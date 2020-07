46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Real Madrid führt zur Halbzeit gegen Deportivo Alavés insgesamt verdient mit 1:0! Einmal mehr war es ein Strafstoß, der die Hausherren in Front brachte. Diesmal war dieser allerdings glaskar und wurde von Karim Benzema eiskalt verwandelt. Die Königlichen hatten auch in der Folge mehr vom Spiel, kamen aber nur selten zu hochwertigen Abschlüssen. Die Gäste aus dem Baskenland begannen gut und hatten durch einen Lattenkopfball von Joselu ihre größte Chance, zogen sich später aber immer weiter zurück. Dennoch wirkt die Real-Abwehr nicht immer sattelfest und mit etwas mehr Mumm könnte da schon was gehen für den Abstiegskandidaten. Gleich gehts weiter mit Hälfte zwei im Estadio Alfredo Di Stéfano!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Viel tut sich allerdings nicht auf dem Rasen. Die ersten drei Minuten der Extra-Spielzeit vergehen ohne nennenswerte Aktionen.

45 Aufgrund der Verletzungspause bei Schiedsrichter Jesús Gil Manzano gibt es eine saftige Nachspielzeit von fünf Minuten.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

44 Der agile, aber auch immer wieder mit Fehlpässen auffallende Rodrygo bekommt eine ordentliche Ansage von Toni Kroos, dass er doch nächstes Mal bitte ihn anspielen soll, statt den Ball abzugeben. Mal schauen, ob der 19-Jährige sich dran hält.

42 Luka Modrić verlagert das Spiel der Hausherren immer wieder stark. Diesmal landet sein Seitenwechsel rechts bei Marco Asensio, der durchsteckt in den Lauf von Lucas Vázquez. Von der Grundlinie kann der Spanier flanken, hat aber irgendwas anderes vor und jagt den Ball hinter das Tor.

39 Insgesamt ist momentan ein wenig die Luft raus aus dieser Partie. Real Madrid tut nicht mehr als nötig und will wohl erstmal mit der Führung in die Pause, Deportivo Alavés fehlen gerade die Ideen.

36 Nächste gute Chance für die Gäste! Oliver Burke macht den nächsten guten Lauf in die Tiefe und geht dann im Strafraum nahe der Grundlinie ziemlich leicht an Eder Militão vorbei. Dann legt der Schotte zurück an den Sechzehner, wo Lucas Pérez in exzellenter Position wartet. Joselu will das Ding allerdings auch haben, geht mit dem langen Bein dazwischen und raubt seinem Kollegen eine wirklich gute Möglichkeit.

34 Toni Kroos macht bislang eine sehr ordentliche Partie. Der deutsche Nationalspieler hatte einen guten Abschluss, der knapp über den Kasten flog und ist auch ansonsten immer anspielbar und lenkt das Spiel der Königlichen mit viel Übersicht.

32 Mit einem frischen Tape um den Knöchel des Unparteiischen geht es nach einer kurzen unplanmäßigen Trinkpause weiter.

29 Der nächste Akteur muss behandelt werden. Diesmal ist es aber kein Spieler, sondern Schiedsrichter Jesús Gil Manzano, der nach einem kleinen Unfall auf dem Feld nun abseits des Platzes am linken Fuß untersucht wird.

26 So kann es gehen für die Gäste! nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schaltet Alavés schnell um und Oliver Burke nutzt auf links aus, dass der aufgerückte Lucas Vázquez fehlt. Der ex-Leipziger zieht mit einer guten Bewegung nach innen vorbei an Casemiro und schießt aus 17 Metern flach aufs rechte Eck. Thibaut Courtois taucht blitzschnell ab und bugsiert den Ball zur Seite.

24 Einwechslung bei CD Alavés: Martín

24 Auswechslung bei CD Alavés: Ximo Navarro

23 Ximo Navarro hat sich in einem harmlosen Zweikampf offenbar am Knöchel versetzt und sitzt auf dem Platz. Der Rechtsverteidiger der Gäste kann nicht weitermachen und Muñiz muss erstmals wechseln.

21 Geht mal was über eine Standardsituation bei den Gästen? Lucas Pérez schlägt eine Flanke aus dem linken Halbfeld stark an den Elfer, wo Varane per Kopf zur Ecke klären kann. Diese bringt dann keine weitere Gefahr.

18 Ganz starker Angriff der Gastgeber! Ferland Mendy wird von Toni Kroos eingesetzt, spielt eine feinen Doppelpass mit Karim Benzema und marschiert ans linke Fünfereck. Seine Hereingabe drückt ein blauer Verteidiger vor dem einschussbereiten Marco Asensio fast in die eigenen Maschen, doch Roberto reagiert stark und pariert.

15 Durch das unnötige Foul und den daraus resultierenden Gegentreffer haben die Basken sich ein wenig selbst den Wind aus den Segeln genommen. Derzeit spielt fast nur Real Madrid.

13 Der eine oder andere Konkurrent hatte den Königlichen in den letzten Wochen vorgeworfen, regelmäßig von Schiedsrichterentscheidungen zu profitieren. Schon die letzten beiden Partie hatten die Königlichen nur durch einen Elfer gewonnen. Dieser heute war auf jeden Fall berechtigt und es gab auch gar keine Proteste von Seiten der Gäste.

11 Tooor für Real Madrid, 1:0 durch Karim Benzema

In Abwesenheit von Sergio Ramos übernimmt Karim Benzema die Verantwortung und verwandelt cool. Roberto ist ins rechte Eck unterwegs, der Franzose netzt links unten neben den Pfosten ein. Real führt!

10 Elfmeter für Real Madrid! Und der ist ausnahmsweise mal unstrittig. Mendy zieht das Tempo an, geht links im Strafraum an Ximo Navarro vorbei und wird dann von diesem klar am Knöchel getroffen. Ungeschickte Aktion vom Verteidiger der Gäste.

8 Mit einem einfachen langen Ball ist die Abwehrkette der Madrilenen in Unordnung versetzt. Joselu verlängert per Kopf in den Lauf von Lucas Pérez, der auf Courtois zustürmt und erst in allerletzter Sekunde von Eder Militão stark abgegrätscht wird.

5 Die Gäste beginnen sehr mutig und versuchen auszunutzen, dass sich Lucas Vázquez auf eher ungewohnter Rechtsverteidigerposition noch nicht so richtig eingefunden hat.

3 Und auf der Gegenseite gibts das dicke Ding für die Gäste! Nach einer hohen Hereingabe von links schraubt sich am Fünfer Joselu hoch und nickt die Kugel wuchtig an den Querbalken! Von dort springt das Ding zu Lucas Pérez, der ebenfalls gleich aufs Tor köpft. Raphaël Varane rettet auf der Linie!

2 Real macht gleich Dampf. Ferland Mendy tritt auf links an und zieht von der Grundlinie eine scharfe Flanke an den Fünfer. Keeper Roberto wehrt nicht gut ab, Luka Modrić rutscht aber beim Nachschuss aus und haut die Kugel aus 16 Metern drüber.

1 Auf gehts! Die Hausherren dürfen ganz in weiß anstoßen, Alavés spielt in blau.

1 Spielbeginn

Langsam aber sicher steigt sie Spannung im Estadio Alfredo Di Stéfano! Schiedsrichter Jesús Gil Manzano und die 22 Akteure haben den Rasen bereits betreten und in wenigen Minuten rollt hier der Ball. Macht Real Madrid den nächsten Schritt Richtung Titel oder landet Deportivo Alavés im Abstiegskampf einen sensationellen Auswärtsdreier?

Alavés-Coach Juan Muñiz nimmt in seinem ersten Spiel als Verantwortlicher ebenfalls vier Wechsel in der Startelf vor. Für Duarte, Lisandro Magallán, Martín und Pina rücken Adrián Marín, Rodrigo Ely, Ximo Navarro und Ex-Bundesliga-Profi Joselu ins Team. Die Gäste agieren also durchaus mutig mit zwei echten Spitzen in einem 4-4-2-System. Für Muñiz zählt vor allem, dass seine Spieler die Freude am Fußball wiederfinden. "Ich will eine glückliche Mannschaft, die auf den Platz geht, um das Spiel zu genießen", so der neue Trainer der Basken im Vorfeld der Partie.

Zinédine Zidane muss in seiner Startelf heute ein wenig improvisieren. Da Kapitän Sergio Ramos und Dani Carvajal eine Gelbsperre absitzen und Marcelo sich im Training eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen hat, muss der Real-Coach fast seine gesamte Abwehr umbauen. Immerhin ist Raphaël Varane nach Verletzung zurück und bildet gemeinsam mit Éder Militão die Innenverteidigung. Ferland Mendy und Lucas Vasquez übernehmen die Außenbahnen. Außerdem rückt auch Toni Kroos wieder in die Startformation und verdrängt Federico Valverde auf die Bank, wo heute auch der genesene Eden Hazard erstmals wieder Platz nehmen darf.

Gibt's etwas, das die Gäste gefährlich machen könnte? Die Antwort darauf kann höchstens lauten: Ja, ein neuer Trainer. Nach der jüngsten Pleitenserie von fünf Niederlagen in Folge verlor man in der Hauptstadt des Baskenlandes die Geduld und setzte Coach Asier Garitano vor die Tür. Nun soll es Juan Muñiz richten. Der 51-Jährige war zuletzt in Málaga verantwortlich, aber seit über einem Jahr ohne Job. Es gibt sicher leichtere Aufgaben zum Einstand als ein Spiel gegen Real Madrid.

Unaufhaltsam schreitet der Rekordmeister derzeit durch die Liga: Alle sieben Spiele seit dem Re-Start hat die Mannschaft von Zinédine Zidane für sich entscheiden können. In den letzten vier Begegnungen ließ man zudem kein einziges Gegentor mehr zu. Dass dabei nicht sehr oft der ganz große Glanz versprüht wird, dürfte verschmerzbar sein - zumindest noch. Ein weiterer Erfolg heute gegen die Basken und die Königlichen können in ihrem prall gefüllten Trophäenschrank schon mal nach einer freien Ecke suchen.