82 Der bislang einzige Torschütze verlässt den Platz und wird in der Schlussphase positionsgetreu durch Martin Braithwaite ersetzt.

82 Einwechslung bei FC Barcelona: Martin Braithwaite

82 Auswechslung bei FC Barcelona: Luis Suárez

79 Schiedsrichter Munuera Montero bittet zur zweiten Trinkpause. Espanyol agiert in den letzten Minuten wieder etwas mutiger, die Messe ist noch nicht gelesen.

77 Der anschließende Eckball landet am zweiten Pfosten auf dem Schädel von Raúl de Tomás, der die Kugel aber nicht entscheidend Richtung Kasten drücken kann.

76 Mit einem tollen Diagonalpass schickt David López den auf soeben eingewechselten und auf links startenden Campuzano auf die Reise. Aus spitzem Winkel versucht es der 23-Jährige jedoch mit dem ungünstigeren linken Fuß und wird von Clément Lenglet geblockt.

75 Einwechslung bei Espanyol Barcelona: Campuzano

75 Auswechslung bei Espanyol Barcelona: Embarba

74 Der Argentinier versucht es direkt. Der scharfe Ball wird vom Spielerwald vor dem Kasten entscheidet abgebremst und kullert letztlich am langen Pfosten vorbei.

73 Lionel Messi setzt auf der rechten Seite zu einem schnellen Antritt ran und wird nah am gegnerischen Sechzehner von Dídac Vilà zu Fall gebracht. Den fälligen Freistoß wird er wohl selbst ausführen.

71 Quique Setién versucht sein Glück erneut und nimmt seine zweite Einwechslung vor. Arturo Vidal ist für Antoine Griezmann neu dabei.

71 Einwechslung bei FC Barcelona: Arturo Vidal

71 Auswechslung bei FC Barcelona: Antoine Griezmann

70 Außerhalb des Stadions wird bereits ein Feuerwerk gezündet. Noch sind allerdings 20 Minuten zu spielen, die Gäste haben ihre Torgefährlichkeit in der ersten Halbzeit bereits bewiesen.

68 Diego López rettet seine Farben vor dem zweiten Gegentor! Sergi Roberto flankt aus dem rechten Halbfeld gefühlvoll auf den linken Pfosten, wo Jordi Alba lauert und eine stramme Direktabnahme abfeuert. López bekommt gerade noch die Fäuste hoch!

67 Leandro Cabrera versucht es erneut mit einem seiner weiten Einwürfe. Piqué klärt nur vor die Füße von Marc Roca, der seinen Volleyschuss aus dem Rückraum jedoch auf die Tribüne drischt.

66 Noch vor der Ausführung betritt Sergi Darder für den angeschlagenen Fernando Calero das Feld, Rufete löst damit die defensive Fünferkette auf. Der Freistoß von Embarba bleibt allerdings in der Mauer hängen.

66 Einwechslung bei Espanyol Barcelona: Sergi Darder

66 Auswechslung bei Espanyol Barcelona: Fernando Calero

65 Immerhin bekommt Espanyol nun mal einen aussichtsreichen Freistoß zugesprochen. Clément Lenglet nimmt gegen Victor Gómez das Bein zu hoch.

63 Die Ballbesitzphase der Pericos währt nicht lange, sofort schnappen sich die Hausherren wieder die Kugel und übernehmen die Kontrolle über das Spiel.

60 Espanyol ist nun gefordert. Erstmals nimmt die Rufete-Elf das Geschehen selbst in die Hand und verlagert das Geschehen in der gegnerische Hälfte. Gefahr kommt jedoch nicht auf.

58 Was für ein Start in die zweite Halbzeit! Dass innerhalb von vier Minuten zwei Gelbe Karten per Videobeweis in Platzverweise umgewandelt werden, hat es in der noch recht jungen Geschichte des VAR wohl noch nicht gegeben.

56 Tooor für FC Barcelona, 1:0 durch Luis Suárez

Mit ihrer ersten klaren Chance gehen die Hausherren plötzlich in Führung! Antoine Griezmann wird auf links in den Sechzehner geschickt und findet per Hackenpass Lionel Messi im Rückraum. Der Argentinier bleibt mit seinem Flachschuss noch hängen, doch Luis Suárez beweist seinen Torinstinkt und schiebt den Abpraller lässig in das rechte Eck ein!

55 Trotz der fehlenden Zuschauer ist die Derby-Atmosphäre durchaus gegeben. Ansu Fati und Pol Lozano erweisen ihren Teams mit ihren ähnlichen Fouls natürlich einen Bärendienst.

54 Rote Karte für Pol Lozano (Espanyol Barcelona)

So ist es, auch Pol Lozano muss für sein gefährliches Foul an Piqué das Grün vorzeitig mit glatt Rot verlassen!

51 Die Gemüter sind erhitzt. Auch Pol Lozano tritt seinem Gegenspieler auf die Wade und sieht Gelb. Schiedsrichter José Munuera Montero schaut sich die Szene noch einmal auf dem Bildschirm an, wahrscheinlich haben gleich beide Teams nur noch zehn Spieler auf dem Platz.

50 Rote Karte für Ansu Fati (FC Barcelona)

Tatsächlich, der 17-Jährige muss nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung den Platz verlassen!

50 Während Calero behandelt wird, schaut sich der Unparteiische die Szene noch einmal auf dem Bildschirm an. Wird Ansu Fati gar vom Platz gestellt?

49 Ansu Fati macht erstmals auf sich aufmerksam, allerdings mit einem hohen Bein gegen Calero. Gelb für den neuen Mann.

47 Plötzlich sind mit Raúl de Tomás und Embarba zwei Gästeangreifer wieder völlig frei! Allerdings ist der Weg Richtung Kasten noch lang, da sich beide weit auf der linken Außenbahn befinden. Außerdem verspringt Embarba die Kugel ins Toraus.

46 Es geht weiter! Quique Setién kann natürlich nicht zufrieden sein und hofft nun mit der Einwechslung von Ansu Fati auf mehr Durchschlagskraft. Sergi Roberto rückt eine Reihe nach hinten auf die Außenverteidigerposition.

46 Einwechslung bei FC Barcelona: Ansu Fati

46 Auswechslung bei FC Barcelona: Nélson Semedo

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Rufete hat gut lachen, denn seine Mannschaft wehrt sich hier mit aller Kraft gegen den Abstieg und hatte ein ums andere Mal die Führung auf dem Fuß! Erst scheiterte Embarba im Eins-gegen-Eins mit Marc-André ter Stegen, dann verhinderte der deutsche Keeper gerade noch ein Eigentor von Piqué und der Pfosten rettete gegen Dídac Vilà. Der FC Barcelona hat hingegen trotz der deutlich höheren Ballanteile noch keine klare Torchance zu verbuchen und muss sich im zweiten Durchgang gewaltig steigern, um die Titelchancen aufrecht zu halten.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Espanyol macht noch einmal Druck! Eine tückische Hereingabe von Embarba kann Piqué gerade noch abwehren, die Rufete-Elf bleibt aber in Ballbesitz.

45 Kurioserweise wird auch in dieser Szene das Offensivproblem der Pericos deutlich. Für die größte Gefahr sorgen erst ein gegnerischer Verteidiger und dann der Linksverteidiger.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44 Das gibt es doch nicht, Espanyol lässt eine Riesen-Doppelchance liegen! Eine scharfe Hereingabe von links befördert Piqué in bester Mittelstürmermanier Richtung linkes Eck, Marc-André ter Stegen wehrt den Flachschuss aber gerade noch mit dem Fuß ab. Der Abpraller landet über Umwege bei Dídac Vilà, der sich das Leder aus zehn Metern zurechtlegen kann, mit seinem Flachschuss aber nur den rechten Außenpfosten trifft!

41 Momentan ist bei der Setién-Elf wieder der Schlendrian drin. Espanyol fühlt sich mit dem niedrigen Spieltempo durchaus wohl und holt in Tornähe einen Einwurf von links raus, den Leandro Cabrera direkt in den Sechzehner befördert. Piqué bekommt allerdings ein Stürmerfoul zugesprochen.

38 Mal sehen, ob die Anweisungen einen positiven Effekt auf die Offensivleistung der Blaugrana haben. Obwohl Lionel Messi, Luis Suárez und Antoine Griezmann gemeinsam auf dem Platz stehen, lässt die erste klare Torchance weiter auf sich warten.

35 Jetzt ist es soweit. Natürlich sind die Kameras wieder auf Quique Setién und seinen Co-Trainer Eder Sarabia gerichtet, der innerhalb der Mannschaft nicht über vollen Rückhalt verfügen soll. Von Meinungsverschiedenheiten ist heute aber nichts zu erkennen, Messi nimmt die Anweisungen von Sarabia mit einem Kopfnicken zur Kenntnis.

33 Vielleicht würde eine Trinkpause den Blaugrana gut tun. Bislang gibt der Unparteiische allerdings noch kein Zeichen zur Erfrischung.

31 Nun bringt Piqué mit einem schlampigen Pass Busquets in Bedrängnis. Der Mittelfeldmann mit einer spektakulären Grätsche gerade noch verhindern, dass Raúl de Tomás durchstartet.

29 So wird das nichts. Jordi Alba sucht von der rechten Strafraumkante Lionel Messi, sein zu kurzer Flachpass landet aber vor den Füßen von Pol Lozano.

27 Dem FC Barcelona gelingt es nun besser, den Gegner in der eigenen Hälfte festzuschnüren und gegnerische Chancen zu verhindern. Doch so wirklich zwingend wird es auf dem Weg nach vorne weiterhin nicht.

25 Luis Suárez dringt über die linke Seite in den Sechzehner ein. Aus spitzem Winkel versucht er es selbst, wird aber gerade noch von Calero geblockt. Die Kugel landet im Außennetz.

24 Einen Ball ins Aus pflückt Quique Setién elegant herunter. Der 61-Jährige war früher lange Zeit als Mittelfeldspieler für Racing Santander und Atlético Madrid aktiv.

22 Nach einem Foul von Leandro Cabrera an Antoine Griezmann macht sich Lionel Messi aus 25 Metern und halbrechter Position zum Freistoß bereit. Der Schlenzer segelt nur knapp über das kurze Eck hinweg!

20 Gerade mal 25 Punkte hat Espanyol auf dem Konto. Einen davon sammelten die Pericos jedoch im Hinspiel, noch unter der Leitung von Abelardo gelang vor heimischem Publikum ein 2:2.

18 Über mehrere Stationen wird Lionel Messi in den Sechzehner geschickt, sein flacher Abschluss segelt jedoch recht deutlich am langen Eck vorbei.

17 Nach einer guten Viertelstunde haben die Hausherren deutlich mehr Ballbesitz, Espanyol allerdings die gefährlicheren Annäherungen zu verzeichnen.

16 Auf der Gegenseite hingegen schon! Dídac Vila spielt von links in den Rückraum zu Marc Roca, der mit seinem Abschluss gerade noch an Piqué hängenbleibt. Um ein Haar landet der Abpraller bei Embarba.

15 Lionel Messi darf gleich zweimal von der rechten Eckfahne antreten, wirklich gefährlich wird es jedoch nicht.

14 Das ist allerdings mal ein guter Vorstoß der Blaugrana. Nélson Semedo tankt sich auf rechts durch und bringt eine scharfe Hereingabe in die Mitte, wo ein Gästeverteidiger zum Eckball klärt.

12 Ein Selbstläufer wird das heute nicht, die Gäste lauern aus ihrer defensiven Grundordnung heraus durchaus auf Konter.

10 Die erste wirkliche Torchance verbucht Espanyol! Ein hoher Ball aus der eigenen Hälfte findet Embarba, der aus halbrechter Position frei auf den Kasten von Marc-André ter Stegen zuläuft. Aus leicht spitzem Winkel bleibt er mit seinem Flachschuss gerade noch am aufmerksamen deutschen Keeper hängen!

9 Nun hat Luis Suárez mal Platz! Der Uruguayer dringt über rechts bis zur Torauslinie vor, doch auch er findet mit seinem scharfen Pass vor den Kasten keinen Abnehmer.

8 Die Gäste schnappen sich mal den Ball. Raúl de Tomás versucht es im Alleingang durch die gegnerische Hälfte, wird aufgrund fehlender Anspielstationen jedoch problemlos abgelaufen.

7 So geht es munter weiter, die Blaugrana schieben sich die Kugel hin und her und warten auf die Lücke. Nach Torchancen steht es allerdings noch Null zu Null.

5 Fünf Minuten sind gespielt. Nach Ballbesitz steht es 90 zu 10 zugunsten der Setien-Elf, nach Pässen 70 zu 10.

4 Antoine Griezmann holt auf links den ersten Eckball heraus. Der Standard wird jedoch kurz ausgeführt, die Ballbesitzphase der Hausherren geht weiter.

3 Barça nimmt von Beginn an das Heft in die Hand. Gegen die dicht gestaffelten Gäste ist aber noch kein Durchkommen.

1 José Munuera Montero pfeift die Begegnung an, Espanyol hat Anstoß!

1 Spielbeginn

Piqué hat sich schon bei der Anfahrt aufgewärmt, der Innenverteidiger ist heute mit dem Fahrrad in die Katakomben des Stadions gedüst. Einen Helm hatte er dabei allerdings nicht auf.

Heute könnte wieder so ein historischer Tag werden. Entweder die Pericos spucken dem Favoriten erneut in die Suppe und können sich später einen Kasten Bier in Madrid abholen. Oder der FC Barcelona besiegelt mit einem Dreier endgültig den Abstieg des kleineren Stadtnachbarn.

Es war der 09. Juni 2007. Espanyol, damals noch mit Dani Jarque in der Innenverteidigung und Ernesto Valverde auf der Trainerbank, trotzte dem Stadtrivalen vor mehr als 90.000 Zuschauern im Camp Nou ein 2:2 ab und ebnete dadurch Real Madrid den Weg zur Meisterschaft. Sowohl Lionel Messi als auch Raúl Tamudo schürten einen Doppelpack, das Spiel ging als "Tamudazo" in die Geschichte ein. Rufete wird sich bestens an die Partie erinnern, er wurde kurz vor der Pause eingewechselt und gab die Vorlage zum späten Ausgleich.

Espanyol-Coach Rufete nimmt nach der 0:1-Heimpleite im Abstiegsduell gegen Leganés ebenfalls nur vereinzelte Veränderungen vor. So rückt der erfahrene Dídac Vilà wieder in die Startelf, außerdem darf Embarba anstelle von Wu Lei als Sturmpartner von Raúl de Tomas ran.

Die Aufstellung des FC Barcelona ist bereits draußen! Während Arturo Vidal geschont wird, darf Sergi Roberto zum zweiten Mal in Folge im Mittelfeld ran. Vorne stürmt wie schon beim 4:1-Erfolg bei Villarreal das Trio Lionel Messi, Luis Suárez und Antoine Griezmann.

Doch zurück zum katalanischen Derby. Der Gegner des FC Barcelona, Espanyol, steht quasi als Absteiger fest, schließlich beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer bei noch vier ausstehenden Spielen satte elf Punkte. Nach 25 aufeinanderfolgenden Spielzeiten in der ersten Liga kommt es nun also zum Abstieg der Periquitos und seit über zehn Jahren warten sie auf einen Sieg im Derby.

Geht er? Bleibt er? Verlängert er? Was plant Lionel Messi? Die Zukunft vom argentinischen Superstar ist das bestimmende Thema in den einschlägigen Gazetten. Die einen vermelden, dass er bald in den USA kicken würde, andere halten eine Rückkehr zu den Newell's Old Boys sogar für möglich und wiederum andere berufen sich auf Barcelonas Präsidenten Josep Maria Bartomeu, der versichert, dass Lionel Messi in Katalonien bleibt.

Vier Spieltage vor dem Ende der Saison kämpfen die Hausherren noch um die Meisterschaft, auch wenn der Rückstand des FC Barcelona auf den Tabellenführer Real Madrid vier Punkte beträgt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Kontrahent noch ins Straucheln geraten sollte, wollen die "Culés" gewappnet sein.