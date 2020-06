46 Es geht weiter! Dídac Vilà war im Vorfeld der Partie angeschlagen und kann wohl verletzungsbedingt nicht weitermachen, Adrià Pedrosa gibt nun den Linksverteidiger.

46 Einwechslung bei Espanyol Barcelona: Adrià Pedrosa

46 Auswechslung bei Espanyol Barcelona: Dídac Vilà

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 für Real Madrid geht es in die Pause. Die Aufgabe beim Schlusslicht gestaltet sich für die Königlichen bislang allerdings schwieriger als gedacht. Nach dem Trainerwechsel startete Espanyol sehr mutig in die Partie und erspielte sich eine Reihe an Chancen. Vor allem Wu Lei tauchte öfter frei vor dem gegnerischen Kasten auf, brachte aber keinen gefährlichen Abschluss auf das Tor. Real wurde erst nach der Trinkpause stärker, erhöhte mehr und mehr den Druck und ging kurz vor der Pause durch Casemiro in Führung.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Drei Minuten stehen noch auf der Uhr. Real hofft nun gar auf den zweiten Treffer.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Tooor für Real Madrid, 0:1 durch Casemiro

Jetzt ist es soweit! Karim Benzema macht das Leder auf der rechten Strafraumseite fest und spielt per Hacke zum zentral mitgelaufenen Casemiro. Der Brasilianer kann von Leandro Cabrera nicht entscheidend gestört werden und spitzelt die Kugel im Fallen in das lange Eck!

44 Die Königlichen setzen sich am gegnerischen Sechzehner fest. Erst bleibt Casemiro am linken Pfosten aus kurzer Distanz an López hängen, dann hält der Schlussmann auch noch den tückischen Aufsetzer auf dem Rückraum von Eden Hazard. Was für eine Doppelchance für Real!

44 Diesmal hat David López jedoch aufgepasst und faustet die Kugel unter Bedrängnis aus der Gefahrenzone.

43 Isco holt im rechten Halbfeld den nächsten Freistoß heraus. Toni Kroos steht zur Ausführung bereit und wird wohl wieder den Schädel von Sergio Ramos suchen.

41 Schon besser! Kroos hebt das Leder auf die rechte Außenbahn, wo Eden Hazard Tempo aufnimmt. Die Flanke des Belgiers bleibt jedoch hängen.

40 Wo ist die Lücke? Da auf jeden Fall nicht, Toni Kroos spielt einen Flachpass an Freund und Feind vorbei ins Toraus.

37 Zumindest übt die Zidane-Elf mittlerweile mehr Druck aus. Für ein Schlusslicht steht Espanyol hinten jedoch sehr gut gestaffelt. Mallorca hatte unter der Woche einen deutlich wackligeren Eindruck gemacht.

36 Karim Benzema dringt über links in den Sechzehner ein, lässt Victor Gómez ins Leere laufen und hält drauf. Diego López lenkt den etwas zu unplatzierten Schuss über den Querbalken!

35 Mit viel Ballbesitz für die Königlichen für die Königlichen geht es weiter. Doch die meisten Pässe werden quer gespielt.

32 Trinkpause! Zinédine Zidane gibt seinen Schützlingen taktische Anweisungen auf den Weg. Die Ansprache von Rufete wirkt etwas emotionaler.

31 Der Kroos-Freistoß aus dem linken Halbfeld findet Sergio Ramos am zweiten Pfosten, der Captain steht jedoch knapp im Abseits.

30 Eden Hazard holt im Mittelfeld einen Freistoß heraus. Ab und an wirkt die Rufete-Elf etwas übermotiviert, 8:3 steht es nach Fouls bereits für Espanyol.

28 Real Madrid verbucht zwar weiterhin mehr Ballbesitz, die gefährlicheren Angriffe starten aber die Hausherren.

27 Erneut hat Wu Lei viel Platz! Nur noch Sergio Ramos steht ihm im Weg. Der Chinese versucht den Innenverteidiger auszudribbeln und geht dabei zu Fall. Antonio Mateu Lahoz zeigt sofort an: weiterspielen!

25 Ein hohes Bein landet im Gesicht von Casemiro, doch es geht weiter und Espanyol setzt zum nächsten Konterangriff über Wu Lei an. Diesmal zieht der Chinese selbst von der Strafraumkante ab und setzt das Leder nur knapp am rechten Winkeleck vorbei!

23 Casemiro hat mal eine Idee und spielt von der linken Mittellinie einen tollen Diagonalpass auf den startenden Isco. Der Ball setzt noch einmal auf und verspringt dem früheren Málaga-Offensivspieler, das wäre sonst gefährlich geworden!

22 Nun übernimmt Real Madrid wieder die Spielkontrolle. Doch auf dem Weg nach vorne wirkt die Zidane-Elf noch recht einfallslos.

19 Espanyol kontert über Wu Lei und Víctor López, der auf der Außenbahn von Sergio Ramos gefoult wird. Den fälligen Freistoß drischt Marc Roca über die Mauer hinweg direkt auf den Kasten. Thibaut Courtois sieht den Ball erst spät, reagiert aber hervorragend und lenkt den Schuss zur Seite.

17 Eden Hazard versucht an der linken Strafraumkante einen Doppelpass mit Marcelo, das finale Zuspiel gerät jedoch zu lang und landet im Toraus.

15 Eine Viertelstunde ist gespielt. So langsam sind die erwarteten Kräfteverhältnisse hergestellt, Real Madrid hat nun deutlich mehr Ballbesitz.

14 Die Kugel wird zum am zweiten Pfosten lauernden Casemiro verlängert, dem Brasilianer fehlen allerdings ein paar Zentimeter.

13 Real wird stärker. Marcelo schaltet sich in den Angriff ein und kommt von der linken Strafraumkante zum Abschluss. Der flache Ball wird abgeblockt, es gibt Eckball.

11 Die Hausherren kämpfen weiterhin um jeden Ball. Allerdings sind die Offensivbemühungen nun etwas abgeflacht.

9 Real Madrid kann sich nun für längere Zeit befreien. Nach einem Kroos-Freistoß aus dem rechten Halbfeld kommt Casemiro auf der linken Strafraumseite zum Abschluss. Zumindest war es als Schuss gedacht, doch Sergio Ramos hält den Schädel in den strammen Ball und köpft das Leder über den Kasten.

8 Casemiro verbucht den ersten Torschuss der Gäste, und was für einen! Der Brasilianer sieht, dass Diego López etwas zu weit vor seinem Kasten steht, und hält einfach mal aus dem Mittelfeld drauf. Der Keeper kann das Leder gerade noch mit den Fingerspitzen zur Seite lenken!

7 Und die sind Letzter? Wie ein Wespenschwarm scheren die Blau-Weißen aus und verteilen sich in der gegnerischen Hälfte. Am rechten Pfosten ist Wu Lei frei, lässt sich mit dem Abschluss aber zu viel Zeit.

5 Der Trainerwechsel scheint die Hausherren besonders angespornt zu haben. Ein Selbstläufer wird das für Real Madrid heute nicht.

3 Espanyol verbucht die erste gute Gelegenheit der Partie! Wu Lei nimmt auf rechts Tempo auf und spielt flach in die Mitte. Raúl de Tomás verpasst am Elfmeterpunkt knapp, doch im Rückraum kommt Sergi Darder angerauscht und bleibt gerade noch mit seinem Flachschuss hängen!

2 Der Gefoulte führt selbst aus und versucht es direkt, Thibaut Courtois ist jedoch auf dem Posten.

1 Die Pericos starten mutig, Embarba holt gegen Casemiro gleich mal einen Freistoß aus rund 30 Metern heraus.

1 Antonio Mateu Lahoz pfeift die Begegnung an, Espanyol hat Anstoß!

1 Spielbeginn

Da der FC Barcelona gestern nicht über ein 2:2 bei Celta Vigo hinaus kam, kann sich Real Madrid heute einen Vorsprung in der Meisterschaft von zwei Punkten erarbeiten. Für Espanyol geht es darum, den Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen nicht komplett zu verlieren. Da Eibar soeben mit 2:1 in Granada gewonnen hat, ist das rettende Ufer nun schon zehn Punkte entfernt.

Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Heimsieg der Königlichen, Karim Benzema bereitete das Führungstor von Raphaël Varane vor und besorgte im zweiten Durchgang den Endstand. Damals, Anfang Dezember letzten Jahres, hieß der Espanyol-Coach noch Pablo Machín. Vier Trainer haben die Katalanen in dieser Spielzeit schon eingesetzt.

Schließlich hat der frühere Mittelfeldspieler erst gestern sein erstes Training geleitet. Eigentlich ist Rufete im Verein als Sportdirektor tätig, doch besondere Situationen erfordern bekanntlich besondere Maßnahmen. Abelardo, der erst kurz nach Weihnachten verpflichtet worden war, musste nach genau einem halben Jahr seinen Hut nehmen.

Auch die Hausherren haben ihre Startelf mittlerweile bestätigt. Im Vergleich zur 0:1-Pleite bei Betis gibt es einige Veränderungen zu verzeichnen, so dürfen heute unter anderem Lei Wu und Raúl de Tomás in der Offensive ran. Wie genau sich das Team von Rufete sortieren wird, bleibt abzuwarten.

Die Aufstellung der Madrilenen ist bereits draußen! Isco darf heute von Beginn an ran, es ist seine erste Startelfnominierung seit dem Restart. Luka Modrić fehlt verletzt, Federico Valverde darf daher auch heute im zentralen Mittelfeld ran. Vorne bilden Karim Benzema und Eden Hazard einen Doppelsturm.

Überraschungen waren zuletzt nicht die Stärke der Katalanen. Nur ein Sieg steht seit dem Re-Start für Espanyol zu Buche, es war zudem erst der fünfte in der gesamten Saison. So langsam müssen irgendwoher die Punkte kommen, wenn der Abstieg noch abgewendet werden soll.

Pflichtaufgabe: Wenn der Meisterschaftskandidat beim Schlusslicht aufschlägt, sind die Rollen klar verteilt. Das ist auch in der Primera División nicht anders und so wäre alles andere als ein Sieg von Real Madrid bei Espanyol - es wäre der fünfte in Serie für die Hauptstädter - eine faustdicke Überraschung!