Weg mehr aus der Deckung. Simon Rhein ist der nächste, der Kurs auf das Gehäuse der Sachsen setzt, nimmt den Ball unterwegs aber mit der Hand mit und wird folgerichtig zurückgepfiffen.

41 Was ist denn hier los! Clemens Schoppenhauer spielt einen Querpass vor dem eigenen Sechzehner direkt in die Beine von Luca Pfeiffer, der erneut Dominic Baumann auf die Reise schickt. Aus spitzem Winkel knallt der Angreifer die Pille an den kurzen, rechten Pfosten, von wo das Leder erneut seinem Sturmkollegen vor die Nase fällt. Der zweite Anlauf scheitert aber ebenfalls am Aluminium. Wahnsinn!

38 Würzburg hat die Führung gleich doppelt auf dem Fuß! Mit einem langen Pass bekommen die Franken Dominic Baumann alleine im gegnerischen Strafraum postiert. Der Stürmer bekommt den Ball aus vollem Lauf aber nicht am Keeper vorbei, der die Kugel wiederum direkt vor die Füße von Luca Pfeiffer abfälscht. Der Rebound der Hausherren segelt aber knapp über die Latte hinweg.

35 Während auf der CFC-Bank die ersten taktischen Wechsel diskutiert werden, machen den neun verbleibenden Spieler auf dem Feld in Unterzahl Druck nach vorne. Mehr als ein Einwurf kommt aber nicht dabei heraus.

32 Gelb-Rote Karte für Lennard Maloney (Chemnitzer FC)

Und gleich der nächste Platzverweis. Bei einem Luftduell an der Mittellinie rauscht Lennard Maloney seinem Gegenspieler in den Rücken und sieht die Ampelkarte. Muss man so allerdings sicher nicht geben.

30 Gelb-Rote Karte für Patrick Glöckner (Chemnitzer FC)

Chemnitz' Coach fliegt vom Platz! Patrick Glöckner ist mit einer Entscheidung des Referees nicht einverstanden und spielt aus Protest einen zweiten Ball auf das Spielfeld. Bei der anschließenden Diskussion mit dem Schiri greift der Trainer wohl zu drastischen Worten und sieht gleich die zweite Gelbe hinterher.

30 Gelbe Karte für Patrick Glöckner (Chemnitzer FC)



28 Luke Hemmerich versucht es auf der Gegenseite mit einem ähnlichen Spielzug, bekommt das Spielgerät aber nicht bis zum lauernden Robert Herrmann durchgebracht.

26 Würzburg hat Probleme mit dem Pressing der Gäste und schenkt das Leder noch vor der Mittellinie wieder her. Pascal Itter nutzt den gewonnenen Ballbesitz zu einer Flanke vom linken Straframeck, findet in der Mitte aber keinen Kollegen.

24 Wirklich gefährlich ist hier aber auch nach 20 Minuten noch keines der beiden Teams. Gerade jenseits der ersten Viertelstunde läuft der Ball vornehmlich zwischen den beiden Sechzehnern und um den Mittelkreis herum.

21 Nach dem anfänglichen Übergewicht der Hausherren, ackerten sich die Sachsen in den letzten Minuten zunehmend in die Partie und haben inzwischen gefühlt mehr vom Spiel.

18 Am anderen Ende vernascht Dejan Bozic gleich zwei Franken an der Sechzehnerkante und ist dann beinahe frei vor dem Tor. Der Stürmer der Gäste legt sich die Murmel aber einen Schritt zu weit vor, sodass Vincent Müller klären kann.

15 Dominic Baumann verpasst eine Riesenchance! Nach guter Vorarbeit von Leroy Kwadwo, der den Ball von rechts flach gen Elfmeterpunkt schickt, ist Würzburgs Angreifer vor dem Tor zur Stelle, senst aber über das Spielgerät.

12 Gelbe Karte für Lennard Maloney (Chemnitzer FC)

Und dann das! Kurz hinter der Mittellinie holt Lennard Maloney sein Gegenüber mit einem relativ harmlosen Foul von den Beinen, sieht nach vehementem Beschweren aber trotzdem die Gelben Karte.

12 Patrick Glöckner und seine Mannschaft hadert immer wieder mit den Entscheidungen von Referee Wolfgang Haslberger, der zu Beginn dieser Partie eine recht großzügige Linie fährt.

9 Ein Einwurf von links bringt die Kugel erstmals in den Strafraum von Kickers. Für Schlussmann Vincent Müller gibt es aber noch nichts zu tun, weil seine Vorderleute im eigenen Sechzehner die Lufthoheit inne haben.

6 Chemnitz sucht derweil noch vergebens nach dem Weg in die Offensive, weil die Würzburger mit einem ordentlichen Powerplay in diese Partie starten. Vor allem Luke Hemmerich wirbelt auf der linken Außenbahn und holt prompt den nächsten Eckball heraus. Dieses Mal folgt aber keine Gefahr.

3 Im Hinspiel kamen diese beiden Teams nicht über ein 0:0 hinaus. Während die Sachsen dieses Ergebnis wohl auch heute gerne unterschreiben würden, wollen die Franken mehr. Gleich mit dem zweiten Anlauf holen die Kickers die erste Ecke heraus, die in der Mitte von Luca Pfeiffer scharf gemacht wird. Auf der Linie ist aber Clemens Schoppenhauer zur Stelle.

1 Am Dallenberg rollt das runde Leder! Die Hausherren versuchen es gleich mit einem langen Schlag, der jedoch in den Fängen von CFC-Keeper Jakub Jakubov landet.

1 Spielbeginn

Auch Kickers-Coach Michael Schiele muss mit Top-Torjäger Fabio Kaufmann und Mittelfeldmann Patrick Sontheimer gelbbedingt auf zwei Akteure verzichten. Stattdessen starten gegen Chemnitz Luke Hemmerich und Niklas Hoffmann in der Startelf. Auch Kapitän Sebastian Schuppan ist wieder von Beginn an mit dabei. Hendrik Hansen sitzt zu Beginn hingegen wieder auf der Bank.

Allerdings muss der CFC nach dem Achtungserfolg in Westfalen gleich auf zwei Stammkräfte verzichten, denn Innenverteidiger Sören Reddemann und Mittelfeldspieler Tobias Müller sind nach ihren Gelben Karten im Spiel gegen Preußen Münster für das heutige Duell gesperrt. Außerdem rücken Sandro Sirigu, Philipp Sturm und Philipp Hosiner auf die Bank und machen in der Startelf Platz für Paul Milde, Clemens Schoppenhauer, Dejan Bozic, Davud Tuma und Daniel Bohl.

Die Gäste aus Chemitz konnten unter der Woche einen echten Big Point landen. Gegen Abstiegskampf-Konkurrent Preußen Münster gelang ein mühsamer 1:0-Erfolg, der aber nach der Talfahrt von vier Niederlagen in Serie umso größer bejubelt wurde. Und da das Restprogramm der Sachsen nicht von Pappe ist, sollte man am besten gleich heute mit dem Punkten weitermachen, wenn man den Abstiegsrängen weiter fern bleiben will.

Nur nicht locker lassen! Im superengen Aufstiegsrennen der 3. Liga zeigten sich die Kickers zuletzt als hartnäckiger Konkurrent. Drei Siege aus zuletzt vier ungeschlagenen Spielen stehen zu Buche. Gelingt heute der nächste Erfolg, winkt sogar der Sprung an die Tabellenspitze - oder zumindest an die "virtuelle". Denn der derzeitige Spitzenreiter der Liga, die zweite Mannschaft des frischgebackenen Deutschen Meisters, spielt ja im Aufstiegskampf keine Rolle.