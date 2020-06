35 Die Hereingabe bleibt am zweiten Pfosten scheinbar hängen, rutscht aber doch noch zur zweiten Ecke durch.

34 Sirigu wirft von links hoch hinein und holt damit immerhin einen Eckstoß heraus. Girdvainis ist auf Nummer sicher gegangen.

32 Dorda und Ibrahimaj stehen bereit. Letzterer will die hochspringende Mauer flach überraschen, aber so wie es aussieht, hat ausgerechnet Mitspieler Lukymia den Schuss geblockt.

31 Direkt an der Strafraumgrenze fällt Daube und holt einen Freistoß heraus.

31 Chemnitz spielt in dieser Sekunde in Unterzahl, weil Itter geblutet hat. Er kann weiterspielen, muss sich aber erst die Blutung stillen lassen.

28 Endlich mal wieder eine Möglichkeit! Garcia spielt einen zu weiten Pass auf Bonga, der sich das Leder an der rechten Grundlinie aber noch schnappt und zurück auf Bozic spielt. Der bleibt mit seinem Schuss an Lukimya hängen.

25 Auch nach der kurzen Pause geht es bieder weiter. Positiv ausgedrückt sind die Abwehrreihen zu stark.

23 Dann geht es doch nicht weiter für den Offensivmann. Stegemann nutzt den Wechsel auch für eine Trinkpause für beide Mannschaften. Schwüle 31 Grad hat es in der Düsseldorfer Arena.

22 Einwechslung bei KFC Uerdingen 05: Boubacar Barry

22 Auswechslung bei KFC Uerdingen 05: Hakim Guenouche

21 Nachdem Guenouche vom Platz geführt wurde, darf Garcia kurz auf den Kopf von Hosiner flanken. Dem rutscht die Kugel leicht über die Stirn, sodass sie ungefährlich über die Latte fliegt. Im Anschluss trabt Guenouche wieder aufs Feld.

20 In Zuge des Fouls hat sich Guenouche scheinbar selbst verletzt und wird erstmal behandelt.

19 Guenouche leistet sich gut 25 Meter vor dem Tor ein Foul an Müller. Das könnte die erste klare Chance für Chemnitz werden.

17 Vor der Partie hatte Glöckner seinen Fokus auf die defensive Stabilität gelegt. Das merkt man dieser Partie auch an. Uerdingen weiß mit dem Ball nicht genug anzufangen, Chemnitz kommt kaum nach vorne.

14 Erneut will Chemnitz die Chance des Gegners in eine eigene ummünzen. Den Pass in die Spitze erläuft allerdings Königshofer zuerst.

13 Im Spielaufbau verliert Erik Tallig den Ball an Guenouche, der auch sofort nach vorne sprintet. Das vermeintlich schwache Zuspiel auf Ibrahimaj verwertet der Stürmer zur Ablage für den einlaufeden Guenoche. Dessen Flachschuss ist aber zu unplatziert für Jakub Jakubov.

10 Viel Tempo ist hier noch nicht drin. Letzten Endes reicht den Gastgebern auch ein Unentschieden für das letzte Prozent Sicherheit. Dagegen lauert der CFC eher auf Konter, die Uerdingen bislang nicht anbieten will.

8 Chance auf der anderen Seite! Bozic dribbelt weit durch die Krefelder Hälfte, ehe er aus der zweiten Reihe schießt. Königshofer zuckt kurz, doch merkt bald, dass der Flaschschuss am linken Pfosten vorbeisaust.

7 Der KFC holt die erste Ecke heraus. Hakim Guenouche schlägt das Ding von links ins Zentrum. Die Verteidigung köpft nur vor den Strafraum, von wo aus Konrad direkt abzieht. Deutlich links am Kasten vorbei.

5 Gleich zwei Querschläger von Matuszczyk und Lukimya lassen den Ball im hohen Bogen zum eigenen Torwart segeln. Das ist dann aber kein Problem für Lukas Königshofer, der die Kugel in aller Ruhe aus der Luft pflückt.

3 Stattdessen dribbelt Sandro Sirigu vielversprechend die linke Linie hinunter, ehe er doch noch zurückgepfiffen wird. Niklas Dardenne hatte ihn im Seitenaus gesehen.

2 Zu Beginn hält Uerdingen lange den Ball und sucht in aller Ruhe eine Lücke in der Verteidigung. Die öffnet Chemnitz aber noch nicht.

1 Schiedsrichter Mitja Stegemann gibt das Spiel frei. An den Seitenlinien schwingen Niklas Dardenne und Nico Fuchs die Fahnen. Los geht die wilde Fahrt!

1 Spielbeginn

Das Hinspiel vom 30. November endete mit einem 1:1-Unentschieden. Den späten Führungstreffer erzielte Tom Boere per Foulelfmeter, bevor Rafael Garcia in der 86. Minute doch noch ausglich. In etwa 20 Minuten geht es in die nächste Runde.

Außergewöhnlich kommt das Team von CFC-Coach Patrick Glöckner dieser Tage daher. Der einzige Wechsel ist nämlich der Trainer selbst, der letzte Woche noch von der Tribüne zuschauen musste. Auf dem Feld ändert sich dagegen gar nichts, was gerade in dieser Flut englischer Wochen überraschend ist. Andererseits legte Chemnitz zuletzt gegen Braunschweig einen so starken Auftritt hin, dass für Wechsel ohnehin nur wenig Platz ist.

Für dieses Finale wechselt Uerdingen-Trainer Stefan Krämer einmal mehr ordentlich durch. Immerhin vier neue Spieler rotiert er für den Schlussspurt in die Startelf. Im Tor fällt René Vollath mit einer Muskelverhärtung aus. Für ihn beginnt der rechtzeitig fit gewordene Lukas Königshofer. Ansonsten starten Christian Kinsombi, Alexander Bittroff und Dennis Daube für Kevin Großkreutz, Roberto Rodríguez und Jean-Manuel Mbom. Für Dominik Maroh hat es nach einer kurzen Verletzungsunterbrechung noch nicht für die erste Mannschaft gereicht. Er sitzt vorerst ebenfalls auf der Bank.

Chemnitz konnte derweil den Schwung aus dem 1:0-Sieg über das ebenfalls abstiegsbedrohte Münster in der vergangenen Woche nicht mitnehmen. Es folgten zwei Pleiten in Würzburg (0:3) und gegen Braunschweig (1:2). Somit braucht Patrick Glöckner mit seinem Team dringend wieder ein Erfolgserlebnis, denn die Konkurrenz aus Zwickau und Münster ist noch nicht außer Reichweite. Es verspricht ein heißes Finish im Abstiegskampf zu werden und jeder Punkt zählt.

Vor dem Spiel hat Uerdingen ein Polster von sechs Punkten auf Chemnitz. Schon ein Remis gegen den CFC würde den Klassenerhalt also bei zwei danach noch ausstehenden Spielen perfekt machen. Doch zuletzt durchlebte Patrick Krämers Truppe einen Negativlauf. Seit dem Auftaktsieg nach der Corona-Pause (2:1 gegen Mannheim) wartet Uerdingen auf einen Dreier, und damit seit sieben Spielen. Zuletzt setzte es ein 1:2 gegen die Würzburger Kickers.