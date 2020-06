71 Tooor für FC Barcelona, 1:0 durch Ivan Rakitić



65 Die Katalanen tauschen zum zweiten und dritten Mal: Busquets wird durch Rakitić abgelöst, Fati ersetzt Griezmann.

65 Einwechslung bei FC Barcelona: Ansu Fati

65 Auswechslung bei FC Barcelona: Antoine Griezmann

64 Einwechslung bei FC Barcelona: Ivan Rakitić

64 Auswechslung bei FC Barcelona: Busquets

62 Gelbe Karte für Núñez (Athletic Bilbao)

Für ein Einsteigen gegen Suárez sieht der Gäste-Akteur die Gelbe Karte.

62 Die Hausherren sind weiterhin am Drücker, die großen Ideen haben sie bis jetzt aber noch nicht entwickelt. Von Bilbao ist offensiv gerade kaum etwas zu sehen.

58 Beide Teams wechseln: Bei Barça ersetzt Riqui Puig den glücklosen Arthur, bei Bilbao kommen Dani García und Muniain für Unai López und Córdoba.

58 Einwechslung bei Athletic Bilbao: Muniain

58 Auswechslung bei Athletic Bilbao: Córdoba

57 Einwechslung bei Athletic Bilbao: Dani García

57 Auswechslung bei Athletic Bilbao: Unai López

56 Einwechslung bei FC Barcelona: Riqui Puig

56 Auswechslung bei FC Barcelona: Arthur

54 Nun haben die Hausherren plötzlich einmal Platz und es wird direkt gefährlich! Messi bedient von halbrechts den halblinks im Strafraum freistehenden Griezmann, der sich aber direkt einem stark herausgeeilten Bilbao-Keeper Unai Simón gegenübersieht, der den anschließenden Schuss des Franzosen aus kurzer Distanz abwehrt.

53 Seit dem Wiederanpfiff hat der FC Barcelona zwar viel Ballbesitz, allerdings ohne wirklichen Ertrag. Immer wieder verfangen sich die Katalanen im engmaschigen Netz, dass die vielbeinige Bilbao-Defensive vor und am eigenen Strafraum gespannt hat.

50 Wieder gibt Arthur den Initiator, diesmal visiert er aus ähnlicher Position wie gerade mit einem hohen Zuspiel den aufgerückten Nélson Semedo an. Der Rechtsverteidiger sieht sich selbst bei diesem Pass aber so deutlich im Abseits, dass er den Ball durchlaufen lässt um keinen Abseitspfiff auszulösen. Die Kugel fliegt so ins Toraus.

48 Arthur versucht aus halblinker Position 22 Meter vor dem Gäste-Tor mit einem Chippass Linksverteidiger Jordi Alba in Szene zu setzen - der Pass gerät zu flach und wird von Bilbaos Hintermannschaft abgefangen.

46 Weiter geht es in Barcelona mit dem zweiten Durchgang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Halbzeit steht es zwischen dem FC Barcelona und Athletic Bilbao torlos 0:0. Bereits nach vier Minuten machten die Gäste mit einer gefährlichen Hereingabe auf sich aufmerksam, bei der ter Stegen eingreifen musste. Die Basken machten so weiter und spielten munter nach vorne. Die Hausherren erspielten sich zwar ebenso ein paar Tormöglichkeiten, entwickelten aber keine wirkliche Dominanz. Das Spielgeschehen stellte sich zunächst ausgeglichen dar, im weiteren Verlauf wurde Barça etwas tonangebend, ohne dass die Katalanen sich Großchancen erspielten. Zum Ende des ersten Abschnitts flachte die Partie ab. Während die Gäste mit ihrem Auftritt und dem Ergebnis bis dato sicher gut leben können, muss von den Gastgebern in Abschnitt zwei mehr kommen, will der FCB heute einen Heimsieg einfahren.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Die letzten Minuten des ersten Durchgangs laufen. Viel spricht beim aktuellen Spielgeschehen dafür, dass es mit einem torlosen Remis in die Pause geht.

41 Nach einer ansehnlichen Kombination der Gastgeber vor dem gegnerischen Strafraum, die Messi maßgeblich mitgestaltet, sucht Nélson Semedo Angreifer Suárez mit einem Steilpass halbrechts im Sechzehnmeterraum. Das Schiedsrichtergespann sieht den Uruguayer im Abseits und unterbindet die Szene somit.

38 Ein echter Leckerbissen ist die Partie noch nicht. Die Katalanen gewinnen gerade an Spielkontrolle, präsentieren sich heute aber bisher in vielen Situationen zu einfallslos. Die Gäste verdichten das Zentrum gekonnt und lassen wenig zu.

35 Bei einem hohen Ball in den Strafraum fällt Lenglet im Zweikampf mit De Marcos. Der Referee lässt weiterspielen.

33 ...auch von der anderen Seite spielen die Gäste den Freistoß wie eben mit einer kurzen Variante aus. Unai López will das Leder im Anschluss in den Strafraum heben, scheitert aber mit diesem Vorhaben an einem wenige Meter vor ihm stehenden Barça-Akteur, der das Leder wegköpft.

32 Gelbe Karte für Busquets (FC Barcelona)

Busquets geht mit hohem Bein gegen Williams in den Zweikampf und wird für dieses Einsteigen mit Gelb verwarnt. Die Gäste besitzen nun einen Freistoß im halblinken Korridor...

32 Die Partie läuft mittlerweile wieder.

30 Schiedsrichter Jesús Gil Manzano gewährt den Akteuren eine Trinkpause.

28 Beide Teams tauchten nun schon aussichtsreich vor dem gegnerischen Tor auf, eine echte Großchance gab es aber bisher auf beiden Seiten noch nicht.

24 Auf der Gegenseite brennt es in Bilbaos Strafraum! Suarez erläuft das Leder halblinks im Strafraum und macht die Situation durch einen guten Rückpass nochmal scharf. Der Pass erwischt Vidal im Zentrum jedoch auf dem falschen Fuß, sodass die Situation letzlich doch wirkungslos verpufft.

23 Busquets! Der Mittelfeldmann klärt nach einem gefährlichen Querpass der Gäste durch den Strafraum der Katalanen im Zentrum in höchster Not mit einem langen Bein.

21 Bilbao spielt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld kurz, dann wird der Ball in den Strafraum geschlagen. Auf Höhe des zweiten Pfostens kommt Yeray zum Kopfball, der den Ball ein Stück über das Tor befördert. Das war nicht ungefährlich!

19 Von großer Barça-Dominanz kann bislang keine Rede sein. Bilbao spielt mutig nach vorne, bis dato ergibt sich ein absolut offenes Duell.

15 Griezmann täuscht mit einer Finte die Abwehr der Gäste, sodass Suárez an das Leder gerät und im Anschluss durchaus unbedrängt aus 20 Metern zentraler Position abziehen kann. Der Uruguayer macht zu wenig aus dieser Situation, denn sein Schuss gerät wenig wuchtig und zudem zu unplatziert. Torhüter Unai Simón hat das Leder sicher.

13 Wenig später kommt Bilbao in Person von Williams zu einer Abschlussmöglichkeit halbrechts aus 15 Metern - der Stürmer setzt die Kugel rechts am Tor vorbei.

12 Auf der Gegenseite setzten die Gäste Barça im Zentrum gut unter Druck und erzwingen so einen Ballverlust der Hausherren. Das Leder landet im Anschluss über Umwege bei Balenziaga, der aus halblinker Position aus 25 Metern wuchtig abzieht und den Ball ein gutes Stück rechts am Tor vorbeischießt.

10 Messi umkurvt 20 Meter vor dem Gäste-Tor mehrere Gegenspieler und versucht es dann von halblinks mit einem Lupfer auf das lange Toreck. Der Versuch gerät zu flach, sodass Unai Simón im Tor von Bilbao das Leder ohne Probleme fangen kann.

7 Im Anschluss melden die Gastgeber erste Ansprüche an und setzen sich für eine längere Zeit in der Spielhälfte der Basken fest.

4 ...der Eckball wird kurz ausgeführt und dann brandgefährlich! Die Flanke von Athletic von der linken Seite wird lang und länger. Am Ende berührt kein Spieler mehr den Ball und ter Stegen ist gefordert, löst diese Aufgabe aber mit Bravour. Der FCB-Keeper ist mit einem schnellen Reflex halblinks im Fünfmeterraum zur Stelle, wenig später bereinigen die Hausherren die Situation.

3 Piqué gewinnt unweit der rechten Außenlinie einen Zweikampf, klärt dann aber den Ball ins Seitenaus. Wenig später erhalten die Gäste ihre erste Ecke...

1 Los geht's im Camp Nou. Der Ball rollt.

1 Spielbeginn

Großzügiger rotiert wird auf Seiten von Athletic Bilbao. Coach Garitano nimmt gegenüber dem 1:0-Heimerfolg gegen Betis Sevilla sechs Wechsel personeller Natur an seiner Startformation vor. Lediglich Keeper Unai Simón, Núñez, Unai López, Córdoba sowie Williams begannen schon am Samstag gegen die Andalusier.

FCB-Trainer Quique Setién verändert seine Startelf im Vergleich zum torlosen Unentschieden am vergangenen Freitag beim FC Sevilla auf zwei Positionen: Arthur beginnt im Mittelfeld anstelle von Ivan Rakitić (Bank), außerdem ersetzt Antoine Griezmann im Angriff Martin Braithwaite (Bank).

Die Gäste aus der größten Stadt des Baskenlandes schielen noch ein wenig auf die Europapokalplätze. Möglich macht dies der jüngste knappe 1:0-Erfolg über Betis Sevilla, durch den der Rückstand bei fünf Punkten gehalten werden konnte. Doch wenn heute erneut Zählbares herausspringen soll, wird man sich wohl ein gutes Stück mehr strecken müssen.

Nach den beiden Auftakterfolgen im Anschluss an die Corona-Pause mussten Lionel Messi & Co zuletzt einen kleinen Dämpfer hinnehmen: Beim FC Sevilla kamen die "Blaugrana" nicht über ein 0:0 hinaus. Heute soll die Tormaschine dann wieder angeworfen werden und weitere drei im engen Meisterschaftsrennen dringend benötigte Punkte eingefahren werden.