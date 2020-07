Ganz andere Sorgen plagen die Mallorquiner. Kein Ligakonkurrent tritt auswärts derart harmlos auf. Einen Sieg und kümmerliche fünf Zähler ergatterten die Insulaner auf dem spanischen Festland. Dieser eine Dreier gelang Anfang März in Eibar (2:1). Seither setzte es auf Reisen schon wieder drei Pleiten. Atlético ist derzeit elf Ligaspiele in Folge ungeschlagen. Die letzte Niederlage erlitt man im Februar auswärts gegen den Stadtrivalen Real (0:1). Daheim haben die Rojiblancos acht Partien lang nicht mehr verloren. Letztmals leer ging man Anfang Dezember gegen den FC Barcelona aus (0:1).

Aus tabellarischer Sicht erleben wir das Duell des Dritten von oben gegen den Dritten von unten. Satte 30 Punkte liegen zwischen beiden Mannschaften, die entsprechend unterschiedliche Ambitionen verfolgen. Diese Differenzen kommen insbesondere in der Defenisvarbeit zum Ausdruck. Atlético gilt beinahe schon traditionell als abwehrstark, stellt mit 25 Gegentreffern die zweitbeste Hintermannschaft der Primera División. Dagegen reist der Aufsteiger mit der Schießbude der Liga an (56 Gegentore). Offensiv hingegen sind die Unterschiede gar nicht so groß, was zugleich ein Problem des Vizemeisters verdeutlicht. 43 Saisontore – lediglich acht mehr als Mallorca – sind für ein Spitzenteam recht dürftig.

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel am Dienstag nimmt Diego Simeone sechs Veränderungen vor. Anstelle von Santiago Arias, Renan Lodi (beide Bank), Felipe Monteiro (nicht im Kader), Thomas Partey, Ángel Correa und Diego Costa (alle Bank) rücken Stefan Savić, Kieran Trippier, Manu Sánchez, Koke, João Félix und Álvaro Morata in Atléticos Startelf. Auf Seiten der Gäste gibt es nach ebenfalls nur drei Tagen Pause vier Umstellungen. Für Lumor Agbenyenu, Martin Valjent (beide nicht im Kader), Salva Sevilla (Bank) und Ante Budimir (nicht im Kader) spielen heute Fran Gámez, Aleksandar Sedlar, Febas und Aleksandar Trajkovski von Beginn an für die Mallorquiner.

Punkte benötigt aber auch das Team von der Deutschen liebsten Ferieninsel ganz dringend im Kampf um den Klassenerhalt. Immerhin konnte zuletzt nach fünf sieglosen Partien mit dem klaren 5:1 gegen den direkten Konkurrenten Celta Vigo der Rückstand auf das rettende Ufer auf fünf Zähler verringert werden. Zumindest etwas Hoffnung dürfte damit wieder den Weg auf die Insel gefunden haben.

Die Rojiblancos müssen sich in dieser Spielzeit wieder hinter den beiden großen Rivalen Real und Barça einordnen. Der Grund dafür ist beim Blick auf die Ergebnisse in diesem Jahr schnell gefunden: Die Mannschaft von Diego Simeone kassierte bisher zwar die zweitwenigsten Niederlagen der ganzen Liga, spielt aber einfach zu oft nur Unentschieden, um ganz oben mitreden zu können. Und so sollte es heute mal wieder ein Dreier sein, wenn man den dritten Platz weiterhin erfolgreich behaupten will.