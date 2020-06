Um ein Haar bugsieren die Gäste das Leder in das eigene Netz! Dani Carvajal bringt von rechts eine eigentlich harmlose Hereingabe in die Mitte, doch Aleksandar Sedlar grätscht hinein und lenkt die Kugel nur knapp neben den langen Pfosten. Allerdings hätte im Rückraum auch Mariano Díaz gelauert.

Am 18. November 2004 wurde Luka Romero in Durango im Norden Mexikos geboren. Valencia hatte sich unter der Leitung von Rafa Benítez gerade zum spanischen Meister gekürt.

Dabei zeigte Eden Hazard einen guten Auftritt. Gareth Bale ist es, der von dem aufgebotenen Angriffsquartett am meisten abfällt. Auch nach der Auswechslung von Hazard tritt der Waliser kaum in Erscheinung.

Tooor für Real Madrid, 2:0 durch Sergio Ramos Doch plötzlich knallt Sergio Ramos einen Freistoß aus zentraler Position unhaltbar und wunderschön in das linke obere Eck! Der Schuss ist sowohl hart als auch platziert, schafft es gerade so über die Mauer und schlägt präzise im Winkel ein. Manolo Reina kann nur überwältigt hinterherschauen.

45

Halbzeitfazit:

Zur Pause liegt Real Madrid knapp mit 1:0 gegen Mallorca in Front. Die Königlichen sorgten vor allem durch Vinicius Júnior für Gefahr. Der Brasilianer lupfte die Kugel in der 19. Minute von der linken Strafraumseite über Manolo Reina hinweg zur Führung und traf fünf Minuten später aus ähnlicher Position den Querbalken. Ansonsten hielt sich die Dominanz der Zidane-Elf in Grenzen. Mallorca verfügte vor allem zum Ende hin über lange Ballbesitzphasen, nur die klaren Chancen fehlten den Insulanern noch. Mal sehen, was der Moreno-Elf im zweiten Durchgang einfällt.